Golazo de Paolo Guerrero, a los 2 minutos con definición perfecta, en César Vallejo vs Cusco FC por Liga 1 2024

César Vallejo enfrentó a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Día histórico en el fútbol peruano. Este sábado 2 de marzo, Universidad César Vallejo recibió a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura 2024 y Paolo Guerrero, máximo anotador de la selección nacional, hizo su debut como titular. El ‘Depredador’ solo tardó dos minutos en marcar su primer gol en la Liga 1.

Guerrero Gonzales, con solo seis entrenamientos junto a sus compañeros, fue elegido por su entrenador Roberto Mosquera para iniciar acciones en el estadio Mansiche de Trujillo e incluso fue nombrado capitán debido a su jerarquía. El veterano artillero de 40 años solo necesitó de un toque para volver a escribir su nombre en la historia del ‘deporte rey’ en el país incaico.

Cuando el reloj marcaba apenas los dos minutos de la etapa inicial en el recinto deportivo de la ‘ciudad de la eterna primavera’, los anfitriones realizaron una genial jugada colectiva que derivó en la conquista de ‘PG9′.

La jugada comenzó con una posesión del centrocampista Josepmir Ballón, quien raudamente le cedió el esférico al zaguero Carlos Ascues. El ‘Patrón’ controló el esférico y no tardó en ceder la redonda. Mandó un pase, entre líneas y hacia adelante, para el volante Gerson Barreto.

El ex Universitario de Deportes giró y filtró un buen servicio a la espalda del lateral izquierdo de los ‘imperiales’, José Zevallos. Quien apareció por detrás del defensa y se hizo con la bola fue el goleador histórico de UCV, el colombiano Yorleys Mena. En esta ocasión ‘Yoyo’ decidió no rematar al arco, sino que, con total desprendimiento, le concedió a Paolo Guerrero una inmejorable ocasión para firmar su primer tanto en el fútbol peruano.

Momento exacto de la definición de Paolo Guerrero para su primer gol en el fútbol profesional peruano - Crédito: Jairo Díaz

El famoso ‘centro de la muerte’ encontró totalmente solo y perfectamente ubicado a Paolo, que abrió de manera notable el pie y definió con un tiro raso que dejó sin posibilidad alguna al guardameta rival Andy Vidal. Ni bien la esfera tocó la red de los ‘dorados’, el ex LDU de Quito celebró de manera moderada y reconoció la bondad de Yorleys Mena en su diana. La mayoría de sus colegas del cuadro ‘poeta’ se acercaron a festejar con el chorrillano y se enfundaron en un abrazo. Finalmente, anotador y asistente retornaron al círculo central de la cancha dándose muestras de afecto. La algarabía en un Mansiche repleto de aficionados fue total.

Cabe recordar que este no fue ni el primer partido ni el primer gol que Paolo Guerrero anotó en este estadio. No obstante, no lo hizo con un equipo, sino con la ‘blanquirroja’, pero ya hace siete años. Fue en un amistoso entre la ‘bicolor’ y su par de Paraguay el 8 de junio de 2017. En aquella oportunidad marcó de un soberano disparo de tiro libre y concretó la victoria por 1-0.

‘Paolín’ hizo gala de su vigencia pese a la inactividad que venía sufriendo desde su salida de Liga de Quito. La última vez que había pisado una cancha de manera oficial fue en diciembre del pasado 2023 en la final de vuelta versus Independiente del Valle.

Paolo Guerrero celebra, junto a sus compañeros, su primer gol en el fútbol peruano y con la camiseta de César Vallejo - Crédito: Liga 1

Próximo partido de UCV y Cusco FC

Después de recibir la visita de los cusqueños, César Vallejo de Paolo Guerrero deberá visitar el Callao para enfrentar a Sport Boys por la jornada 7. El espectáculo deportivo está pactado para el domingo 10 de marzo desde las 15:00 horas de Perú. Previo a ello, deberá medirse con Sport Huancayo por la ronda previa de la Copa Sudamericana 2024. Esto será el jueves 7 de marzo desde las 19:30 horas en el Mansiche.

Por su parte, Cusco FC será el encargado de abrir la fecha recibiendo el estadio Inca Garcilaso de la Vega a Alianza Atlético. De acuerdo a la programación oficial, las acciones iniciarán a las 15:00 horas del jueves 7 de marzo.