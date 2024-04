Mónica Sánchez responde a Lucho Cáceres por críticas a ‘Al Fondo Hay Sitio’: “No intentamos ser Shakespeare”

Mónica Sánchez respondió a Lucho Cáceres.

Mónica Sánchez, conocida por su papel en ‘Al Fondo Hay Sitio’, no se mostró sorprendida ante las duras críticas emitidas por Lucho Cáceres hacia la teleserie de América TV, cuya undécima temporada se acaba de estrenar. En una defensa a la producción nacional, la popular ‘Charito’ señaló que el equipo detrás del programa “no está tratando de crear obras de gran profundidad”.

Inicialmente, la actriz peruana indicó que le guarda un profundo cariño a Lucho Cáceres, quien afirmó en redes sociales que ‘Al Fondo Hay Sitio’ “estupidiza más que entretener”, pues han trabajado juntos en los mismos proyectos televisivos. “Lo quiero con todo incluido: crítico, autocrítico, renegón, gruñón, hostil. Lucho es todo eso, pero igual se le quiere”, manifestó.

“Tener un oficio como el mío, de trabajar en un medio tan potente como lo es la tele, siempre te va a exponer a juicios o a comentarios de otras personas, y todos son válidos. Yo me quedo con el público que nos regala cariño y aprecio, y que nos ve con ojos de que puede encontrar algo bonito, entretenimiento blanco y familiar. Nosotros no estamos intentando ser Shakespeare ni hacer obras de gran profundidad. Estamos haciendo entretenimiento a partir de personas que son como arquetipos, como el dibujo animado, como el Chavo del 8 y como las grandes comedias en el mundo”, continuó diciendo en diálogo con La Noticia.

Mónica Sánchez salió en defensa de 'Al Fondo Hay Sitio', teleserie donde interpreta a 'Charito'.

Mónica Sánchez destacó que cada personaje de ‘Al Fondo Hay Sitio’ encarna diferentes facetas del ser humano, tal como lo ejemplifican Joel Gonzales, un hijo inmaduro; y Francesa Maldini, una vecina de alta alcurnia.

“Nosotros trabajamos nuestros personajes en ese sentido, en representar un aspecto del ser humano, no son personajes redondos al que le puedas pedir mucha profundidad porque no va por ahí la serie. Claramente, cuando te das cuenta que ‘Al Fondo Hay Sitio’ no va por ahí, no vas a pedir luego una cosa que le pedirías a otro producto”, concluyó Sánchez.

La temporada 11 de 'Al Fondo Hay Sitio' se estrenó este lunes 8 de abril.

Lucho Cáceres rechazó popular papel de ‘Al Fondo Hay Sitio’

Después de que Efraín Aguilar revelara que intentó persuadir a Lucho Cáceres para unirse al elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero fue rechazado en varias ocasiones, el actor compartió en sus redes sociales que no lamenta haber declinado la oferta para participar en la exitosa serie televisiva. También afirmó que el personaje que le ofrecieron, Pepe Gonzales, interpretado actualmente por David Almandoz, no le llamó la atención.

“Pepe, más de lo mismo [...] Para lo que yo venía haciendo, era más de lo mismo. Tal vez para otros actores no”, expresó.

Lucho Cáceres revela el motivo contundente por el cual no participaría en ‘El Gran Chef Famosos’. (Captura: Agranda TV)

Cabe resaltar que, en abril de 2023, Lucho Cáceres reconoció que no ha recibido una invitación para participar en las nuevas temporadas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, ahora dirigidas por Gigio Aranda y no por Efraín Aguilar. Según dijo al diario Trome, en caso de recibir una propuesta, no aceptaría bajo ningún concepto porque siente que ya “cumplió su cuota” de telenovelas de comedia.

“Ya he estado en ‘Mil oficios’, ‘Así es la vida’, ‘De vuelta al barrio’ y en la única que no he estado es en ‘Al fondo hay sitio’. No aceptaría en concreto. Son los mismos guionistas, los mismos guiones y yo ya cumplí mi cuota. Les deseo lo mejor, pero ahí ya no. No es bueno decir nunca, pero creo que no estaría ahí. Ya he estado mucho tiempo en esas series y estar en un solo sitio para un actor... mata al artista, yo sobreviví”, dijo.