Nicola Porcella es acusado por chef peruano de no cumplir trato y robarle sus recetas: “Se comporta como un vil estafador”

El exparticipante de realities Nicola Porcella se encuentra en el ojo de la tormenta después de ser acusado de estafa por Carlos Daniel Bustamante, un chef peruano, quien alega haber sido llevado bajo falsas promesas a trabajar a México en el recién inaugurado establecimiento del actor y modeloa, Taypa Restaurante.

Según el chef, Porcella y sus socios lo despidieron injustamente días antes de la apertura oficial del local, ubicado en Polanco, Ciudad de México. Este restaurante, que fusiona la cocina peruana y mexicana, fue presentado a diversos influencers y figuras públicas, incluyendo a Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ y gran amiga del peruano.

En comunicación con el programa Magaly TV La Firme, Bustamante afirmó haber sido víctima de un engaño planeado por Nicola Porcella y sus socios, quienes presuntamente lo contrataron para aprovecharse de sus recetas y habilidades culinarias sin cumplir sus promesas de compensación. El chef detalló que se le habían ofrecido beneficios como alojamiento, vehículo, un salario de dos mil dólares mensuales y viáticos cubiertos, condiciones que no se materializaron. Adicionalmente, presentó evidencias de su trabajo y comunicaciones con el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, como respaldo de sus afirmaciones.

Nicola Porcella es acusado de estafa por chef peruano.

“Después de haberlo tenido trabajando en México, de haberlo llevado ofreciéndole un trabajo como chef en su recientemente inaugurado restaurante, lo despidió pocos días antes de la inauguración. Él se siente burlado y estafado. Tenía todas las expectativas de estar como chef principal del local al que Nicola Porcella puso el nombre, porque otras personas ponen el dinero para este negocio”, indicó Magaly Medina.

“Me siento bien ofendido, me siento mal, me siento impotente por lo que me han hecho”, dijo bastante afectado. “Estoy cerca a los 60 para ser burlado de esa manera, no me parece, no es correcto. A él no le gustaría que le hicieran esto a su padre”, acotó.

Tras su despido, el restaurante anunció a un nuevo chef, previamente encargado de la repostería, lo que incrementó la frustración de Bustamante, sintiéndose despreciado por este cambio abrupto. Pese a que ha intentado comunicarse con Nicola Porcella y sus socios, el chef indicó que no ha logrado respuesta.

“Nicola no me parecía que fuera una persona de esa calaña, lo que está haciendo es terrible, se está comportando como un vil estafador. Ayer salió en la prensa presentando al otro chef que no es de comida peruana, él no ha creado esa carta, esa carta la creé yo”, dijo Carlos Daniel Bustamante.

Representante de Nicola Porcella responde a acusaciones

El programa de Magaly Medina trató de comunicarse con Nicola Porcella, quien alegó que sería su representante quien se refiera al tema. Después de insistir, su mánager les escribió por WhatsApp

“Nunca hubo una contratación formal porque su situación estaba en trámite. Ahí lo puedes ver en la resolución de Migración. Siempre se le dio un trato digno. Más bien él no entregó el departamento en el que se le hospedó y se robó el celular”, señaló.

Asimismo, negó que Bustamante haya elaborado la carta del restaurante y que la función de éste era la de ayudante del chef ejecutivo, Ernesto Slim. De esta manera, intentó desmentir a Bustamante, quien dijo que Slim era el chef pastelero en un principio.

Magaly Medina instó a una mayor comunicación con Nicola Porcella y su representante, para que esclarezcan el escandaloso caso que perjudica su imagen y la de su recién estrenado restaurante.