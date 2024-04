Jair Mendoza, ex de Yahaira Plasencia, enfrentó a Magaly Medina burlándose de su esposo: “Intento de canto”

Jair Mendoza criticó el canto de Alfredo Zambrano | Instagram/@jairmendozaoficial

El cantante de salsa Jair Mendoza, quien hace poco mantenía una relación sentimental con Yahaira Plasencia, respondió a Magaly Medina por llamarlo “desubicado” y “cargacarteras” en su programa de espectáculos. Mediante sus redes sociales, no dudó en burlarse del canto de Alfredo Zambrano, esposo de la periodista.

La molestia de Jair Mendoza surgió a raíz de que, en la edición del lunes 8 de abril de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora minimizó su carrera artística y sugirió que su presencia en televisión se debía únicamente a su fallido romance con Yahaira Plasencia.

“Este cargacarteras disque es cantante, ahora apareció en un programa de televisión de Panamericana, donde sacó cara por Yahaira y se dirige a mí como si me conociera. Este cargacarteras, ¿por qué es más conocido? ¿por cantar? Cuando terminó con Yahaira nadie le hizo una noticia. Por favor, alguien mándale un libro donde se cuente mi historia en televisión a este desubicado [...] Qué vergüenza este cargacarteras, pobrecito, ¿no hace nada, no? Desconocido total, es el ex de Yahaira”, manifestó Magaly Medina.

Magaly Medina minimizó la carrera de Jair Mendoza. Captura/ATV

La respuesta de Jair Mendoza

En sus historias de Instagram, Jair Mendoza compartió imágenes de Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina, cantando en un restaurante. Junto a este clip, escribió: “Cuando te acostumbras a escuchar este intento de ‘cantar’ no te queda otra más que intentar ningunear a un artista diciéndole cargacarteras o disque cantante”.

“Cantante soy y si quieres llámame cargacarteras, pero siempre fiel”, complementó la expareja de Yahaira Plasencia, dejando entrever que el notario no le sería del todo leal a Magaly.

Jair Mendoza enfrentó a Magaly Medina por llamarlo "cargacarteras".

Yahaira Plasencia se defendió de Magaly Medina

Yahaira Plasencia, la nueva conductora de ‘Al sexto día’ de Panamericana TV, ha decidido responder firmemente a las críticas vertidas por Magaly Medina en su programa ‘Magaly TV La Firme’. Medina había puesto en duda las capacidades de Plasencia tanto en su rol como presentadora como en su carrera musical, cuestionando el éxito y la profesionalidad de la artista, quien también ha sido pareja del futbolista Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia responde a críticas de Magaly Medina. | Al Sexto Día, Panamericana TV

“La carrera de un artista es de largo aliento, es ir avanzando de a pocos, eso es lo que he estado haciendo yo”, afirmó en respuesta a las acusaciones de tener una carrera musical fracasada y carente de con conciertos. “Por su puesto, que me encantaría que mi música se escuche en otros países, ser internacional, mientras tanto, sigo trabajando, ¿en qué le molesta a usted, si yo acepto una oportunidad como la que le dieron a usted en su momento”, agregó Plasencia en su discurso.

Por otro lado, ‘reina del totó’ subrayó que no es imprescindible contar con una educación formal en periodismo o Comunicaciones para triunfar en la pequeña pantalla.

“Al Sexto Día es un programa que lleva 14 años en la televisión peruana , que ha tenido grandes conductoras, y que yo sepa, aquí en el Perú no hay una universidad o colegio para ser conductora. Aquí en el Perú, el 50% de conductores, la mayoría son modelos, chicos reality, que han estado aprendiendo, y también grandes periodistas y comunicadores. Pero hablo en mi rubro, muchos son chicos reality, que tiene oportunidades, yo quiero salir adelante y no le hago daño a nadie”, finalizó.