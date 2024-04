Diego Rebagliati defiende honestidad de ‘Al Ángulo’ y condena polémica acusación de Jean Deza: “Eso es una cojudez”

Tras las graves acusaciones de Jean Deza, el comentarista deportivo volvió a defender su ética profesional. (Youtube Seba Del Solar)

En las últimas semanas, Diego Rebagliati ha sido blanco de críticas debido a una serie de revelaciones que realizó el futbolista Jean Deza sobre su pasado como representante de jugadores, revelando que el hoy comentarista deportivo se quedaba con US$ 500 dólares de su contrato en el fútbol francés y que incluso recibía dinero por hablar bien de determinados deportistas.

Si bien el panelista de televisión ya se había referido en dos ocasiones al tema, en esta ocasión lo hizo con mayor profundidad y en esta oportunidad se mostró disconforme por la confesión del ‘Ratón’, pero lo que mayor molestia le causó fue la acusación de obtener réditos económicos por sus opiniones. Asimismo, mencionó que el acuerdo del delantero con Montpellier de Francia desde Universidad San Martín fue negativo para todos los involucrados.

“En esa época, no se le conocía tanto. Tuvo un gran momento en San Martín y por eso fue a Francia. El negocio fue malo para todos, pero a mí sí me parece grave que no es lo único que ha dicho. Lo que ha hecho es colgarse de cosas que han dicho otros. Que en Al Ángulo nos pagan por hablar, eso es una cojudez, una mentira para tratar de desprestigiar un programa que está entrando a su octavo año. No es fácil mantenerse en televisión tanto tiempo...”, indicó en entrevista con el programa Entre Ceja y Ceja.

Nueva negativa de Diego Rebagliati

En otra entrevista con el programa La Fe del ‘Cuto’, Rebagliati Melgar volvió a negar que haya un conflicto de intereses con su empleo actual, pues reiteró a negar que sea agente de jugadores en la actualidad, pues hace casi una década no ejerce dicha actividad.

“Tenía claro que es incompatible, no puedo ser representante y periodista a la vez, tuve que empezar de cero, a remarla y me costó un montón estar donde estoy ahora, tener las oportunidades que tengo ahora. No es verdad eso de que soy periodista y empresario. Eso lo niego tajantemente y reto a cualquiera que me ponga un ejemplo del 2015 hacia adelante...”, precisó.

En ese sentido, reconoció que solo ha ayudado a su hijo Santiago Rebagliati en su carrera, quien coincidentemente es actual compañero de Jean Deza en Alianza Atlético de Sullana, pero no a otros amigos que le dejó el deporte como el director técnico argentino Gerardo Ameli.

“Por ahí lo he ayudado a Santiago, mi hijo, porque es natural en los distintos caminos que ha seguido, pero después absolutamente nada. Me han vinculado con Gerardo Ameli que es mi amigo desde 2003, lo llevé a trabajar a Cristal, lo conozco de toda la vida, pero nunca lo he ofrecido a un club y ha pasado por un montón. En el caso de Deza, ha pasado por más de diez equipos después de Francia y la San Martín, y yo no he tenido que ver con ninguno de esos equipos”.

El exjugador y ahora periodista, Diego Rebagliati, se refirió a la polémica con Jean Deza

Finalmente, dejó otro mensaje para Deza Sánchez, mencionando que está equivocado y que este tipo de mensajes le dan una mayor relevancia a los comentaristas de la que realmente poseen.

“Jean se equivoca cuando dice que nosotros recibimos plata para opinar de los jugadores, eso no es cierto. Nadie está cobrando para hablar bien de uno o de otro. No solamente digo que no es verdad, sino que es curioso porque nos dan mucha más importancia que la que tenemos”, culminó.