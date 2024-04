¿El gobierno de Dina Boluarte observará el retiro de 4 UIT de las AFP? Esta es la postura del Ejecutivo

Por mayoría, la representación nacional respaldó el séptimo desembolso de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones. | Congreso

Tras un intento fallido de Fuerza Popular de obstaculizar la iniciativa, el Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría el séptimo retiro de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El proyecto multipartidario recibió 97 votos a favor, 5 votos en contra y 5 abstenciones.

Pese al respaldo mayoritario en el Parlamento, aún faltan una serie de pasos para que el retiro de hasta 4 UIT sea efectivo. Uno de estos, por ejemplo, es si el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte optará por observar la autógrafa de ley que se le remitirá a su despacho. Aquí intervienen aspectos técnicos, así como meramente políticos.

El Reglamento del Congreso, en su artículo 79, fija un plazo de 15 días hábiles para que el Ejecutivo formule sus observaciones y devuelva la autógrafa. Si cumplido el plazo y el Gobierno no ha observado ni promulgado la norma, el presidente del Parlamento ordena la publicación de la ley en El Peruano.

¿MEF y PCM enfrentados por Retiro AFP?

Tras asumir el cargo, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, tuvo una posición firme en contra de un nuevo retiro de fondos de las AFP. Incluso, a mediados de marzo, remitió un informe técnico a la Comisión de Economía en el que enumera 4 argumentos para que se rechace el retiro extraordinario de hasta 20.600 soles.

El principal argumento de Arista era que “los fondos previsionales son intangibles y deben cubrir las prestaciones previsionales” y que el retiro deterioraría la cobertura previsional debido a que más personas contarían con menos recursos para su vejez.

Sin embargo, la postura del titular del MEF parece haber variado luego de las reuniones que mantuvo el premier Gustavo Adrianzén, en el marco del voto de confianza, con las diferentes bancadas, específicamente, tras el encuentro del jefe del gabinete con la bancada de Podemos.

El vocero de dicha agrupación, José Luna Gálvez, aseguró que Adrianzén no se opondría a un séptimo retiro de fondos de AFP, contradiciendo el informe de José Arista.

“El retiro de la AFP lo hemos conversado en la reunión. Eso forma parte de la deuda social. (El premier) está de acuerdo con nosotros en que se debe cumplir con la deuda social. (...) En cualquier momento, nosotros sacrificamos todo, y decidimos por el bien del Perú, a tratar de darle un apoyo para que esto salga”, dijo Luna Gálvez.

Luego de esa declaración, se le volvió a preguntar al ministro de Economía su posición ante la iniciativa, a lo que respondió: “Recién se ha aprobado en la Comisión de Economía. Se evaluará con ellos todas las potenciales consecuencias que podría tener esta decisión. No podría adelantar ahora qué acciones se podrían tomar, porque la decisión no está en manos del Ejecutivo, sino del Legislativo”.

Habrían discrepancias en el MEF sobre el retiro AFP, tras declaraciones de José Luna donde afirma que el Primer Ministro no se opondría al retiro AFP de 4 UIT. Esto lo antagonizaría con el MEF. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Congreso/Mindef/MEF

¿Debería retirar mis fondos de la AFP?

La aprobación ha suscitado dudas entre los afiliados, especialmente en torno a la obligatoriedad del retiro y la posibilidad de acceder a sus ahorros si cuentan con menos de 4 UIT en sus fondos. Según indicaron expertos consultados por Infobae Perú, el retiro no es obligatorio, sino facultativo, ofreciendo así a los afiliados la posibilidad de elegir. No obstante, la mayoría de los especialistas no recomienda la extracción de estos ahorros destinados a las pensiones futuras, a pesar de reconocer situaciones particulares donde el retiro podría justificarse.

Jorge Carrillo, de la Pacífico Business School, junto con Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), expresaron preocupación por las implicancias de estos retiros en el largo plazo para la seguridad financiera de los afiliados. Adrianzén destacó que, aunque personalmente no recomienda el retiro, comprende que bajo ciertas circunstancias podría considerarse. Esta serie de medidas aprobadas, siendo esta la séptima ocasión, resalta la continua tensión entre la necesidad de liquidez inmediata de algunos afiliados y la importancia de preservar los ahorros para la jubilación.