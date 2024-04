Renuncia de Armando Tafur podría estar vinculada por pelea entre Ethel y Natalie: “A América no le ha gustado que la embarren”

Productor de ‘América Hoy’ habría presentado carta de renuncia por bajo rating, según Magaly Medina. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. La noticia sobre la presunta renuncia de Armando Tafur a la producción de ‘América Hoy’ ha generado sorpresa entre muchos, especialmente en medio de los conflictos protagonizados por la conductora Ethel Pozo y la modelo Natalie Vértiz. Estos desacuerdos alcanzaron tal nivel que Pozo tuvo que ofrecer disculpas públicas por un comentario comparativo que realizó la modelo entre ella y Jefferson Farfán.

Ante esta situación, la reconocida periodista Magaly Medina dedicó un espacio en su programa para confirmar la salida de Tafur, asegurando que su último día sería el lunes 22 de abril. Medina afirmó haber recibido información de fuentes muy cercanas de ese canal, quienes le informaron que Gisela Valcárcel habría llamado la atención a Tafur por la falta de rating que tuvo el espacio en América Televisión.

“Cuando el rating no funciona, cuando los temas que se están tratando no están dentro de la línea que ‘América Televisión’ tiene para sus programas, porque ellos tienen una línea, se supone blanca y el programa, los programas como ‘América Hoy’ son programas destinados a un público familiar, a un público femenino y ellas lo que hacen, que es lo que hacen, todo el mundo lo ve, por más que ellas se disfracen, que acá hacemos, empoderamos, para nada, porque son unas improvisadas en el mundo de las comunicaciones, ellas no tienen ese manejo de la información”, dijo en un principio la comunicadora este 16 de abril.

Productor de ‘América Hoy’ habría presentado carta de renuncia por bajo rating, según Magaly: “La tía Gise le llamó la atención” (Captura: Magaly TV La Firme)

Sin embargo, la comunicadora advirtió que esto no sería todo. Según su punto de vista, la disputa iniciada por Ethel contra la influencer no solo habría perjudicado a su programa, sino que tampoco le habría gustado a los gerentes del canal que una de sus figuras, con una importante cantidad de marcas a su haber, se viera afectada por esta controversia.

“En tu programa hablan cosas falsas de otras personas. A pechuga ahora. Yo no creo que este lío se le salió de las manos porque fue desmesurado. Yo creo que había ahí muchos resentimientos personales o algunas cosas que le ha aflorado a raíz de una broma y de una, digamos, opinión irónica que hizo Natalie Vértiz. Ahora, yo creo que al canal no le debe gustar nada”, expresó Medina.

La conductora también señaló el impacto negativo que ha tenido en la imagen del canal la implicación de una de sus figuras destacadas, Natalie Vértiz, en este conflicto, ya que no le habría gustado que se manchara la reputación de una de sus figuras destacadas, insinuando que esta controversia no habría sido bien recibida por el canal. “Que Natalie Vértiz, una de sus figuras más blancas, más limpias, que además eso más llena de marcas está, porque cuando una figura en un canal de televisión o en redes sociales es mucha más impecable su trayectoria y el mensaje que da el televidente, que da a través de sus redes sociales, ese mensaje es claramente premiado con muchas marcas”, agregó.

Productor de ‘América Hoy’ habría presentado carta de renuncia por bajo rating, según Magaly: “La tía Gise le llamó la atención” (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina resalta la trayectoria impecable de Natalie Vértiz

Asimismo, la periodista de ATV hizo hincapié en la impecable trayectoria de Natalie, destacando que nunca se ha visto envuelta en escándalos ni ha hablado mal de nadie. Concluyó diciendo que ahora no tendrían derecho a quejarse, insinuando que las consecuencias de sus acciones podrían ser responsabilidad propia.

“Eso definitivamente al canal, ‘América Televisión’ no le ha gustado que la embarren y que la metan con rajonas. No le debe haber gustado, nadita. Y apuesto lo que sea. Por supuesto, ella es una marca que tiene, pues es impecable, impecable trayectoria, nunca ha estado metida en líos, nunca anda hablando mal de nadie, ella sabe cómo hace sus presentaciones y cómo hace su programa. Entonces, ahora no se quejen”, concluyó.