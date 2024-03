Christian Domínguez preocupado por su futuro en TV: “Pensar si regreso a AH o si veo otra propuesta”

Christian Domínguez preocupado por su futuro en TV. (Composición: Infobae)

Christian Domínguez sorprendió a más de uno al mencionar que está considerando cuidadosamente su regreso a la pantalla chica, evaluando tanto la posibilidad de volver a ‘América Hoy’ como otras propuestas que puedan surgir en el camino. Según el cantante de cumbia, ha estado evaluando sus opciones para regresar a la televisión tras el escándalo de su infidelidad a Pamela Franco, que fue expuesta hace casi un mes.

El excompañero de Ethel Pozo insinuó esto durante una reciente entrevista para el programa ‘Todo se filtra’, conducido por Kurt Villavicencio y Giovanna Valcárcel este 18 de marzo. Domínguez planteó la posibilidad de volver por todo lo alto al programa de América televisión, del cual fue parte junto a Brunella Horna, Janet Barboza y Edson Dávila.

En sus palabras, el artista expresó: “Es un tema que tengo que analizar yo también, es un tema de tiempo, nadie sabe qué va a pasar, vamos a ver qué pasa, si continuo o no continuo, no es algo que me esté moviendo la cabeza en este momento”. Además, señaló que tomará un tiempo para evaluar si vuelve a trabajar con sus excompañeras o si acepta otra propuesta televisiva.

Christian Domínguez respondió si Karla Tarazona se convirtió en su socia en sus chifas.

Christian Domínguez evalúa volver a ‘América Hoy’

Asimismo, Christian Domínguez expresó su intención de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su futuro en la televisión. Menciona que analizará si regresa al programa en el que participaba o considera otras propuestas. Destaca la importancia de que el programa de América televisión continúe siendo exitoso y se preocupa por el bienestar de sus compañeros.

“Definitivamente me voy a sentar a pensar si voy hacer televisión o no, si regreso o veo otra propuesta... ellos tienen que continuar, siguen siendo exitoso y todo lo demás, me interesa que estén bien todos. Una vez que me sienta más cómodo sabré si puedo regresar o si me voy a otro lugar...”, acotó el cantante de cumbia.

Por otro lado, el popular ‘Metiche’ Metiche y Giovanna Valcárcel especularon sobre la posibilidad de que Christian se una al programa de Andrés Hurtado, y esperan que tome la mejor decisión.

“Yo le deseo a Christian Domínguez que tenga su buen trabajo, pero creo que está siendo un poco floro con que no regresa al programa de Ethel... para mí sería incómodo, yo no soy gerente del canal, pero me sentiría incómodo de encontrármelo en el baño, en el pasadizo o en un camerino, porque no hay buena relación...”, dijo Kurt Villavicencio.

Christian Domínguez sorprende con reflexión en redes sociales.

Pamela Franco confiesa su dolor por engaño de Christian Domínguez

Hace poco, la cantante Pamela Franco regresó a la televisión ofreciendo una entrevista exclusiva en el programa “El Reventonazo de la Chola”, donde reveló que aún se encuentra herida tras su separación del cantante Christian Domínguez, quien quebrantó su confianza al serle infiel.

Durante la conversación con Ernesto Pimentel, la cumbiambera compartió que ha atravesado momentos difíciles luego de la infidelidad de Christian, y tras confesar que mantuvo una relación con el futbolista Christian Cueva mientras este aún estaba casado con Pamela López.

“El proceso mío todavía me queda recorrerlo, sanar cosas. Los seres humanos, cuando pasamos momentos difíciles, nos quebramos. Mi hija y mi mamá son los dos grandes amores que tengo en la vida”, expresó la cantante.

Franco reconoció estar en un proceso de sanación y destacó que seguirá luchando por salir adelante para garantizar que su hija, fruto de su relación con Christian, no carezca de nada.