Magaly Medina acusa a Nicola Porcella de incentivar al ‘terrorismo virtual’ y pedir a sus fans que la ataquen

Magaly Medina acusa a Nicola Porcella de incitar a la violencia virtual. ATV

Magaly Medina reprochó a Nicola Porcella por incentivar el ataque virtual a través de las redes sociales. Después que la conductora de TV sacara a la luz una denuncia que hizo el chef peruano Carlos Daniel Bustamante contra él, el modelo no solo se defendió, sino que también despotricó contra el programa Magaly TV La Firme.

“Me da igual, yo no tengo nada que ver. Sabemos cómo funciona la prensa allá, y más del programa de ese. Bueno, ellos están diciendo que yo he estafado a alguien, entonces ahora, acuérdate que ahora yo pertenezco a un canal, mañana vamos a tener reunión. Yo no contraté a nadie, yo no hice nada, era un chef que vino acá, vino con documentos falsos, vino mintiendo, se portó mal, se robó un celular, se robó cosas del departamento que le dimos. Obviamente, la empresa decidió sacarlo y parece que a él no le gustó, o sea, él quería trabajar sin cumplir las reglas de la empresa”, fueron las palabras de Nicola Porcella, resaltando que denunciarán al chef de robo.

Después de pedir al programa de ATV que investigue mejor a la próxima, minimizó al canal que alberga al espacio y aseguró que es del tamaño del baño de Televisa, donde actualmente trabaja.

En otro momento, hizo una inesperada petición a sus seguidores. Les pidió que ataquen a Magaly Medina a través de sus redes. “Ya sabe que tiene que hacer el 1%. Vayan a las redes sociales de ahí y listo. Vámonos. Que aprendan que con el 1% no se meten. Lo que más le duele a esas personas es que las ataquen en redes. Así que ya saben”, dijo Nicola Porcella ante la sorpresa de Wendy Guevara.

Magaly Medina arremete contra Nicola Porcella por incentivar al ciberataque

La conductora de TV se mostró sorprendida por el pedido de Nicola Porcella y resaltó su soberbia, al punto de querer persuadir a sus fans para que la ataquen a través de sus redes sociales.

“Miren cómo incentiva el terrorismo virtual. Él ya está en calidad de divo, soberbio, pedante. ‘Vayan, vayan a fastidiar a las redes’ (dice). O sea, hay que incentivar la violencia a través de las redes sociales”, dijo Magaly Medina tratando de entender las intenciones de Nicola.

“‘Vayan, vayan a hacerlo, vayan a vengarse’ (dice). Manda sus huestes. Yo de verdad nunca había visto una manera tan violenta de expresarse, porque esa es una forma de incentivar la violencia, que ya la tenemos impregnada en todas las redes sociales, impregnada en toda nuestra sociedad”, acotó la periodista.

Magaly Medina acusa a Nicola Porcella de incentivar al ‘terrorismo virtual’

Magaly Medina calificó de irresponsable la actitud del integrante ‘El amor no tiene receta’. “Está demasiado creído de sí mismo. Es cierto, el público mexicano le ha dado la mano generosamente, lo ha abrazado y convertido en un ídolo de multitudes, pero cuidado Nicola que lo mismo te pasó acá, eras un ídolo de multitudes y tu soberbia, esa petulancia, hizo que perdieras la noción, dejaras de pisar tierra y la gente te aterrizó en one”, le advirtió.

“Así es la gente y los canales. Así que si no aprendes de eso y sigues con esa actitud tan fea, yo creo que la vida te la puede cobrar bien”, señaló la presentadora de televisión, quien recalcó que ese comportamiento le hace recordar al Nicola Porcella de ‘Esto es Guerra’.

Para Magaly Medina, el chico reality ya olvidó la humildad y sencillez. Remarcó que si en dicho caso, quería defenderse de la denuncia del chef peruano, debió hacerlo de una forma más alturada, no desmereciendo la denuncia ni atacando al programa.

“La forma como se defienden es incitando a la violencia, al ciberataque, y esa no es la forma Nicola. Esa no es la manera, ya no eres el humilde, el que aprendió de sus errores, el que andaba agradecido con lo que la vida le había dado en este momento”, sentenció.