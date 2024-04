Ministro de Educación responde sobre la visita de Alberto Otárola a Palacio de Gobierno y el caso de sus 'amigas'. (Captura: 'contracorriente')

En un episodio reciente del programa dominical ‘Contracorriente’, el periodista Augusto Thorndike entrevistó al Ministro de Educación, Morgan Quero. Durante la entrevista, Quero fue abordado sobre el ex primer ministro Alberto Otárola, quien renunció a principios de marzo después de ser acusado de facilitar un contrato irregular a Yaziré Pinedo y a otras supuestas amistades.

“¿Qué le parece a estos cargos incómodos en contra de él por beneficiar a sus amigas?”, fue la consulta que le hizo el comunicador de Willax a Morgan sobre los favores del expresidente del Consejo de Ministros a sus amistades y la difusión de un audio que lo compromete con una mujer que obtuvo contratos con el Estado.

A pesar de no eludir la pregunta, ofreció una respuesta muy conciliadora y prefirió no profundizar en más detalles. “Bueno, están en investigación. Yo no me atrevería ahora a hacer ningún comentario, ¿no? Creo que las cosas no son. A veces así como se pintan en la información”, dijo en un inicio el ministro de educación.

Asimismo, Morgan Quero enfatizó la importancia de romper con el ‘pensamiento único’ arraigado en nuestro país, asociado con grupos como “los caviares” y otros liberales y tecnocráticos. Según él, estos grupos han monopolizado la información y la forma de abordar los problemas. Morgan abogó por la necesidad de buscar la innovación como una alternativa para salir de esta mentalidad uniforme.

“Yo creo, Augusto, y aprovecho, creo que tenemos que salir del pensamiento único, que en el Perú se ha vuelto un pensamiento muy vinculado a aquellos grupos que denominamos ‘los caviares’, a aquellos grupos liberales, tecnocráticos, que monopolizaban la información y la forma de pensar los problemas. Así que tenemos que salir del pensamiento único, tenemos que buscar innovación”, sostuvo Morgan.

“Crear nuevos procesos, integrar a nuestro país. Y por eso el lema de mi gestión al frente del ‘Ministerio de Educación’ es educar para servir, educar para unir”, acotó sin responder sobre la reciente visita de Otarola a Palacio.

Alberto Otárola se reúne en Palacio con Dina Boluarte tras renunciar y ser acusado de filtrar el Rolexgate

Como se recuerda, hace poco, el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola, ingresó a Palacio de Gobierno el pasado martes al mediodía, un mes después de su dimisión y ser señalado por el Ejecutivo como el presunto responsable de filtrar el caso Rolexgate. Este caso versa sobre relojes de lujo no declarados por la mandataria, desatando una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Otárola llegó poco después de las 12:40 horas por la puerta conocida como Desamparados. Aunque saludó efusivamente a la prensa, optó por no hacer declaraciones mientras era acompañado por personal de seguridad. Las cámaras de Canal N lo captaron cuando salía alrededor de las 14:00 horas, luego de una reunión con la jefa de Estado, Dina Boluarte.

Su salida de la Casa de Gobierno coincidió con la llegada del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a la Comisión de Fiscalización del Congreso para una sesión relacionada con la investigación que enfrenta Boluarte. Este fin de semana, un equipo policial y fiscal allanó su vivienda y Palacio en relación con este caso.

“Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar en Exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta”, indicó en un pronunciamiento.