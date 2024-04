Milett Figueroa viajó a Argentina para reencontrarse con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa regresó a Argentina tras haber permanecido durante un mes en el Perú. La modelo cumplió su palabra y abandonó el país con destino a Buenos Aires, donde se encontraría con Marcelo Tinelli luego de los rumores de separación.

Cabe precisar que en las últimas dos semanas, la exchica reality estuvo siendo atacada por la prensa argentina, pues aseguraban que el popular ‘Cabezón’ se había aburrido de ella, además que sus hijas no la pasaban, por lo que no fue invitada a España.

Tras estos duros comentarios, Milett Figueroa salió a decir que todo era mentira, pues ella y Marcelo Tinelli seguían con su relación y que el motivo por el que ella no estuvo al lado de su pareja el día de su cumpleaños fue porque tenía compromisos laborales.

Marcelo Tinelli llegó a Argentina pero no hay reencuentro con Milett Figueroa.

Asimismo, afirmó que pronto abandonaría el Perú para regresar a Argentina, asegurando que ahora se encuentra radicando en este país, y es que según la modelo, aquí tiene varios proyectos que están por concretarse.

Fue así que, luego de una semana de espera, Milett Figueroa se fue a Argentina. Esta información fue confirmada por el programa ‘Amor y Fuego’, quienes accedieron a su registro migratorio y pudieron comprobar que ella salió del Perú el día 16 de abril.

De otro lado, los conductores de este espacio, Rodrigo González y Gigi Mitre, indicaron que probablemente la modelo viajó para solucionar estos rumores que surgieron en las últimas semanas, aunque precisaron que probablemente nada vuelva a ser como antes.

Milett Figueroa aclara que no está con Marcelo Tinelli por interés.

“Yo creo que van a continuar. Todo lo que Milett ha dicho, todo lo que ha declarado Tinelli, todo está conversado. Yo creo que todo se ha enfriado. Entre ellos, todo tienen programado”, comentaron.

Marcelo Tinelli se refirió a Milett Figueroa en su llegada a Argentina

Marcelo Tinelli rompió su silencio luego de varias semanas de especulación sobre su posible separación de Milett Figueroa. Como era de esperarse, apenas llegó a Argentina, las cámaras de ‘LAM’ lo buscaron para saber qué pasaba en su vida sentimental.

Al escuchar la pregunta que le realizaron sobre si todavía estaba en pareja, él no dudó en responder de manera afirmativa. “Yo estoy en pareja. Ellos siempre están hablando, su objetivo es ese”, expresó Tinelli, refiriéndose a los comentarios de sus colegas.

(Captura de video)

El presentador argentino también afirmó que su romance con Milett Figueroa sigue fuerte y que la modelo está próxima a llegar a Argentina para el esperado reencuentro. “Estoy muy bien, ¿qué quieres que diga? Está todo muy bien. Esta semana o la otra está llegando (Milett a Argentina)”, indicó.

Además, precisó que pese a que le respondió a sus colegas que su romance con la modelo peruana se encontraba bien, nadie le creía. “Yanina (Latorre) sale a decir lo que quiere, no te creo, me dice. Yo no sé si las chicas lo creen, Yanina que es mi amiga no cree y no solo lo de Milett, no cree nada. Todo lo que le digo me dice que no cree, entonces le digo ¿para qué me preguntas?”, sentenció.