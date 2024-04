Milett Figueroa confronta a la amiga de Marcelo Tinelli por afirmar que se separaron:”Me destruyes”

Milett Figueroa y Yanina Latorre se vieron las caras | Instarandula

Milett Figueroa ya se encuentra en Argentina y lo primero que hizo fue aclarar a la prensa de espectáculos que su relación amorosa con Marcelo Tinelli no ha terminado, desmintiendo así a Yanina Latorre. Durante un asado organizado por el reconocido conductor de televisión, la peruana y la panelista de ‘LAM’ se encontraron cara a cara después de la polémica.

“Miren con quien estoy”, señaló Yanina Latorre, mediante sus historias de Instagram, al encontrarse con Milett Figueroa en la misma mesa. “Es mi mejor amiga, quiero que vengas a LAM esta semana y cuentes la verdad”, añadió la rubia para sorpresa de Tinelli, quien aseguró desde su sitio que pensaba que no tenían una buena relación.

La panelista de ‘LAM’ continuó elogiando a Milett Figueroa y recalcó que es consciente que no es una figura querida en Perú, ya que se ha dedicado a criticar a la modelo desde que regresó a su país de origen. “En Perú me odian, estoy podrida que me put*** todos los peruanos”, dijo.

Milett Figueroa y Yanina Latorre se vieron las caras.

La pareja de Marcelo Tinelli prefirió sonreír en todo momento y le dijo con ironía: “Invítame, boluda. Me das muy duro, ¿pero cómo vas a grabar una historia después de que me destruyes?”.

Todo parece indicar que Milett Figueroa y Yanina Latorre han dejado atrás sus diferencias, ya que ambas fueron vistas disfrutando juntas y bailando durante el asado organizado por Marcelo Tinelli. Este encuentro público entre la peruana y la panelista de ‘LAM’ sugiere una posible reconciliación después del reciente desacuerdo mediático.

Milett Figueroa y Yanina Latorre bailaron juntas delante de Marcelo Tinelli. Instagram/@marcelotinelli

Milett Figueroa descartó crisis con Marcelo Tinelli

En medio de los rumores de crisis y acusaciones de infidelidad, la modelo peruana Milett Figueroa conversó con ‘LAM’ para afirmar que su relación amorosa con Marcelo Tinelli está mejor que nunca. Además, indicó que no le fastidia que las panelistas del programa argentino se hayan encargado de asegurar que su romance pasa por un mal momento.

“No me puede joder algo que yo ya dije que estamos bien. Cuando queramos comunicar algo, lo haremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. No tengo por qué molestarme, se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sabe la verdad, todo bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Yo quiero cuidar mi relación, no estamos pasando por ninguna crisis”, mencionó.

Milett Figueroa habló sobre su situación actual con Marcelo Tinelli. Captura/América TV (Argentina)

Por otro lado, Milett Figueroa negó tener una mala relación con las hijas de Marcelo Tinelli, de quienes se especula que no aceptan a la peruana por la edad que tiene.

“Hemos convivido en Punta del Este, hay una relación hermosa, existe una relación muy linda. Cande ya salió a aclararlo, que en ningún momento ha dicho esos adjetivos, que son muy fuertes, que he recibido. No puedo controlar las especulaciones o la opinión de otras personas, nosotras estamos muy bien. No tenemos por qué salir aclarar a cada rato ese tema, es fastidioso. No es que seamos mejores amigas, aunque me encantaría, pero no nos llevamos mal. Nos estamos conociendo”, mencionó.

Candelaria Tinelli también negó mala relación con Milett Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli.

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre Milett Figueroa?

Luego que Milett Figueroa no asistiera al cumpleaños de Marcelo Tinelli por compromisos laborales, la periodista y conductora de ‘LAM’ aseguró que la pareja se había separado porque las hijas del presentador no aprobaban a la peruana, a quien consideraban una “trepadora”. “Eso está finiquitado”, señaló Yanina Latorre en su momento.