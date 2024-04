Fernando Díaz y su crítica tras declaraciones de Ethel Pozo a Natalie Vértiz: “Mejor quedarse callado”

Fernando Díaz habla de la pelea entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz. | Composición/Infobae

La guerra de dimes y diretes entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz ha generado opiniones diversas figuras de la televisión, como es el caso de Fernando Díaz. El conductor de ‘Arriba Mi Gente’ resaltó la importancia de mantener una relación armónica con los compañeros de trabajo para evitar situaciones que los lleven a ser cuestionados por el público.

El periodista, quien comparte pantalla con Maju Mantilla y Santi Lesmes todas las mañanas por Latina, destacó la sólida amistad que han construido en el magazine y cómo esta sinergia contribuye positivamente al desarrollo del programa.

En declaraciones a un medio local, el conductor hizo un llamado a la prudencia en los comentarios sobre colegas, haciendo referencia a las recientes palabras de la hija de Gisela Valcárcel sobre la ex Miss Perú. Según Díaz, es preferible abstenerse de emitir opiniones si estas no van a ser positivas, sugiriendo que tales actitudes pueden acabar siendo perjudiciales, o como él lo expresó, “te ‘karmea’”.

Ethel Pozo hace insólita acusación contra Natalie Vértiz | Instarándula

Fernando Díaz valora un buen ambiente laboral

Fernando Díaz puso de manifiesto la operativa detrás de ‘Arriba mi gente’, señalando cómo, a pesar de la ausencia de Karina Borrero, el equipo continúa esforzándose por ofrecer un contenido atractivo y variado, manteniéndose alejados de la secuencia de espectáculos por decisión del canal.

Este enfoque parece estar rindiendo frutos, ya que el conductor menciona cómo logran captar la atención de la audiencia y mantenerla, evidenciando un crecimiento sostenido del programa en términos de aceptación por parte de los espectadores.

“Lo informativo funciona. No tenemos una secuencia de espectáculos porque es decisión del canal, y es remar y remar con lo que tienes y lo que heredas para seguir creciendo. El noticiero nos deja un buen número y nosotros cuando enganchamos trepamos, no lo dejamos caer”, dijo a Trome.

Fernando Díaz trabajó por muchos años como repotero en 'Día D'. Hoy es el conductor de 'Arriba Mi Gente'. Instagram/@losdiasdefernando

La estrategia de mantener un ambiente laboral basado en el respeto y la amistad dentro del equipo de ‘Arriba mi gente’ no solo fortalece las relaciones interpersonales, sino que también se refleja en la calidad del contenido que se ofrece al público.

¿Qué dijo sobre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

Fernando Díaz enfatizó la importancia de resolver las divergencias en privado, mencionando que las “cosas fuertes” se discuten “entre cuatro paredes”, promoviendo un modelo de comunicación que busca el bienestar común y el éxito colectivo del programa.

“Esas cosas no se dicen creo yo. Eso te ‘karmea’ feo y no te suma, ni contestar tampoco. Si no vas a decir nada agradable de tu compañero o de quien fue tu compañera, mejor quédate callado porque finalmente el mundo da muchos vueltas”, manifestó el periodistas.

Natalie Vértiz bromea tras conflicto con Ethel Pozo.

Este enfoque resaltó una faceta importante del trabajo en medios de comunicación: la manera en que las interacciones y el ambiente detrás de cámaras pueden influir en el producto final. “Las cosas fuertes que le tenga que decir a mis amigos, se las digo entre cuatro paredes”, agregó.

Fernando Díaz defiende a ‘Arriba Mi Gente’

Díaz no es ajeno a las opiniones externas sobre él y el programa que conduce. En diciembre del 2023, no se quedó callado ante las críticas lanzadas por Magaly Medina, conocida por su filoso comentario en el ambiente televisivo.

Tras recibir varios ataques de la figura de ATV, quien cuestionó el éxito y recepción del magazine por parte del público peruano, él confirmó que el show continuará trasmitiéndose a lo largo del 2024, prometiendo nuevas incorporaciones y la participación activa del público.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz no pedirán disculpas públicas a Ethel Pozo. (Composición: Infobae)

“Creo que ella (Medina) hace su trabajo, no sé si se la agarró conmigo, no creo que hubiera algo personal, yo la conozco. Creo que su trabajo es criticar no de manera constructiva, no siempre. No la consumo siempre, pero va a depender mucho de quien reciba la crítica”, dijo.