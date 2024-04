Lucho Cáceres se sincera sobre su experiencia en ‘De vuelta al barrio’: “Era como estar en prisión”

Lucho Cáceres habla sobre 'De vuelta al barrio' | Youtube - Carlos Orozco

En el podcast de Carlos Orozco, Lucho Cáceres recordó su paso por ‘De vuelta al barrio’, telenovela en donde interpretó a Coco Gutiérrez. El actor nacional reveló por primera vez que, antes de que la producción llegara a su fin, en diciembre de 2021, sabía de antemano que se trataba de su última participación en una serie de ese corte.

Todo empezó cuando Lucho Cáceres indicó que, de momento, no le interesa formar parte de ninguna serie peruana “que no tenga un pensamiento crítico o de reflexión”. “Estoy en una semi jubilación. No me provoca ahora, aunque capaz se me quita luego, hacer nada. Me llegan trabajos, pero prefiero seguir dedicándole tiempo a mi grupo de teatro”, dijo.

“He tenido la suerte de trabajar bastante en series de entretenimiento [...] Pero esa tele [comparándola con series de Argentina] no es la que tenemos nosotros. Tenemos programas de entretenimiento familiar, pero no tenemos otra alternativa. Por eso digo que yo ya he perdido todo tipo de esperanza”, complementó el actor nacional.

Lucho Cáceres junto a Paul Martin, en sus personajes de 'Coco Gutiérrez' y 'Pichón Bravo'. América TV

Bajo esta premisa, Cáceres confesó que, durante su tiempo grabando la serie ‘De vuelta al barrio’, tenía claro que no aceptaría formar parte de otra producción peruana. Esto porque era consciente de que difícilmente encontraría una serie que realmente capturara su interés como actor.

“Sí sabía que era mi última participación, incluso lo conversaba con muchas personas y sentía que era como estar en prisión... y salir e ir a desenterrar el botín debajo del árbol. Sabía que no iban a llegar las ficciones que yo quería hacer, de las que quería ser parte”, dijo sorprendiendo a sus entrevistadores.

Lucho Cáceres aclaró que, pese a todo, tiene grandes recuerdos de su tiempo en la fenecida seria, la cual fue dirigida por Efraín Aguilar. “En las prisiones también las pasas bien por momentos, juegas fútbol, tienes grandes amigos, destilas algún tubérculo y preparas trago. En la cárcel también puedes vacilarte. Pasé buenos momentos, tengo ahí grandes compañeros, grandes amigas, técnico, producción, gente a la que quiero y respeto mucho”, sentenció.

Lucho Cáceres fue parte del elenco de 'De vuelta al barrio', serie que acabó en diciembre de 2021.

Terminó decepcionado de ‘De vuelta al barrio’

Lucho Cáceres recientemente compartió las razones detrás de su decisión para integrarse al elenco de la serie ‘De vuelta al barrio’, tras haber rechazado en varias ocasiones participar en ‘Al Fondo Hay Sitio’, dos producciones televisivas que han capturado la atención del público y que fueron dirigidas por Efraín Aguilar.

El actor nacional explicó que la inauguración de los nuevos estudios en Pachacamac presentó un atractivo significativo, sugiriendo un compromiso con la calidad y la innovación en la producción. No obstante, el desenlace de la serie, según Cáceres, no logró distanciarse del molde tradicional que suele dominar las producciones locales.

“Se inauguraban los estudios de Pachacamac. El hacerlo de época me pareció una propuesta arriesgada. Lamentablemente terminó siendo más de lo mismo”, detalló en sus redes sociales.

Lucho Cáceres explicó su ingreso a 'De Vuelta al Barrio'.

Lucho Cáceres rechazó popular personaje

En una revelación sorpresiva que ha captado la atención de los seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’, se ha dado a conocer que Lucho Cáceres fue originalmente considerado para interpretar el papel de Pepe Gonzales. Esta información fue confirmada por el mismo actor en sus redes sociales, luego que Efraín Aguilar, director de las primeras ocho temporadas de la exitosa producción de América TV, admitiera que lo convocó varias veces y siempre le dijo que no.

“A Lucho Cáceres le rogué, lo llevé a tomar café. Le dije «Quiero que entres a Al Fondo Hay Sitio, quiero que entres». Me dijo: «No Efraín, yo quisiera, pero tengo una película y lo otro. Al final no pude convencerlo y tomamos a otro actor”, mencionó el popular ‘Betito’ a Trome, refiriéndose a David Almandoz.