Milett Figueroa y por qué no se muestra cercana a las hijas de Marcelo Tinelli en eventos: “No soy su mamá”

Milett Figueroa reconoce que no es cercana a las hijas de Marcelo Tinelli | LAM - América (Argentina)

A pesar de los rumores que sugieren que no mantiene una buena relación con las hijas de Marcelo Tinelli, la modelo peruana Milett Figueroa ha reiterado que no existe ningún tipo de conflicto con Candelaria, Juanita y Micaela Tinelli. No obstante, hizo hincapié en que no mantienen una amistad estrecha y que no siempre es invitada a los eventos familiares.

“Hay una relación hermosa, existe una relación muy linda. Cande ya salió a aclarar que en ningún momento ha dicho esos adjetivos que he recibido [que es una trepadora]. No puedo controlar la opinión de las otras personas ni las especulaciones. Nosotras estamos muy bien, no tenemos por qué aclarar ese tema cada rato porque es bastante fastidioso”, mencionó para el programa ‘LAM’.

Nuevamente, Milett Figueroa indicó que las hijas de su pareja no la han hecho sentir mal en todo este tiempo de convivencia. “Nunca he sentido algo raro en nuestro vínculo. Jamás. Ni una falta de respeto, mirada rara o algo que me haga sentir mal, nunca”, sostuvo.

Milett Figueroa afirma llevarse bien con las hijas de Marcelo Tinelli. Captura/'LAM'

“Según mi personalidad, a mí no me nace falsear ningún vínculo, ni hacer que me llevo bien contigo para que el resto vea que estamos bien. No existe un vínculo malo, no es que seamos mejores amigas, que me encantaría de repente, pero tampoco es que nos llevamos mal. Simplemente nos estamos conociendo”, complementó

¿Por qué Milett Figueroa no asiste a reuniones familiares?

Milett Figueroa lamentó que se haya especulado que terminó con Marcelo Tinelli porque no logró ir a su fiesta de cumpleaños. “No siempre tenemos que estar pegados”, dijo la modelo. En la misma línea, anunció que tampoco la verán en algunos eventos familiares porque prefiere que su pareja disfrute plenamente de sus hijos.

Milett Figueroa asegura respetar los momentos especiales de Marcelo Tinelli con sus hijos.

“Yo respeto mucho los momentos que pasa con sus hijos, que son muy especiales. Yo lo conocí así, con ese amor a sus hijos. Yo no voy a venir a decirle: ‘discúlpame, no me gusta que pases tiempo con tus hijos, o es conmigo o no es’. Las cosas como son, una relación se basa en darse tiempo y momentos especiales, cada uno tiene momentos con la familia”, precisó.

Asimismo, aclaró que su ausencia en importantes reuniones familiares se debe a que no siempre recibe invitaciones de las hijas de Marcelo Tinelli. Según explicó, comprende perfectamente la posición de las influencers, ya que no tienen una relación cercana ni un lazo de parentesco directo.

“Yo recién estoy en una relación con él, no estamos casados. No tengo por qué estar en los cumpleaños de los hijos. Si es que me invitan, todo bien. Pero sino, obviamente lo voy a respetar. No estoy ahí para que me odien, sino porque ellos quieren pasar tiempo con su papá. Yo no soy la mamá de ninguno de los chicos, no tengo por qué exigir estar siempre en los momentos que Marcelo está compartiendo con ellos”, sostuvo.

Milett Figueroa reconoce que las hijas de Marcelo Tinelli no siempre la invitan a sus reuniones. Captura/'LAM'

¿Cuántas hijos tiene Marcelo Tinelli?

El destacado presentador argentino, Marcelo Tinelli, conocido ampliamente por su labor en televisión, es padre de cinco hijos, producto de relaciones con tres diferentes parejas a lo largo de los años. Entre sus hijos se encuentran Micaela y Candelaria Tinelli, quienes nacieron de su relación con Soledad Aquino. Posteriormente, tras su separación de Aquino, Tinelli tuvo dos hijos más, Francisco y Juanita, con Paula Robles. El menor de sus hijos es Lorenzo Tinelli, de tan solo 9 años, fruto de su actual unión con Guillermina Valdés.

La modelo Milett Figueroa ha compartido recientemente que mantiene una estrecha relación con Lorenzo, el más joven de los Tinelli. Según sus palabras, ha vivido momentos significativos junto al menor, lo que ha fortalecido su vínculo.