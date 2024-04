Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: ¿Quién es Cande Lecce, la presunta amante del conductor argentino?

Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa, según modelo argentina Cande Lecce | eltrece

Cande Lecce, modelo argentina, ha paralizado a la prensa de su país y peruana después de hacer unas impactantes confesiones que involucran a Marcelo Tinelli, pareja de Milett Figueroa. Según declaraciones de la rubia al programa ‘Socios del Espectáculo’ de El Trece, ella y el animador habrían mantenido un romance desde mayo hasta diciembre de 2023, periodo que coincidió con el inicio de la relación entre Tinelli y Figueroa.

En esta entrevista, Cande Lecce compartió que, durante la etapa inicial de la relación pública entre Tinelli y Figueroa, continuaron en contacto, lo que pone en tela de juicio la sinceridad del vínculo entre el conductor argentino y la peruana.

Incluso, Lecce señala que Marcelo Tinelli le aseguró que su relación con Milett Figueroa era meramente parte de una estrategia para mantener audiencia en el reality ‘Bailando 2023′.

“Fue una situación muy difícil, pero entendí que fue parte del show”, indicó Cande, quien fue repreguntada por el periodista si Marcelo le decía eso. “Sí, eso me decía. Me daba la intuición a mí como mujer y también lo que veía”, dijo.

“Cuando se conoció públicamente la relación con Milett, fue todo medio raro, yo nunca creí en esa relación. Luego que se conoció (la relación de Milett y Marcelo) nos seguíamos mensajeando”, acotó.

Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa, según modelo argentina Cande Lecce. YouTube: El Trece.

¿Quién es Cande Lecce?

El nombre de Cande Lecce ya es muy conocido en Argentina no solo por ser influencer y modelo, sino también por haber filtrado las conversaciones íntimas que tenía con el futbolista Mauro Icardi, cuando estaba en una relación con su esposa Wanda Nara.

Cande Lecce asegura que Marcelo Tinelli le dijo que su relación con Milett Figueroa era estrategia. IG

“Cuánto circo y cuánto payaso. Ya no me sorprende todas las veces que te creí. Piden pruebas, las tienen a la vista. Pero claro no alcanzan y las quieren ensuciar. Sería muy cínica para inventar con tanto detalle. ¿Qué pasa, se cayó la careta? Ya voy a hablar, y voy a contar mi verdad”, señaló indignada en aquella ocasión, a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que la joven es señalada como la amante. “Para mí es difícil esto, estoy en una situación complicada, por esto estoy sin trabajo”, dijo en ese momento Cande, quien por segunda vez saca a la luz una supuesta infidelidad, donde ella es la manzana de la discordia.

En ambos casos, el futbolista Icardi y Tinelli, Cande Lecce asegura que les creyó que se encontraban solteros.

Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa, según modelo argentina Cande Lecce. Instagram.

Candela Lecce es una modelo rosarina de 23 años aproximadamente. A través de sus historias de Instagram, la joven dejaba ver que se dedicaba a ser promotora en carreras de autos, sin embargo, hoy se luce como influencer y creadora de contenido, con 119 mil seguidores en su cuenta de Instagram, al cual ha tenido que limitar los comentarios debido a las críticas que ha recibido por su reciente confesión sobre Tinelli.

En Instagram, Cande comparte información como modelo y toca temas de lifestyle, fashion, Beauty y más, según se puede leer en su perfil. Además, se puede ver numerosas publicaciones con Marcelo Tinelli, resaltando la cercanía que tiene con él. Incluso, hay un comunicado donde indica que un hombre de televisión le prometió trabajo y no cumplió.

Cande Lecce es una modelo e influencer de Rosario, Argentina, que confesó haber tenido un romance con Marcelo Tinelli. IG

En la entrevista que brindó para ‘Socios del Espectáculo’ de El Trece, da detalles sobre este post. “Él (Tinelli) me prometió, recuerdo que estaba sentada en su sillón de su casa y me miró a los ojos y me dijo que yo le hacía recordar cuando era joven. Tuve que dejar un departamento y un trabajo estable, todo por la ilusión de que me dé una mano en lo artístico para ingresar al Bailando”, contó.

Cande Lecce tomó radical decisión.

Desesperada porque la promesa no cumplida, Cande cuenta que le reclamó, pero Tinelli dejó de comunicarse con ella. “Se fue pasando el tiempo y me empecé a desesperar porque no se me abrió las puertas y no me decía nada... finalmente de un día para el otro no me mandó más mensajes”, detalló.

Cande Lecce se encuentra en el ojo público y sigue dando mucho de qué hablar, por lo menos hasta que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se pronuncien y aclaren su situación sentimental.