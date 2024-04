Retiro AFP de 4 UIT: ¿En qué casos SÍ debería retirar mis fondos? Así opinan los especialistas

No se suele recomendar sacar los fondos de la pensión para tu futuro. Sin embargo, ¿en qué casos extremos sí se recomienda? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión/Google Maps

El retiro AFP de 4 UIT aún continúa esperando su agenda en el Pleno del Congreso, tras no tener los votos favorables para priorizar el debate en la Junta de Portavoces. El congresista José Luna informpo que el próximo martes 9 de abril se volvería a pedir esto para que se debata la propuesta. Como se sabe, algunos congresistas confían en que si el dictamen pasa al Pleno, este sería aprobado con la mayoría simple que requiere (dado que se consiguieron 66 votos para que este sea priorizado, pero esta cantidad no era suficiente para validar este proceso).

Si la medida se llega a aprobar, se ha calculado que 7 millones de afiliados decidirían retirar estos montos y se quedarían con cero soles en sus fondos y saldrían alrededor de S/30 mil millones de las AFP, según señaló Galantino Gallo, CEO de Prima AFP en RPP.

En este contexto, si bien hay afiliados que esperan que se apruebe para acceder a sus fondos para la vejez, hay otros que se preguntan si deberían retirar estos montos, e incluso si están obligados ante la aprobación del dictamen. Infobae Perú consultó a dos expertos para poder ayudar a decidir a estos indecisos y aclarar que detalla la propuesta del Congreso.

Las AFP viven su momento más crítico, entre detractores, congresistas que validan retiros y el MEF y otras entidades en contra de seguir sacando dinero de las pensiones. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Congreso/MEF/Shutterstock

¿Estas obligado a retirar tu AFP si se aprueba el dictamen?

Al par de la duda de si los que tienen menos de 4 UIT podrán retirar sus fondos si se aprueba el dictamen en el Congreso (¡sí podras!), otra de las consultas más comunes es si los que se encuentran aportando deben sacar su AFP. Debido a la cantidad de información, se ha propagado la idea de que este retiro es obligatorio. No lo es.

“La presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro facultativo de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro (04) unidades impositivas tributarias (UIT)”, señala el dictamen.

Facultativo es la palabra clave aquí. Esta significa que algo es opcional, no obligatorio. Es decir, los que no deseen retirar ningún monto de sus cuentas AFP podrán decidirlo así. Ahora, otro tema es si deberían hacerlo o no. Y para eso Infobae Perú consultó a dos expertos.

Retiro AFP sigue sin fecha de debate en el Pleno. - Crédito Composición Infobae/Andina

¿En qué casos sí debería retirar mi AFP?

Jorge Carrillo, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, suele advertir de los riesgos de retirar AFP con estas medidas que el Congreso aprueba (ya van seis) para que los afiliados accedan a los montos para sus pensiones. Sin embargo, sí considera que puede hacer una justificación para que un aportante decida acceder a estos fondos.

“Si realmente lo necesita para sobrevivir, bueno no hay de otra. Es eso o no poder subsistir. Pero si no es un tema de subsistencia, yo no recomendaría sacarlo, por la rentabilidad que ha tenido en los últimos años, y porque hay que guardarlo para la jubilación”, explica.

Sin embargo, si bien Carlos Adrianzén, decano de la facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que no recomienda un retiro a nadie, sí da su opinión honesta en caso de que se aprueba el retiro AFP de 4 UIT.