Juliana Oxenford alista su gran regreso tras abrupta salida de ATV: “Diré las cosas que pienso con voz fuerte”

Juliana Oxenford prepara su regreso después de ser retirada de ATV. Instagram/@julianaoxenford.oficial

Juliana Oxenford está lista para continuar ejerciendo su carrera periodística después de su inesperada salida de ATV, donde conducía el programa ‘ATV Noticias: Al Estilo Juliana’. A través de sus redes sociales, la comunicadora afirmó que no le tiene miedo al desempleo y que está preparándose para reencontrarse con su público.

Te puede interesar: Anthony Aranda y su inesperada respuesta cuando fue consultado sobre su ruptura con Melissa Paredes

“Es la primera vez en veintitrés años de carrera que el desempleo no me angustia. Es extraño, cuando más debería preocuparme porque ahora no soy solo yo sino también la familia, me siento tranquila. No voy a negar que por momentos esta abstinencia periodística me genera cierta ansiedad. Pero, también es verdad, que estando las cosas como están, he optado por no desesperarme en aceptar lo primero que me proponen”, escribió en su plataforma.

Líneas más abajo, Juliana Oxenford explicó que no está cometiendo los mismos errores del pasado, pues está evaluando con cautela qué propuesta laboral aceptar. “Siento que tengo las herramientas para hacer algo pensando primero en mí y capitalizando más de décadas de aprendizaje y crecimiento”, mencionó.

Juliana Oxenford fue retirada de ATV por decisión del canal. Instagram/@julianaoxenford.oficial

“Esto, sin contar la coherencia, un valor fundamental en mi vida, me lleva a tener menos espacios donde poder seguir haciendo periodismo, pero que, en paralelo, me da la tranquilidad de saber que soy (y seguiré siendo) porque yo lo elijo y porque ser sincera conmigo misma es la clave para serlo con la gente que me sigue”, añadió la exfigura de ATV.

Juliana Oxenford se reencontrará con su audiencia

En su reflexión, Juliana Oxenford aseguró a sus seguidores que está intentando concretar las ideas que tiene planeadas para su tan esperado regreso.

“No estoy esperando llamadas. ya pasé por el momento de reflexión, y ahora mismo estoy tratando de aterrizar lo que quiero y debo hacer para sentarme nuevamente frente a una cámara y decir las cosas como las pienso, siento y concibo. Con esa voz fuerte, ciertamente incómoda pero sobretodo, sin miedo. Pronto, les prometo. Ahora sí, manos a la obra para poder reencontrarnos lo antes posible. ¡Los abrazo fuerte!”, indicó.

Juliana Oxenford se encuentra desempleada luego de no renovar contrato con ATV. Captura/Instagram

Juliana Oxenford le dijo adiós a ATV

El 15 de diciembre de 2023, Juliana Oxenford se despidió del espacio ‘Al estilo Juliana’, expresando su desconcierto sobre las razones detrás de su salida. A pesar de esta incertidumbre, la periodista destacó que, durante su tiempo al frente del programa, nunca se le exigió generar altos índices de audiencia sino ejercer un periodismo de calidad, expectativa que asegura haber cumplido satisfactoriamente. Resaltó también que no está contenta con el trato que le dieron.

Te puede interesar: Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Perú este lunes 22 de enero

“Estoy con sentimientos encontrados, por un lado, siento que nunca he tenido más libertad para ejercer el periodismo que aquí en ATV y, por otro lado, siento que nunca en otro canal o en otro medio, porque tengo 22 años haciendo periodismo, me han insultado tanto en mi propia casa. Me han faltado tanto el respeto, yo no voy a usar ningún adjetivo para referirme a ningún conductor de este canal, porque no soy así, porque yo tengo clase, porque me criaron bien, porque he leído mucho, porque sigo leyendo y porque todos los días me despierto con ganas de seguir aprendiendo y porque todos los días me despierto con la conciencia tranquila”, expresó.

Juliana Oxenford se despide y hacer fuerte reclamo a ATV | Al Estilo Juliana

Tras la salida de Juliana Oxenford, Mávila Huertas fue anunciada como la nueva conductora del canal con el programa ‘Ocurre ahora’. El noticiero se estrenó el 15 de diciembre de 2023 y va de lunes a viernes a partir de las 7:30 p.m.

¿Qué pasó con Juliana Oxenford y Mávila Huertas?

Juliana Oxenford marcó el inicio del 2024 participando como invitada en el programa ‘Café con la Chevez’, donde abordó diversos temas, incluyendo sus impresiones sobre el nombramiento de Mávila Huertas como su sucesora en ATV.

Te puede interesar: Ezio Oliva confirma su participación en ‘El Gran Chef Famosos’ junto a Karen Schwarz: “Nos verán todas las noches”

En la charla, no dudó en señalar diferencias en el enfoque periodístico entre ambas, refiriéndose específicamente a una entrevista realizada por su reemplazante a un experto en criptomonedas.

Pese a ello, le deseó lo mejor de los éxitos. “Le deseo la suerte del mundo. No coincido periodísticamente con ella en muchas cosas”, expresó.