Dónde ver Boca Juniors vs Belgrano HOY: canal TV online del partido por Copa de la Liga Argentina 2024

Dónde ver Boca Juniors vs Belgrano por Copa de la Liga Argentina 2024.

Luis Advíncula y Bryan Reyna tenían todo listo para verse las caras en la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024, cuando Boca Juniors reciba a Belgrano hoy, domingo 3 de marzo a las 17:15 horas (Perú), en el estadio de La Bombonera por la fecha 8 del campeonato argentino. Sin embargo, parte médico del conjunto visitante arrojó lesión del exjugador de Alianza Lima.

Te puede interesar: Bryan Reyna sufrió una lesión en Belgrano: ¿cuánto tiempo estará de baja en la Liga Profesional Argentina?

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de ESPN, TyC Sports y Star+ para Perú y otros países de Sudamérica. En Argentina pasará por ESPN Premium. Pero también puedes seguir el minuto a minuto de Infobae a través de su portal web.

Información previa

El ‘Rayo’ conoce muy bien este tipo de enfrentamientos, es pieza clave en la alineación de Diego Martínez y llegará motivado después de lograr sacar un empate frente River Plate la fecha pasada. El lateral nacional jugó los 90 minutos del esperado clásico. Los ‘millonarios’ se adelantaron en el marcador con gol de Pablo Solari a los 45 minutos y en el segundo tiempo, Cristian Medina cerró la igualdad en el estadio Monumental.

Te puede interesar: El llamativo puntaje que la prensa argentina le dio a Luis Advíncula tras error en el Boca vs River por Liga Argentina

Los ‘xeneizes’ llegan con el cartel de favoritos, por eso están con la obligación de sacar un triunfo ya que llevan dos fechas sin poder celebrar una victoria. Marchan en el puesto 7 con 10 unidades. Solo ganaron dos encuentros: ante Tigre y Central Córdoba.

El equipo de Advíncula cuenta con cuatro bajas importantes: Guillermo Fernández, Marcos Rojo, Frank Fabra y Ezequiel Fernández no fueron considerados en la lista de convocados. Todos se pierden el choque por lesión.

Grueso error del lateral peruano en el superclásico del fútbol argentino. (Video: ESPN)

Por su lado, el ex Alianza Lima recién lleva seis partidos con Belgrano y poco a poco se ha ido ganando un lugar en el equipo titular de Guillermo Farré. Celebró dos anotaciones que le ha dado más confianza (ante Sarmiento y Talleres de Córdoba). El último fue una tremenda anotación que se llevó todos los elogios, pues lo consideraron como es el más rápido en el clásico de Córdoba (al minuto de iniciado el cotejo). Se espera que el ‘Picante’ sea otra vez considerado desde el ‘vamos’ para enfrentar a Boca Juniors.

Te puede interesar: El error de Luis Advíncula que generó contragolpe y gol de River Plate ante Boca Juniors por Copa de la Liga Argentina

Los ‘piratas’ también harán lo suyo para sorprender a los ‘xeneizes’ en su casa porque quieren volver al triunfo después del empate que consiguieron ante Talleres (2-2). Están en el puesto 11 con solo seis puntos. Bryan Reyna confesó que tuvo una conversación con el ‘Rayo’ para calentar el duelo que los pondrá frente a frente. “No, todavía. Me mandó un mensaje cuando fiché por Belgrano y lo único que le dije fue que cuando nos enfrentemos no me agarre a ‘tabazos’”, contó entre risas.

Dónde ver Boca Juniors vs Belgrano en Perú

El partido entre ‘xeneizes’ y ‘piratas’ por la fecha 8 de la Primera Fase de la Copa de la Liga Profesional Argentina será transmitido por la cadena internacional de ESPN a través de sus canales 784 para Movistar, 621 en DirecTV y 68 para Claro TV. Además, el duelo de peruanos también estará disponible por la plataforma de streaming Star Plus, la cual tiene un precio de suscripción mensual de S/ 44.90 soles.

Modo selección peruana para amistosos

Luis Advíncula y Bryan Reyna suelen ser jugadores fijos en la convocatoria de la selección peruana y tendrán su primer llamado por Jorge Fossati, quien asumió la dirección técnica de la ‘blanquirroja’ tras la salida de Juan Reynoso por malos resultados. La primera prueba de fuego del DT uruguayo serán los amistosos frente Nicaragua y República Dominicana, el próximo viernes 22 de marzo y martes 26 de marzo, respectivamente. Uno se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva y el otro en el recinto del Monumental, así lo confirmó la Federación Peruana de Fútbol.