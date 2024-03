Retiro AFP 2024: Si se aprueba, ¿podré acceder si tengo menos de 4 UIT (S/20 mil 600)?

¿Si tengo menos de 1 UIT (S/5 mil 150) podré retirar de aprobarse el nuevo desembolso de AFP? ¿Inclusive si solo tengo S/100? - Crédito Composición Infobae/Andina

El pasado lunes 26 de marzo se aprobó el dictamen del retiro AFP de 4 UIT en la Comisión de Economía del Congreso. Este sería el séptimo desembolso que se permite a los fondos privados de pensiones en Perú y que irá dirigido a que todos los afiliados puedan acceder, sin algún “candado”.

Como se recuerda, anteriormente este nuevo retiro no solo estaba atado al predictamen de la reforma del sistema previsional peruano, sino que estaba acotado para que solo accedieran los ciudadanos desempleados (quienes no tuvieran aportes a la AFP en los últimos seis meses). Pero el mismo 26 de marzo no solo logró separarse y redactarse este pedido en su propio dictamen, sino que también pasó una votación favorable.

Pero dada la velocidad con que logró aprobarse en esa misma fecha, los afiliados aún cuentan con dudas con respecto a la propuesta que se aprobaría. Sobre todo, si es que los afiliados que no tienen 4 UIT (S/20 mil 600) en sus cuentas podrán retirar algún monto.

Si tengo menos de 1 UIT, ¿podré acceder a retiro AFP?

Según el CEO de AFP Integra, Aldo Ferrini, en el sistema privado de pensiones hay cerca de cinco millones de peruanos con menos de 1 UIT en sus cuentas individuales de capitalización de AFP. Así, una de las dudas más comunes que se repiten con la nueva propuesta para validar un retiro AFP de 4 UIT es si los que tienen menos de S/5 mil 150 podrá acceder a un monto de desembolso.

Como se sabe, el retiro AFP que se plantea es de hasta 4 UIT; es decir, si se aprueba el dictamen, todos los afiliados podrán obtener desembolsos de hasta S/20 mil 600. Si tienen 4 UIT, podrán retirar todo, pero también si tienen 1 UIT o menos también podrán retirar todos los fondos. Aún cuando solo tengas S/100, S/1.000 o S/2.500 podrás acceder. (Solo los que tienen por encima de 4 UIT no podrán retirar todo este dinero).

Es más, si tienes S/5 mil 150 (1 UIT) o menos en tu AFP, esto significa que podrás retirarla en la primera armada que contempla actualmente el dictamen. Los que tengan 4 UIT, tendrán que acceder a estos montos en cuatro armadas, por lo que esperarán más para obtener todo el retiro disponible (si se llega a aprobar finalmente). Asimismo, si tienes S/20 mil 600 en tu cuenta, también podrás acceder a un monto menor, si no quieres retirar todos tus fondos.

Si se aprueba, ¿quiénes pueden retirar AFP?

Si se llega aprobar el dictamen de retiro AFP, como se señala en esta, “la presente ley tiene por objeto autorizar de manera extraordinaria a todos los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, sin ninguna excepción, el retiro facultativo de los fondos acumulados en las cuenta individuales de capitalización, hasta por el monto de cuatro (04) unidades impositivas tributarias (UIT)”.

Aquí te explicamos qué significa cada detalle:

Al declarar que es para “ todos los afiliados ” y “ sin excepción ”, se entiende que este nuevo acceso a los fondos será para absolutamente todo quien este afiliado a una AFP (ya sea Hábitat , Integra , Prima o ProFuturo ).

Asimismo, al señalar “ facultativo ”, esto quiere decir que el retiro será opcional, no obligatorio . Si uno no desea retirar los fondos de sus cuentas, no tiene que hacerlo (como se sabe, estos aportes son para la vejez de los afiliados).

Las “cuentas individuales de capitalización” son las cuentas AFP que tienen todos los afiliados, y dado que dice que se podrá retirar “hasta por el monto de cuatro UIT” (S/20 mil 600), esto quiere decir que incluso los que tienen menos de este monto podrán acceder a un desembolso.

Asimismo, cuando se apruebe esta medida, los afiliados podrán ingresar sus solicitudes de retiro de manera física o virtual dentro de los 90 días calendario posteriores a la publicación y vigencia del reglamento de la presente ley. Cada 30 días calendario, se abonará hasta 1 UIT (S/5.150) al afiliado, y podrá hacerse hasta en cuatro armadas (si el afiliado tiene 4 UIT). Si no, se hará en las armadas hasta completar el monto que solicitó el afiliado.