Cry habla de su experiencia en Perú tras accidentado encuentro con fans: “Sentí miedo por mi propia vida”

Cry habla de su experiencia en Perú. Streamer contó que nunca imaginó la euforia de sus fans peruanos y lo volvería a repetir. TikTok

Cry jamás imaginó que su llegada a Perú causaría tanto revuelo entre sus fieles seguidores. El streamer español llegó al centro comercial Plaza Norte para realizar un meet & greet para supuestamente 300 personas. Sin embargo, al lugar llegaron miles de fans, causando alboroto en el lugar.

La situación se agravó cuando Cry quedó atrapado en uno de los ascensores debido a un mal funcionamiento técnico, que fue solucionado en medio de los gritos desesperados de los fans. Además, se rompió una puerta de vidrio del centro comercial debido a la presión de la multitud, resultando los asistentes con heridas leves.

A través de una trasmisión con sus seguidores, Cry se refirió a este momento. Aunque indicó que llegó a temer por su vida, el español confesó que volvería a pisar Perú muchas veces.

“He visto de todo, hemos estado en todas partes, yo para empezar, estoy feliz. Yo me divertí, me la pasé bien. En el momento sí sentí miedo por mi propia vida, pero no me arrepiento, lo volvería hacer todos los días de la semana. Para mí estuvo increíble, te habla alguien que ha pasado gran parte de su vida sentado en una silla”, indicó el creador de contenido, quien anuló los rumores sobre su deseo de ya no regresar a nuestro país.

Cry se pronunció sobre su experiencia en Perú tras incidente en centro comercial.

“Esas experiencias en ningún momento me asustaría o qué ‘ahora Cry ya no va a querer volver a Perú'. Volvería mañana y haría otro meet & greet, lo que pasa es que más cuidado, no solo por mí, sino por toda la gente que está ahí”, indicó Cry.

Emocionado con el entusiasmo de los peruanos

El español señaló que quedó impactado con la euforia de los fans, quienes se iban multiplicando en el centro comercial Plaza Norte conforme pasaban los minutos.

“Me encantó el entusiasmo de la gente, lo vivos que estaban, una locura. Pasaron muchas cosas. Todo estaba bien, el problema es que todos esperaban 300 personas, como mucho 600. Al final se hizo un cálculo y había entre 8 y 12 mil personas, pequeño primer problemita. Aun así dije, ‘no pasa nada’. Dije me quedo más tiempo para que la gente se vaya aburriendo. Me quedé una hora extra de lo acordado y porque había mucha gente haciendo fila”, contó Cry, quien indicó que trató de cumplir con todos los fans tomándose fotos, pero cada vez llegaban más y ya no era prudente quedarse.

“Los de la Plaza (Plaza Norte) nos estaban pidiendo amablemente que nos fuéramos. Estoy satisfecho, lo di todo, las rodillas ya me temblaban por estar de pie, hasta la última persona, yo a todos ‘Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, cuídate, ten un bonito día’. Parece fácil y tonto, pero dilo mil veces seguido. Quedé roto de la voz, de la garganta, me dolía la cabeza”, sentenció.

Cry llegó a Lima

Locura en meet and greet de Cry

Cry llegó a Perú con motivo del lanzamiento de su nueva línea de calzado en colaboración con una famosa marca de zapatillas. En esta visita, el streamer experimentó situaciones de caos y desorden provocadas por una inesperada aglomeración de seguidores.

El incidente tuvo lugar el pasado lunes 11 de abril, donde lo que estaba previsto como un ameno meet & greet se transformó en un escenario de tensión y preocupación tanto para el influencer como para los asistentes.

Cry, streamer español, causó alboroto en centro comercial de Independencia | TikTok

El área de Lima Norte se vio inundada por cientos de fanáticos ansiosos por interactuar con el streamer, resultando en colas extensas y momentos de descontrol. La situación se agravó cuando una puerta de cristal del local se rompió y Cry quedó momentáneamente atrapado en un ascensor, debido a un fallo técnico. Afortunadamente, estos incidentes no escalaron a consecuencias mayores, aunque algunos fans sufrieron lesiones menores.

El streamer recurrió a Twitter para compartir sus reflexiones sobre el incidente, expresando su shock por la “locura” vivida y su preocupación por la seguridad de los participantes. A pesar de los desafortunados sucesos, confirmó que, excepto por pequeños cortes, se encontraba bien y esperaba que ninguno de sus seguidores resultara gravemente herido.