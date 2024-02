Yahaira Plasencia enfrenta duras críticas por conducir a ‘Al Sexto Día’: “No tiene ni un ciclo de universidad”

Yahaira Plasencia es la nueva conductora de Al Sexto Día. | Panamericana TV

Yahaira Plasencia dejará la música de lado e incursionará en el mundo de la televisión como presentadora. Este 4 de febrero se confirmó que la artista liderará el programa ‘Al sexto día’, emitido por Panamericana Televisión, comenzando su nueva faceta profesional el próximo sábado 10 de febrero.

Te puede interesar: Giacomo Bocchio y cómo es su relación con Ricardo Morán, abiertamente gay y ateo: “Sí discrepamos”

Según reportes, la elección de Plasencia para conducir el espacio sabatino se dio tras un competitivo proceso de selección, en el que se enfrentó a otras conocidas personalidades del ámbito local tales como Rocío Miranda, Viviana Rivasplata, Melissa Loza, Adriana Zubiate y Katty Villalobos. A través de este riguroso filtro, aparentemente, la expareja de Jefferson Farfán logró demostrar su capacidad y carisma para asumir la conducción de un formato de televisión, y así remplazar a Mónica Cabrejos, quien había estado al frente del programa durante cuatro años.

Yahaira Plasencia es la nueva conductora de Al Sexto Día.

¿Qué dijo Yahaira Plasencia de su debut en TV?

SYahaira Plasencia hará su debut al frente del espacio televisivo el sábado 10 de febrero a las 10 p.m., en ‘Al Sexto Día, el show de la calle’. La salsera compartió el video promocional del programa en sus redes sociales, donde se manifestó agradecida con Panamericana TV y sus seguidores por la oportunidad brindada.

“Se dice mucho, y la espera ha terminado. He recorrido muchos escenarios, rodeada de aplausos, pero también de críticas, he aprendido y quiero seguir creciendo como persona y artista. Estoy segura que escuchaste mis grandes éxitos y hoy asumo un desafío en un nuevo escenario”, menciona la cantante en la promoción.

Asimismo, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram donde expresó su entusiasmo ante este nuevo desafío profesional fuera de los escenarios musicales, destacando su pasión por las diversas manifestaciones artísticas desde su infancia. Pese a enfrentar adversidades, señaló que nunca dejó de luchar por alcanzar sus sueños.

Yahaira Plasencia es la nueva conductora de Al Sexto Día y reemplaza a Mónica Cabrejos.

“Desde pequeña, siempre me ha gustado el baile, el canto, la actuación, todo lo relacionado al arte y a pesar de las carencias que vivía en aquel entonces, nunca permití que fueran obstáculo para perseguir mis sueños”, sostuvo.

Te puede interesar: Ampay de Christian Domínguez: ¿qué significa ‘good time’ en español y por qué Mary Moncada lo utilizó?

La intérprete de salsa también agradeció a su familia y a su base de seguidores por el soporte continuo que han demostrado a lo largo de su carrera. “Debutaré como conductora. ¡Es mi primera vez y no podría estar más agradecida por esta oportunidad! Agradezco a Dios por hacerme una mujer tan bendecida, a mis padres por motivarme y acompañarme en cada aventura. Gracias mis fans que siempre me apoyan. ¡Los invito a todos a ser testigos de este nuevo capítulo en mi vida!”, sentenció la intérprete de ‘Y le dije no’.

Critican ingreso de Yahaira en ‘Al Sexto Día’

Yahaira Plasencia asumirá la conducción del programa ‘Al Sexto Día’, desatando una ola de reacciones mixtas entre el público, que incluyen desde felicitaciones hasta cuestionamientos por su idoneidad para el rol. Esta decisión ha generado controversia entre los internautas, quienes han expresado su descontento argumentando la existencia de numerosos jóvenes profesionales en periodismo y comunicaciones, sin empleo, que podrían asumir el cargo.

Yahaira Plasencia es la nueva conductora de Al Sexto Día y reemplaza a Mónica Cabrejos.

Las críticas hacia la elección de Plasencia se centran en su formación académica y su experiencia previa limitada en roles de conducción televisiva, cuestionando los criterios de selección por parte de la producción del programa.

Te puede interesar: Mary Moncada se defiende y explica por qué se reía tanto de la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco

“Tantos jóvenes profesionales, egresados, muchos con título y sin trabajo, y a una que no tiene ni primer ciclo de universidad le premian de esa manera y todo por involucrarse con Farfán”; “habiendo muchos profesionales que se han quemado pestañas estudiando y con experiencia, ponen a una bailarina que lo único que sabe decir es ‘no opino’ porque no puede armar ni una frase”; “ya que no la chuntas como cantante a ver si te liga como conductora”; “todo bien Yahaira, pero qué pasó con tu carrera de cantante, hace años que no sacas canciones inéditas”; “ya cierren las Universidades, la carrera de Comunicación en este caso, para qué estudian... Mejor métanse con un(a) famoso(a) y ‘despeguen’”, fueron algunos de los comentarios que se leen en redes.

¿Por qué Mónica Cabrejos se retiró de ‘Al Sexto Día’?

Mónica Cabrejos abandonó el programa televisivo ‘Al Sexto Día’ a fines del 2023, después de más de cuatro años al frente. La periodista informó que su salida se debió a su deseo de explorar nuevos proyectos y no a decisiones externas. Cabrejos expresó gratitud por el tiempo que pasó en “Al Sexto Día”, calificándolo como una etapa significativa de aprendizaje y crecimiento profesional. Aunque no reveló planes concretos para el futuro, no descartó la posibilidad de volver a la televisión en algún punto de 2024.

Mónica Cabrejos dejó la conducción de 'Al Sexto Día'. (Panamericana TV)

En cuanto a la elección de Yaharia Plasencia como nueva cara del programa, Cabrejos compartió palabras de aliento y reconocimiento hacia el talento y la trayectoria de Plasencia. “Sé que eres una chica talentosa, emprendedora, que te vaya bien en esta nueva etapa”, sostuvo.

Yahaira Plasencia y su paso por la televisión

Yahaira Plasencia es una de las cantantes de salsa más populares del Perú, pero también ha sabido ganarse un espacio en la pantalla chica con su carisma y talento. La artista, que recientemente fue anunciada como conductora de ‘Al Sexto Día’, ha tenido una variada trayectoria en la televisión, participando en programas de competencia, realities de baile y canto, y series musicales.

Su paso por la televisión comenzó en ‘Bienvenida la Tarde’, donde destacó por su habilidad para la destreza física. Luego, pasó a formar parte de ‘Esto Es Guerra’, el reality de competencia más visto del país, donde se enfrentó a diversos retos,

Yahaira Plasencia asegura que no es una hipócrita.

Luego, se animó a mostrar su faceta de bailarina en el reality ‘El Gran Show’, donde interpretó temas de salsa y otros géneros, acompañada de bailarines profesionales.