Título de propiedad GRATIS en Lima: Cofopri visitará 844 lotes en Ate, El Agustino, Rímac y más distritos

Título de propiedad GRATIS llega a Lima. ¿En qué fechas visitará Cofopri? - Crédito Cofopri

El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) continuará empadronando diversos distritos del Perú para otorgar títulos de propiedad gratuitos a familias en abril. Así, su plan para el 2024, con la campaña ‘Lote empadronado por el título anhelado’, pretende visitar un total de 6 mil 229 lotes urbanos en La Libertad, Ayacucho, Arequipa, Ica, entre otras.

Y ahora, la entidad llegará a Lima, que le dará otra oportunidad para que ciudadanos que no tenían los documentos necesarios anteriormente, o no se encontraban en sus hogares, puedan acceder a este título de propiedad. ¿Qué zonas y distritos visitará y qué requisitos necesitas presentar cuando empadronen tu vivienda?

Cofopri entregará título de propiedad GRATIS en Lima

Cofopri informó que su campaña de empadronamiento de viviendas ‘Lote empadronado por el título anhelado’ llegará a distritos de Lima. Desde ayer lunes 8 de abril y hasta el viernes 12 de abril se ha estará notificando a las familias cuyo lotes serán visitados en distritos como Ate y El Agustino.

Cofopri otorgará títulos de propiedad gratis en distritos de Lima, pero solo si están presentes en estas fechas y tienen los documentos necesarios. - Crédito Cofopri

Las visitas se realizarán a pueblos jovenes, asentamientos humanos y más, a partir del 15 de abril, según se detalla en la web oficial. Estas son las fechas de las visitas por distrito:

Ate: del 15 al 22 de abril

El Agustino: 19 de abril

Rímac: 22 y 23 de abril

Cercado de Lima: 23 de abril

Pucusan: 24 al 26 de abril

La Molina: 26 de abril

Para más información de las zonas específicas que serán visitadas encuéntralas en la página oficial: https://drive.google.com/file/d/1KbeTjUQmyr-lN5a67NTWpw7yFgEmW4Dr/view

¿Qué requisitos necesito para acceder a tíulo de propiedad gratis?

Para poder acceder a este trámite gratis solo necesitas como requisitos cualquier de los siguientes documentos:

Partida de matrimonio , de ser el caso —esto es obligatorio para los casados civilmente—.

Contrato de compra-venta, escritura pública, testamento, hijuela o constancia de posesión.

Recibos por servicios de agua, luz, teléfono u otros que acrediten propiedad o posesión del lote.

Esto es todo lo que debes saber del proceso de Cofopri para otorgar títulos de propiedad gratuitos, como los requisitos y si para todos es gratis. - Crédito Andina

Así, cuando lleguen los empadroandores de Cofopri deberás a la mano tu DNI, partida de matrimonio (si estas casado civilmente), contrato de compra-venta, escritura pública u otro, recibos por servicios como agua y luz, pero también podrás acceder a este beneficio con una constancia o certificado de posesión emitido por la Municipalidad Provincial o Distrital. Los documentos que presenten los ocupantes deberán demostrar que la posesión del lote es no menor a un (1) año.

De igual manera, Cofopri resaltó “la constancia de posesión otorgada por las municipalidades provinciales o distritales no constituye el único medio para demostrar la posesión del terreno”. “Estos documentos tienen el mismo valor, a la hora de calificar los expedientes de titulación, que cualquier recibo de servicios o contratos privados que indiquen la fecha y el nombre de los poseedores”, informaron. También, si el ciudadano no cuenta con esta documentación para acreditar su posesión sobre el terreno, entonces, solo excepcionalmente, el empadronador de Cofopri podrá tomar la declaración jurada de al menos cuatro vecinos que puedan reconocer a este como el titular de la vivienda.

Sin embargo, no todos pueden acceder a este beneficio: además de limitar a quienes viven en algunas zonas y no activar este proceso gratuito para quienes ya tiene a sus nombres otra vivienda, también existe un límite de fecha. Esto significa que quienes hayan tomado posesión de los predios a formalizar antes de este límite no podrán acceder a la titulación.

Cofopri no entregará títulos de propiedad a quienes hayan tomado posesión del predio en cuestión posterior al 31 de diciembre de 2015. - Crédito Composición Infobae/Andina/Cofopri

¿Hasta cuándo debo haber tomado posesión para acceder?

Si bien los ciudadanos de los distritos que se visite Cofopri este 2024 podrán acceder a la titulación gratuita de sus viviendas si cumplen una serie de condiciones, una de las más importantes y menos mencionadas es que para poder ser beneficiados con este documento estos deberán haber tomado posesión del predio en cuestión antes del 1 de enero de 2016.

En otras palabras, la familia deberá poder probar que estuvieron presentes en la vivienda hasta el 31 de diciembre de 2015. Si la toma de posesión del predio fue el 1 de enero de 2016 o en una fecha posterior, no podrá acceder a esta titulación.