Pablo Sabbag explotó contra críticas por videos cantando en redes sociales: “También somos personas normales”

Pablo Sabbag explotó contra críticas por videos cantando en redes sociales.

Pablo Sabbag se encuentra lesionado desde inicios de temporada, debido al duro golpe de tobillo que sufrió defendiendo a la selección de Siria en la Copa de Asia. El tiempo de recuperación del colombiano oscila entre los cuatro y cinco meses, por lo que se perderá tanto el Torneo Apertura como la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este hecho alteró la planificación de Alianza Lima, que se quedó sin alternativas en la posición de ataque; teniendo en cuenta que Alejandro Restrepo utiliza una formación de 3-5-2, y se vieron obligados a fichar de último momento a Jeriel De Santis, quien con la temporada ya comenzada, recién viene atravesando por su etapa de adaptación.

Este hecho trajo incomodidad en muchos hinchas, quienes consideran que se desperdició un cupo de extranjeros, perdiéndose la oportunidad de contar con un delantero extranjero de jerarquía. Las críticas se multiplicaron tras ver que no hay quien le pelee el puesto a Hernán Barcos, que por factor edad ya no es el de campañas anteriores, y a Cecilio Waterman, quien pese a su buen nivel, erra mucho en la definición.

Por este motivo, no se hicieron esperar los insultos y comentarios negativos al ‘Jeque’. Esto porque a la par de su recuperación, utiliza sus redes sociales para mostrar videos haciendo otro tipo de actividades como cantar y tocar guitarra.

El fastidio de Pablo Sabbag

Las críticas mortificaron a Pablo Sabbag, quien mediante un mensaje en sus redes sociales, se quejó de que solamente le permitan mostrar sus otras aficiones cuando está en un buen momento futbolístico:

“No soy mucho de hacer este tipo de cosas pero estoy aburrido que en el ámbito del fútbol solo te puedes mostrar a ti mismo como verdaderamente eres si estás ganando, haciendo goles y las cosas están andando bien. En los momentos difíciles tienes que quedarte encerrado, no puedes tener vida y básicamente no puedes hacer otra cosa que no sea entrenar. Les quiero hacer una pregunta; cuando ustedes en sus trabajos están atravesando un mal momento, dejan de salir a cenar, a bailar, a reír o básicamente, dejan de vivir la vida (que se nos va volando)?”, escribió.

Pablo Sabbag suele subir videos cantando y tocando guitarras a sus redes sociales (TikTok).

El exfutbolista de Estudiantes de La Plata señaló que, no por ser futbolista, deja de ser una persona común y corriente, y que sus actividades fuera del deporte, no perjudican en nada a su carrera, la cual sigue siendo su prioridad:

“Tristemente hay personas limitadas que no son capaces de entender que también somos personas normales y que en los ratos libres podemos hacer cosas que nos gustan y que para nada afectan nuestra profesión. Al contrario, encontramos algo en lo cual distraer y relajar la mente, que es muy importante sobre todo a la hora de una lesión. Nunca he puesto ni pondría algo por encima de mi trabajo y en este caso estoy disfrutando de algo que me gusta ( la música) en mi espacio libre”, continuó.

Pablo Sabbag se quejó en redes sociales de quienes lo cuestionan por su vida privada.

Por último, dejó en claro que continuará haciendo lo que hace, haciendo oídos sordos a quienes lo señalan. Asimismo, agradeció a quienes le dedicaron palabras de apoyo y prometió hacer todo lo posible por volver a las canchas pronto:

“También les hago saber que lo seguiré haciendo siempre y cuando no perjudique o afecte mi profesión. Así que al que no le gusta las cosas que subo simplemente me puede dejar de seguir y no hay problema. Solo quiero gente con buenas vibras y que aporte cosas positivas. A los que me apoyan (que son la mayoría) les agradezco mucho y les aseguro que estoy dando lo mejor de mí para poder regresar de la mejor manera”, finalizó.