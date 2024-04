Juliana Oxenford tilda de mentirosa a Mávila Huertas y desacredita su noticiero en ATV: “Común y corriente”

Juliana Oxenford critica duramente a Mávila Huertas por su noticiero en ATV. | captura/ATV/Trome

Juliana Oxenford, periodista conocida por sus opiniones sin filtros, no dudó en expresar su punto de vista acerca del noticiero conducido por Mávila Huertas en ATV, el cual reemplazó su anterior programa ‘Al estilo Juliana’. Las declaraciones y confrontaciones entre figuras destacadas suelen generar interés y discusiones entre el público, y estas impactantes palabras acapararon la atención mediática.

Durante la entrevista a un medio local, cuando la mujer de prensa fue consultada sobre su percepción acerca del espacio que ahora ocupa su antiguo horario, respondió de manera directa, calificándolo como “común y corriente”. “La he visto un par de veces, pero es un noticiero normal”, manifestó.

En esa línea, hizo una comparativa implícita con su trabajo previo en el canal 9, el cual, según sus palabras, representaba un esfuerzo por ir más allá del formato tradicional de noticiero, enfocándose en un estilo particular de periodismo informativo que, afirmó, llegó a ser reconocido con distintos premios.

Además, la charla no se limitó a una mera valoración profesional del programa de Huertas, ya que Oxenford también emitió juicios personales al referirse a su colega como cínica, marcando una clara distancia en términos de ética y profesionalismo según su perspectiva. “Es una mentirosa y a mí no me gusta la gente mentirosa”, expresó a Trome.

¿Por qué Juliana Oxenford se fue de ATV?

La reconocida periodista Juliana Oxenford anunció su salida del programa televisivo ‘Al estilo Juliana’ el pasado viernes 15 de diciembre del 2023, después de 7 años de transmisiones. La comunicadora expresó desconocer las razones detrás de su partida y destacó el enfoque periodístico que siempre le solicitó la dirección de ATV, más allá de las cifras de audiencia.

“Se acaba un ciclo, no por decisión mía, pero finalmente se cierra un ciclo aquí en ATV de casi 4 años más, 3 años en Latina. (...) Siete años después, me toca irme por motivos que hasta ahora yo no entiendo la verdad”, dijo.

Durante el anuncio de su despedida, compartió que su experiencia en el canal 9, cadena que también emitió el programa, fue agridulce, mencionando episodios de falta de respeto, aunque sin especificar detalles.

“Estoy con sentimientos encontrados, por un lado, siento que nunca he tenido más libertad para ejercer el periodismo que aquí en ATV y, por otro lado, siento que nunca en otro canal o en otro medio, porque tengo 22 años haciendo periodismo, me han insultado tanto en mi propia casa. Me han faltado tanto el respeto”, agregó.

La referencia pareció estar dirigida hacia Magaly Medina, quien había manifestado públicamente su satisfacción por su salida de la casa televisiva. Además, la periodista agradeció al equipo de producción de ‘Al estilo Juliana’ y les deseó lo mejor bajo la dirección de la nueva conductora, Mávila Huertas.

¿Qué pasa entre Juliana Oxenford y Mávila Huertas?

En un reciente intercambio en el programa televisivo ‘Día D’, la periodista Mávila Huertas se refirió a su proceso de negociación con ATV tras su salida de Panamericana Televisión, así como a los comentarios realizados por Juliana Oxenford respecto a su sustitución por el noticiero ‘Ocurre ahora’.

Durante la conversación con Pamela Vértiz, la mujer de prensa destacó su compromiso con no revelar detalles de su contrato por respeto al otro canal, donde continuó su trabajo hasta finales de diciembre de 2023.

Respecto a su colega, expresó su sorpresa y desacuerdo ante las declaraciones que la calificaban de dócil, una caracterización que considera una falta de respeto no solo hacia su persona, sino también hacia el colectivo de periodistas de la industria.

En respuesta a la pregunta de Vértiz sobre el contacto de Oxenford durante el proceso de negociación, reconoció la existencia de un intercambio, pero subrayó su elección de mantener la confidencialidad por ética profesional y por el contrato que la mantenía vinculada a Panamericana hasta el término del año.