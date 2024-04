Natalia Merino y Sebastián Guerrero se muestran cariñosos en medio de rumores de reconciliación

Natalia Merino y Sebastián Guerrero juntos en boda | Ric La Torre

Todo parece indicar que Natalia Merino, conocida como ‘Cinnamon Style’, se ha reconciliado con Sebastián Guerrero después de su mediática separación, que se dio a conocer luego que el empresario fuera captado besando a otra mujer en una discoteca. La pareja fue captada en una situación cariñosa en la boda de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez.

Aunque desde hace meses se especulaba que Natalia Merino le había dado una segunda oportunidad a ‘Chaz’, ya que viajaron juntos a Estados Unidos para pasar las fiestas navideñas, no había prueba fehaciente de que hayan vuelto a estar juntos. Sin embargo, este sábado 20 de abril, unas comprometedoras imágenes cambiaron la historia.

Aunque la youtuber de moda y belleza compartió con sus seguidores que estaba asistiendo al matrimonio de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez, no especificó con quién asistía al evento. Fue el influencer Ric La Torre quien reveló que Natalie fue acompañada por Sebastián Guerrero, padre de su única hija.

Natalie Merino y Sebastián Guerrero fueron captados juntos. Twitter/@RicLaTorreZ

En el clip compartido por el tiktoker de espectáculos, se puede observar al popular ‘Chaz’ bailando y abrazando a Natalia Merino por la espalda. Estas imágenes parecen confirmar los rumores que han estado circulando sobre una reconciliación entre ellos.

Amiga de ‘Cinnamon Style’ confirma reconciliación

Ric La Torre publicó una serie de comentarios que Ale Chávez, amiga cercana de ‘Cinnamon Style’, dejó en TikTok. Según la creadora de contenido, Natalia retomó su relación amorosa con Sebastián Guerrero porque el empresario le pidió perdón por varios meses, alegando que no se trató de una infidelidad porque estaban separados cuando se dio el beso con su compañera de trabajo.

“Hola, no fue infidelidad y lo vuelvo a poner por aquí. El problema fue el tiempo, por eso el shock. La buscó y pidió perdón por muchísimos meses. No ha sido un camino fácil [...] Claro que no está bien. La gente se equivoca, estuvo mal. Se disculpó por meses. Como les comento, no fue nada fácil para ninguno de los dos”, señaló.

Amiga de Natalia Merino se pronuncia.

¿Por qué se separaron?

La influencer Natalia Merino, más conocida en redes sociales como ‘Cinnamon Style’, mantenía una relación amorosa de 15 años con Sebastián Guerrero, su esposo y padre de su hija. En medio de rumores de separación, que se dieron porque la pareja dejó de aparecer juntos, se difundió un video de ‘Chaz’ besando a su compañera de trabajo, llamada Natalia Villanueva, en una discoteca limeña.

Ante las acusaciones de infidelidad, Sebastián Guerrero informó que se separó de Natalia Merino el 21 de julio de 2023 y, aunque lo volvieron a intentar, tomaron caminos separados de manera oficial el 27 de septiembre del mismo año. De esta forma, el empresario negó indirectamente que haya engañado a su esposa, ya que las imágenes del beso fueron grabadas en octubre.

Esposo de Natalia Merino besa a otra mujer en discoteca de Lince. | TikTok

La popular ‘Cinnamon Style’ no dudó en responder al comunicado de Guerrero, acusándolo, entre líneas, de haber sido desleal con ella al involucrarse sentimentalmente con otra mujer una semana después de separarse. Además, resaltó que ‘Chaz’ conocía a la supuesta tercera en discordia desde hace meses, por lo que se empezó a especular que dicho romance ya tenía tiempo.

“El video difundido en redes sociales me agarra por sorpresa y ha sido muy doloroso de verlo [...] Uno entra a una relación y a formar una familia siempre esperando y dando lo mejor, las cosas no son fáciles, pero cuando hay amor, uno lucha. Gracias por todo su cariño, significa mucho para mí. Estaré fuerte sabiendo que lo di todo”, sentenció Natalia Merino en su misiva.