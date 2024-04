Oliver Sonne es objetivo prioritario del Anderlecht: el monto por el que rondaría la operación y seguimiento especial

Oliver Sonne se prepara para protagonizar su primer gran movimiento en Europa. - Crédito: Morten Kjaer

Días especiales para Oliver Sonne. El lateral polifuncional danés de raíces peruanas ha tenido una atención especial en este corto tiempo, a partir de su internacionalidad con la selección nacional y su crecimiento personal en el Silkeborg IF, el mismo que puede abrirle nuevas puertas en su carrera profesional.

Mientras el defensa se esfuerza para levantar a los suyos en la Ronda de Campeonato de la Superliga de Dinamarca, se ha conocido que ha generado un interés continuo desde la Jupiler Pro League (Bélgica) pasando a ser el objetivo prioritario del histórico del RSC Anderlecht.

Oliver Sonne empezó su camino con la selección peruana. - créditos: Difusión

Apostar por Oliver no supone un movimiento arriesgado, pues desde hace más de una temporada ha dado los pasos adecuados para convertirse en un futbolista exportable desde el SIF. Así pues, el Anderlecht se ha mostrado decidido para acometer una operación que beneficiaría a todas las partes involucradas.

El primer reporte del interés fue publicado por el periódico Het Laatste Nieuws: “Se está trabajando en la próxima temporada. Los bruselenses tienen al lateral Oliver Sonne en el radar, quien cuenta con pasaporte peruano-danés y es indiscutible titular en su club”.

Oliver Sonne aparece en las planas digitales por su presunto movimiento al Anderlecht. - Crédito: Tipsbladet

Monto económico por Sonne, sobre la mesa

La opción por hacerse de los servicios de Oliver aún no está avanzada en su totalidad, pero desde la dirección deportiva de ‘Les Mauves Et Blancs’ intentar iniciar los puentes que desemboquen en una operación exitosa.

De tal manera, lo primero que se ha discutido en la interna es el dinero a desembolsar por el futbolista de la selección peruana. Cierto es que el Silkeborg IF, en principio, no tiene planes en venderlo, no por nada lo ataron hasta mediados del 2026.

Oliver Sonne tiene contrato con Silkeborg IF hasta el verano del 2026. - Crédito: Photo News

Sin embargo, no ven con malos ojos hacer caja siempre y cuando el monto económico sea atractivo. Claro está que el Anderlecht no se va con rodeos, según han dado cuenta varios tabloides belgas. En ese sentido, se conoció que por Sonne se abonaría 1.5 millones de euros, una cifra que se aproximaría a lo que solicitaría la oficina del Silkeborg IF.

“Un total de 11,25 millones de coronas danesas serán suficientes para que el SIF libere al lateral derecho”, adelantó la web site Tipsbladet. En cualquier caso, la dirección deportiva del club violeta y blanco ve posible acercarse a suma cercana para hacer de Oliver su próximo refuerzo en el mercado 2024/25.

Existe un "serio interés" del Anderlecht por el lateral peruano Oliver Sonne. - Crédito: HLN

Sonne no es ajeno a Anderlecht

Oliver es una auténtica referencia para el Silkeborg. De hecho con esta institución pudo disputar la fase preliminar de la Europa League y posterior clasificación a la Conference League. Precisamente allí cruzó miradas en dos ocasiones con Anderlecht.

En ambos duelos ganó el equipo belga y Sonne fue titular durante 90′ minutos. A partir de esos cotejos, se le hizo un seguimiento especial que perdura hasta el día de hoy. En caso se concrete la contratación, tendrá que competir por un lugar con Killian Sardella y Louis Patris.

La irrupción de Oliver ha quedado confirmada gracias a su continuidad en SIF, reflejada en sus tres asistencias y un gol en 25 apariciones, y ahora podrá verse extendida de llegar a Anderlecht. Sólo el tiempo tendrá la respuesta final.