La voz es el sonido del alma

El 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz. | Freepik

La voz es maravillosa, compleja e irremplazable. Por esta razón, el Dr. Nedio Steffen, expresidente de la Academia Brasilera de Laringología y Voz en el año 1999, preocupado por la problemática de los problemas de la voz en su país, propuso realizar una Campaña Nacional de Concientización acerca de los Cuidados de la Salud Vocal. Dicha campaña fue muy exitosa y se replicó por las diferentes Sociedades de Otorrinolaringología de todo el mundo en el año 2003. Esto dio origen al Día Mundial de la Voz, que se celebra los 16 de abril de cada año.

La fonación o producción de la voz es un acto que realizamos desde el nacimiento. Nuestra primera señal acústica - voz - es el llanto. Posteriormente, los sonidos guturales y las risas son la representación de la voz. En la niñez, este instrumento evoluciona y es articulada de manera más eficaz y se refleja en las primeras palabras y oraciones. Desde siempre, la voz es usada para poder expresar nuestros deseos y sentimientos. Sin embargo, en etapas más adultas, la voz cumple un papel muy importante incluso desde el punto de vista laboral.

Este sonido acústico se origina en la laringe, órgano que contiene los pliegues vocales. El mecanismo inicia desde la inspiración del aire que es alojado en nuestros pulmones y posteriormente es espirado. Este aire espirado se traslada por la tráquea hasta llegar a los pliegues vocales, en donde ocurre un fenómeno físico acústico, teniendo como resultante la vibración de esta última y la conversión de esta energía mecánica en una señal acústica. Esta señal es amplificada y articulada en el tracto vocal: faringe, cavidad oral y nasal. Teniendo como resultado a la voz.

Por lo descrito, se pone en evidencia que la voz es un sonido complejo, en donde participan diferentes órganos y estructuras. Pero la voz, tiene una característica más: es frágil e irremplazable. Es decir, el mal uso, sobre abuso, los malos hábitos conductuales y alimenticios, son variables que pueden dar inicio a una patología vocal. Nadie está libre de poder dañar su voz. Una voz disfónica —ronca— no es normal.

En el Perú hay diferentes estudios que ponen en evidencia que la voz es un problema de salud pública, tanto en lesiones benignas o malignas de laringe. Por ejemplo, en Huancavelica se encontró que el 44% de los docentes evaluados presentaban disfonía. En el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN), se encontró que el 66.5% del total de pacientes con cáncer de laringe (206) tuvieron que perder la laringe en su totalidad. Además, en una Institución Educativa de la Molina, se realizó un estudio perceptual, en donde se identificó que un 86% de profesores presenta una alteración en el examen subjetivo.

Finalmente, para cuidar su voz, realice las siguientes recomendaciones: Visitar al otorrinolaringólogo si persiste una disfonía por más de una semana o si identifica un familiar o amigo “ronquito”. Si eres docente, cantante o locutor, visítalo una vez al año. Recomendaciones conductuales: No grite, no carraspee, no susurre y no se automedique. Evite el aire acondicionado y más en disfonías agudas. Acuéstese 3 horas después de haber cenado. Duerma 8 horas diarias y realice deporte durante la semana. Recomendaciones alimenticias: No consuma bebidas muy calientes o heladas. No consuma alimentos irritantes como; ají, exceso de culantro, achiote y ají panca. No consuma café, gaseosas o chocolates si presenta molestia con la voz. Y recuerde, consuma agua durante todo el día, por sorbos, es vital para el cuidado vocal. Además, visite al especialista en rehabilitación de la Voz, el Tecnólogo Médico en Terapia de Audición, Voz y Lenguaje, si necesita entrenamiento o rehabilitación vocal.