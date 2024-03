Gol de Edison Flores, con exquisito ‘sombrerito’, en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2024

Universitario enfrentó a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

El viernes 1 de marzo, Universitario de Deportes recibió a Sport Huancayo en un duelo de líderes e invictos por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. En los minutos finales del primer tiempo, disputado en el estadio Monumental de Ate, el atacante ‘merengue’, Edison Flores, definió de manera formidable tras un error de la defensa visitante, provocado por Alex Valera.

Cuando se jugaba el tiempo añadido de la primera etapa, exactamente los 45+1′, los dirigidos por el argentino Fabián Bustos no habían podido desnivelar el marcador ni vulnerar constantemente el bloque defensivo planteado por el ‘rojo matador’. Sin embargo, basado en la insistencia y la presión, los anfitriones consiguieron vencer la resistencia de Joel Pinto, quien previamente le había atajado un mano a mano al ‘Cholo’ Valera.

La jugada del tanto comenzó en el propio campo de los ‘estudiantiles’ y mediante un robo del argentino naturalizado peruano Martín Pérez Guedes. El centrocampista consiguió que el rival no pueda entregar de manera cómoda el esférico y por lo mismo, el pivote Jorge Murrugarra se hizo con la posesión del mismo.

‘Murru’, reemplazante del sancionado Rodrigo Ureña, controló con su pierna derecha y casi de inmediato se la entregó al ‘Orejas’ Flores. El también integrante de la selección peruana hizo gala de su potencia física, diferencial para el campeonato local, y antes que dos futbolistas del representativo de Junín pudieran interceptarlo, envió un pase al espacio para que Valera Sandoval corra hacia dicho lugar.

No obstante, el servicio del jugador cedido por Atlas de México no tuvo la precisión suficiente y parecía que la acción estaba controlada por los centrales y guardameta contrario. Pero el ímpetu de Alex Valera hizo que no se rindiera y disputó la bola hasta el último suspiro. El zaguero brasileño Gutieri Tomelin intentó cubrir la posición para que el ‘Gato’ Pinto salga a tomar la pelota. El afán del ex Deportivo Llacuabamba hizo que el golero de 43 años salga directamente a rechazar el objeto preciado.

Próximos partidos de Universitario y Sport Huancayo

Después de la colisión en el Monumental de Ate, Universitario de Deportes y Sport Huancayo tendrán complicados cotejos. En primera instancia, los ‘cremas’ visitarán a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 7. La FPF programó este evento para el viernes 8 de marzo desde las 20:00 horas de Perú.

En tanto, el domingo 10 de marzo, los huancaínos recibirán en el recinto que posee el nombre de la misma ciudad a Unión Comercio. Las acciones iniciarán desde las 15:00 horas en territorio incaico.

Noticia en desarrollo...