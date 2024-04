Juan Manuel Vargas contó que compró un caballo por pedido de Claudio Pizarro y Jefferson Farfán lo ‘troleó’: “Le dabas menudencia”

Divertida anécdota entre los exseleccionados donde también mencionan a Claudio Pizarro. (Video: Enfocados).

Juan Manuel Vargas estuvo en el set de ‘Enfocados’ para recordar los mejores momentos de su carrera. Asimismo, de todas las aventuras que vivió al lado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, con quienes compartió vestuario en la selección peruana. La divertida entrega prometió una segunda parte.

Entre una historia y otra, hubo una anécdota que ‘Foquita’ no quiso dejar de lado. El exAlianza Lima le recordó cuando compró un caballo sin tener conocimiento de la crianza para futuras competiciones. Le resaltó, además, que lo hizo para imitar lo que Claudio Pizarro hacía desde muy joven.

“El Loco se creía Claudio Pizarro, un hombre al que le gustaba los caballos. Y él [Juan Manuel] se compró uno y le puso de nombre ‘La Loca’. ¿Por qué lo hiciste?”, lanzó Jefferson Farfán ante las risas de todos los presentes.

Juan Manuel Vargas fue el último invitado del programa de YouTube de Jefferson Farfán. - Crédito: Enfocados

“Le llevaba menudencia al caballo... patas de pollo. Por eso, cuando tenía que competir, ni salía”, volvió el exseleccionado, con tono de burla, provocando a Juan Manuel Vargas, quien solo atinó a sonreír, pues trataba de explicar qué había ocurrido en aquella época.

“No sé por qué lo compré. Claudio Pizarro me pide alzar la mano [en una subasta] y de pronto me quedé con el caballo. Me dijo que se pagaba mensual. Después, lo llamé para preguntarle cuándo iba a correr y me dijo que me salió malo”, contó el exlateral de Fiorentina de la Serie A de Italia.

Jefferson Farfán también reveló que Juan Manuel Vargas adquiría todo lo que sus compañeros de la selección peruana llevaban a la Videna de San Luis, como los autos deportivos. Todo esto ocurrió cuando el popular ‘Loco’ era una de las estrellas sudamericanas en el fútbol europeo.

Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas fueron los legionarios más importantes en la era Markarián. - Crédito: Andina

Claudio Pizarro y su pasión por los caballos

El ‘Bombardero’ también se ha destacado por su pasión por los caballos. Fuera de las canchas, el delantero peruano dedicó parte de su tiempo y recursos a la equitación y crianza. Esta afición la desarrolló en paralelo a su carrera deportiva, mostrando un interés particular por los caballos de carrera y participando en diferentes eventos ecuestres.

Claudio Pizarro es un fanático de la equitación. - Crédito: Difusión

¿En qué clubes jugó Juan Manuel Vargas?

El lateral tuvo una carrera destacada en diversos equipos a nivel internacional y nacional. Comenzó en Universitario de Deportes, en Perú. Luego, se trasladó a Colón de Argentina y posteriormente llegó a Europa, donde se unió al Catania de Italia en 2005. Su desempeño en este equipo lo llevó al Genoa, también del mismo país, donde jugó desde 2006 hasta 2008.

Posteriormente, Vargas firmó con la Fiorentina, en el cual se destacó y consolidó como uno de los jugadores más importantes del club durante su estadía desde 2008 hasta 2015, aunque dentro de este período fue cedido al Genoa nuevamente para la temporada 2012-2013.

Después de su etapa en Fiorentina, ‘Loco’ se unió a Real Betis de España en 2015, aunque su tiempo en este equipo fue breve. Tras ello, volvió al Perú para unirse nuevamente al cuadro ‘crema’, equipo con el cual cerró su etapa como jugador profesional.