Ethel Pozo responde a críticas de ‘Amor y Fuego’ y Magaly Medina: “Viven de hablar bastante de mí”

Ethel Pozo prefiere la paz: espera conversar con Rodrigo González y Magaly Medina para aclarar diferencias. | Captura/Instagram Ethel Pozo/Difusión

Ethel Pozo ha respondido con firmeza acerca de las opiniones negativas que han manifestado algunos de los más conocidos presentadores de programas de entretenimiento en Perú, como son Rodrigo González y Gigi Mitre de ‘Amor y Fuego’, así como Magaly Medina, quien lidera ‘Magaly Tv La Fime’.

La hija de Gisela Valcárcel identifica las críticas que ha recibido de parte de los conductores como “cargadas de odio”, mientras afirma que estos comentarios no inciden en su estado de ánimo o desempeño, enfatizando que, irónicamente, le generan más publicidad.

¿Por qué Ethel Pozo responde a sus críticos?

La reacción de Ethel Pozo se ha hecho pública luego que una seguidora en redes sociales hiciera notar el tono despectivo y repetitivo con que se menciona a la conductora de ‘América Hoy’ en dichos espacios televisivos, sobre todo después del incidente mediático que tuvo la hija de Gisela con Natalie Vértiz.

La preocupación que le hizo saber la fan, quien es de Colombia pero seguidora de la televisión peruana, alude al impacto que este tipo de contenido podría tener en el ánimo y las percepciones de la audiencia.

La hija de Gisela Valcárcel asegura que “los kilos que subí son de pura felicidad” y resaltó que no todas las mujeres podemos tener el físico de Alessia Rovegno.

“Soy de Colombia y consumo mucha TV peruana, sin embargo, qué fuerte se me hace los despectivos, repetitivos e hirientes comentarios que te lanzan en ‘Amor y Fuego’, creo que ese programa, al igual que Magaly, pasan el límite del respeto y aún más triste que logran envenenar el corazón de sus seguidores para atacar. En serio qué fuerte”, manifestó la usuaria en sus redes sociales.

¿Qué le respondió Ethel Pozo a Magaly y a Rodrigo González?

Frente al comentario de la usuaria, Ethel Pozo explicó que hay una la libertad de elección de la audiencia en cuanto a su consumo de contenido televisivo, al tiempo que señala que no le afecta en absoluto las críticas recibidas.

“Así es, viven de hablar bastante de mí, no pueden dejar de hablar de mí, pero a mí sus comentarios me importan 0.000″, dijo Pozo, minimizando las críticas que ha tenido en los últimos días luego del conflicto televisivo con Vértiz y su esposo, Yaco Eskenazi.

Para Ethel, más que las críticas y entredichos que pueden mencionar personajes del espectáculo como Magaly o el popular ‘Peluchín’, hizo énfasis en la forma cómo estas personas buscan informar desde la negatividad.

Ethel Pozo responde a críticas de ‘Amor y Fuego’ y Magaly Medina.

“Lo que sí comparto contigo es que es una lástima que les metan odio y cosas negativas en los corazones y las mentes de las personas que los ven. Pero es señal abierta y cada uno es libre de ver lo que desee. A mí no me afecta porque mientras más me mencionan más publicidad para mí y por efecto más gente me ve”, dijo Ethel Pozo.

¿Ethel Pozo buscó entrevistarse con Magaly y Rodrigo González?

Durante la semana, Ethel Pozo expresó su deseo de terminar el distanciamiento con sus críticos y colegas, Rodrigo González, Gigi Mitre y Magaly Medina. La conductora de ‘América Hoy’ manifestó la aspiración de dialogar directamente con estas figuras para resolver los malentendidos que han surgido a raíz de comentarios críticos emitidos por los mencionados hacia su persona.

“Espero el momento en que pueda sentarme, quizá nunca se dé con ellos, a decirles, ‘oye, dijiste eso y no fue verdad’. Yo no contrato a nadie del programa, no marco la pauta, no edito. Hago mi trabajo. Ahora estoy afuera del colegio de mis hijas y soy también una mamá. No toda mi vida se limita al trabajo en televisión. No puedo decir ‘oye, estás mintiendo’”, dijo Ethel Pozo hace algunos días.

Magaly Medina descarta propuesta de Ethel Pozo para ser entrevistada: “No me interesa conocerte”(Captura: Magaly TV La Firme)

Toda esta situación ha surgido en un contexto de tensiones previas que ha tenido Ethel Pozo con la ex Miss Perú, Natalie Vértiz, y su esposo, Yaco Eskenazi, quien fue coconductor de Pozo en el show ‘Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya’, debido a opiniones referentes a estilos de vida y amistades.

“No me gusta que mienta de esa forma, más viniendo de alguien que decía ser mi amiga, me parece incorrecto. Yo he compartido seis años de trabajo con Yaco y he compartido con ella. Me duele y me parece injusto que mienta, que diga que mi casa es como la de Jefferson Farfán. Ella nunca ha entrado en mi casa, ¿cómo puede decir semejante mentira?”, manifestó la hija de Gisela Valcárcel, confirmando que su relación de amistad con Yaco y Natalie había llegado a su fin, aunque horas después se retractó.