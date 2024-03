Golazo de Diego Dorregaray con espectacular cabezazo en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2024

Universitario se midió con Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Cuando se pensaba que los ‘cremas’ ganaban por la mínima diferencia, apareció el delantero Diego Dorregaray para aumentar la ventaja en los descuentos con un golazo y hacer explotar el estadio Monumental de Ate.

Sucedió a los 94 minutos de juego. Los jugadores del club ‘crema’ se asociaron hasta que el volante Horacio Calcaterra recibió el balón sobre la línea del área rival por el sector derecho y logró sacar un centro perfecto, pese a tener la marca de un defensor huancaíno, con dirección al punto de punal.

En ese momento apareció el delantero Dorregaray para anticipar al defensor brasileño Gutieri Tomelin y conectar el balón con su cabeza. Pese a la volada del experimentado guardameta Joel Pinto, la redonda besó las redes y desató la euforia de los miles de hinchas de la ‘U’ que asistieron al complejo deportivo.

Con esta anotación, el ‘nueve’ argentino alcanzó los tres tantos y es el goleador de Universitario en lo que va de la primera fase del campeonato peruano. Previamente solo había podido marcar solo desde la vía de penal. Estos habían sido en las victorias ante Carlos A. Mannucci en Trujillo y Melgar en este mismo escenario.

Gol de Edison Flores en Universitario vs Sport Huancayo

A Universitario de Deportes le costó mucho poder adelantarse en el marcador frente al representativo huancaíno. A los 45+1′ de la parte inicial, un robo de Martín Pérez Guedes acabó en un golazo de Edison Flores.

‘Orejas’ recibió el esférico en el centro del campo y en base a potencia dejó atrás a dos contrincantes, pero su pase filtrado no fue preciso y con mucha fuerza, pero el ‘Cholo’ Valera no se dio por vencido y forzó un error entre Gutieri Tomelin y Joel Pinto. El despeje del veterano arquero de 43 años quedó en los pies del ex Villareal, que con un fenomenal ‘sombrerito’ puso el 1-0 antes del descanso.

Esta fue la segunda diana de Flores Peralta en el Torneo Apertura. La anterior fue en la primera jornada, contra Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo.

Universitario venció 2-0 a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

Próximo partido de Universitario

Luego del partido ante Sport Huancayo, el elenco dirigido por Fabián Bustos volverá a la acción la próxima semana cuando se enfrente a Deportivo Garcilaso por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2024.

Dicho compromiso se llevará a cabo el viernes 8 de marzo desde las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 Max.

Próximo partido de Sport Huancayo

El ‘rojo matador’, por su parte, recibirá a Unión Comercio con el objetivo de mantenerse entre los primeros lugares de la tabla, motivo por el cual, se verá en la obligación de sumar de a tres. Este cotejo está programado para el lunes 10 de marzo a partir de las 15:00 horas en el estadio IPD de Huancayo.

Previo al choque con el ‘poderoso de Alto Mayo’, hará su debut en la Copa Sudamericana 2024 ante Universidad César Vallejo de Paolo Guerrero. Este encuentro se se jugará el jueves 7 del presente mes a las 19:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo.