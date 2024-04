Ethel Pozo se distancia de María Pía Copello y Carlos Vílchez por broma a Yaco Eskenazi: “No son mis amigos”

'Mande Quien Mande' preparó sorpresa para Yaco Eskenazi tras su pelea con Ethel Pozo | América TV

Ethel Pozo rompió su silencio, luego que el programa ‘Mande Quien Mande’, conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez en el papel de ‘La Carlota’, se burlara de la pelea que protagonizó con Yaco Eskenazi hace unos días. Mediante sus redes sociales, la presentadora de TV aclaró que tampoco guarda una relación de amistad con sus colegas.

Este último miércoles 17 de abril, el espacio ‘Mande Quien Mande’ recibió en su set a Yaco Eskenazi y Giancarlo Granda, a quienes sorprendieron con un espectáculo musical de Mickey Mouse. Esto en clara referencia a los comentarios que hizo Natalie Vértiz, que terminaron enfureciendo a la conductora de ‘América Hoy’.

“Si no pueden ir a Disney, Disney viene para acá”, expresó Carlos Vílchez en tono de broma, mientras que Mario Hart le aseguró al exchico reality que ya no era necesario que comprara los boletos ‘fast pass’, pues ahora tenía a todos los personajes en primera fila.

Yaco Eskenazi solo atinó a reírse de lo sucedido. “Me hubiesen dicho para traer a mis bebés. ¡Leo! Mira, aquí está Mickey, el cual nunca pudimos ver”, señaló para luego tomarse fotos con los muñecos.

Yaco Eskenazi tomó con buen humor la secuencia preparada por 'MQM', en referencia a su pelea con Ethel Pozo. Captura/América TV

Ethel Pozo se pronunció tras broma

Respondiendo a consultas de sus seguidores en redes sociales, Ethel Pozo confirmó haber visto la broma que le dedicó el programa ‘Mande Quien Mande’ relacionada con su reciente desencuentro con Yaco Eskenazi. “Me lo enviaron”, señaló en su cuenta de Instagram, donde también aseguró no sentirse afectada por las burlas en su contra.

“No me molesta, para nada. No puedo evitar que las personas actúen de tal o cual forma. Respeto el trabajo de María Pía y la Carlota, los veo en varias ocasiones mientras almuerzo”, complementó la hija de Gisela Valcárcel.

Seguidamente, aclaró su relación con María Pía Copello y Carlos Vílchez: “No son mis amigos ni nada. Ellos hacen su trabajo y yo el mío, todo bien. No me molesta que personas que no conozco hablen de mí o ironicen, es su trabajo y es parte de la coyuntura hacer bromas sobre el tema. Pero repito, no nos une una amistad”.

Ethel Pozo afirma que María Pía Copello y Carlos Vílchez no son sus amigos.

Yaco Eskenazi respaldó a Natalie Vértiz

El expresentador del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ restó importancia al disgusto de Ethel Pozo, quien se molestó con Natalie Vértiz por decir que había comprado boletos ‘mega fast pass’ en Disney World y que tenía una casa tan grande como la de Jefferson Farfán. Para Yaco Eskenazi, su excompañera de conducción tomó con demasiada seriedad la broma realizada por su esposa.

“En los no sé cuántos años que tengo de carrera nunca he tenido una discusión o conflicto con alguien porque mi manera de ser es así [...] Yo no he peleado con nadie, si quieren que sus bromas se tomen siempre bien, eso no es cosa mía”, dijo al diario Trome.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz no pedirán disculpas públicas a Ethel Pozo. (Captura: Amor y Fuego)

Por otro lado, aseguró que no le quita el sueño que Ethel Pozo haya dicho que ya no son amigos, pese a los seis años que trabajaron juntos. “Tengo suficientes amigos en el mundo. No voy a estar rogándole la amistad a nadie”, agregó el excompetidor de ‘EEG’.

Hasta el momento, Natalie Vértiz no se ha pronunciado sobre este inesperado enfrentamiento. Se sabe que Ethel Pozo está esperando que la modelo le pida disculpas públicas en su programa ‘Estás en Todas’, siendo esa su única condición para reconciliarse. Sin embargo, Yaco ha mencionado que eso no sucederá.