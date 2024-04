Iniciativa gubernamental en Perú promueve el empleo formal en prisiones a través de la creatividad

Representantes del MINJUSDH, MINCETUR, PRODUCE e INPE. (Gobierno del Perú)

El pasado 19 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), el Ministerio de la Producción (Produce), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de fomentar la creación de empleo formal dentro de los establecimientos penitenciarios, y facilitar la exposición y la comercialización de productos realizados por los internos en eventos y ferias organizadas por dichos sectores.

En un acto celebrado en la sede del MINJUSDH, el convenio de cooperación interinstitucional fue firmado por los representantes de las instituciones involucradas: Eduardo Arana Ysa, cabeza del MINJUSDH; Sergio González Guerrero, líder del Produce; Elizabeth Galdo, titular del Mincetur; y Javier Llaque, quien se desempeña como presidente del INPE. Este acuerdo busca promover la generación de puestos de trabajo formales y la visibilidad de productos elaborados por los internos.

Se espera que los internos puedan cubrir las reparaciones civiles. (Foto: El Peruano)

Arana Ysa: podrán pagar la reparación civil

Finalizada la ceremonia, el ministro Arana Ysa destacó que desde el inicio, el convenio contó con el apoyo de la presidenta Dina Boluarte, subrayando su relevancia en clarificar las competencias específicas de cada ministerio involucrado. Este acuerdo no solo define las responsabilidades de los distintos sectores gubernamentales en el ámbito de la reinserción laboral de los internos, sino que también unifica sus objetivos hacia una meta común. La articulación de esfuerzos entre las distintas carteras del Gabinete pretende optimizar recursos y políticas para facilitar el empleo formal y la posterior reintegración social de la población penitenciaria.

Asimismo, el funcionario destacó que el convenio suscrito entre los tres ministerios y el INPE no solo brindará a los internos espacios para comercializar sus productos, generando mayores ingresos para ellos y sus familiares, así como para el pago de sus reparaciones civiles, sino que también busca otorgarles dignidad. No obstante, fue enfático en que tal modalidad no funciona de ninguna manera como un premio para los internos, quienes están cumpliendo su castigo, pero que les da la oportunidad de ser hombres de bien para cuando salgan en libertad.

“A pesar de que su estadía en prisión puede ser dura, los reos tienen la oportunidad de reencontrarse consigo mismos y aportar a la sociedad lo que no pudieron ser en favor de ellos mismos y de las personas a las que le hicieron daño a partir de la reparación civil. De igual manera, a sus familias. He aquí la importancia de este convenio”, comentó el titular del MINJUSDH.

Galdo: fomentar el empendimiento

Por su parte, la ministra Galdo enfatizó la importancia de la unión de tres ministerios para apoyar a internos emprendedores, quienes, a pesar de estar privados de libertad, crean arte en los penales. Destacó que el convenio facilitará espacios para exponer y vender sus productos en ferias, desde locales hasta internacionales, y ofrecerá acceso al Registro Nacional del Artesano, permitiéndoles disfrutar de sus beneficios.

“Desde el Mincetur estamos convencidos y comprometidos en apoyar al sector Justicia en cumplir su finalidad resocializadora a través del trabajo productivo. Seguiremos trabajando en favor de una mejor sociedad apoyando a peruanos que piden una oportunidad a través de emprender”, indicó.

González: una alternativa para desarrollarse

Por último, el ministro de la Producción señaló que su sector se encuentra contento de ser parte de este esfuerzo intersectorial en favor de la reinserción social y laboral de los presos, brindando una alternativa de desarrollo a emprendimientos mediante iniciativas como Mi Empresa.