El sol no dará tregua: Temperaturas altas continuarán en Lima hasta la primera quincena de marzo pese a fin de ola de calor

Luego de 35 días, la ola de calor en Lima Metropolitana y Callao culminó el último martes 27 de febrero, sin embargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) advirtió a los ciudadanos que no deben bajar la guardia porque aún se viene una seguidilla de altas temperaturas por las próximas semanas.

A través de sus canales oficiales, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) informó que varios distritos de la capital superarán los 30 °C hasta la primera quincena de marzo. Inclusive, en algunas regiones de la costa se podría llegar hasta los 37 °C.

Según explicaron desde el Senamhi, pese a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, se registrarán temperaturas diurnas y nocturnas por encima de sus valores normales propias de las estacionalidad.

“Se prevén temperaturas diurnas entre 28 °C y 31 °C en Lima Metropolitana y valores entre 28 °C y 33 °C en Lima Región y valores entre 28 °C y 35 °C en Áncash. En la costa norte se esperan valores entre 31 °C y 37 °C; y entre 28 °C y 35 °C en la costa centro. La costa sur presentará temperaturas entre 28 °C y 30 °C en el litoral, y entre 30 °C y 34 °C en valles costeros”, indicó la institución antes mencionada.

En cuanto a la temperatura para las noches de verano, se estiman valores “entre 22 °C y 24 °C; entre 20 °C y 24 °C en Lima región y valores entre 20 °C y 24 °C en Áncash”. En tanto, en la costa norte, se esperan valores entre 22 °C y 26 °C, mientras que en la costa centro valores entre 19 °C y 24 °C. “En la costa sur se prevén temperaturas entre 20 y 23 °C en el litoral, y entre 15 °C y 19 °C en valles costeros”, señaló Senamhi.

Sensación térmica de 49 grados

Hace unos días, en la selva peruana, se vivió un verdadero infierno. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía, en la región Loreto se reportaron temperaturas de casi 40 °C, con una sensación térmica que bordeaba entre los 44 a 45 grados.

Las sumamente altas temperaturas también se sintieron en Ucayali, donde se alcanzaron los 38 grados. Similar situación se registró en Amazonas, cuyos termómetros marcaron los 40.2 °C, con sensación térmica de 49 grados.

El jefe del Senamhi con sede en Loreto, Marco Paredes, advirtió a la ciudadanía que la ola de calor que en toda la región se va prolongar hasta este fin de semana; sin embargo, igual se espera que una lluvia de moderada a fuerte intensidad cubra la zona.

“En los próximos días la población de Iquitos y en el interior de la región soportará tormentas eléctricas acompañadas de vientos fuertes que superarán los 40 kilómetros por hora y que se extenderá hasta este próximo viernes”, aseguró Paredes a la Agencia Andina.

¿También lloverá en Lima?

En el aviso N.° 056, la institución encargada de pronosticar el clima dio a conocer que varios regiones del Perú sufrirán, hasta el 29 de febrero, de precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad.

Pese a que Lima se encuentra en el listado, las lluvias no llegarían a la ciudad, sino que mojarán al sector de la provincia y a la zona este de la capital. Cabe destacar que el anuncio del término de la ola de calor no quiere decir que se acabó el verano —cuya fecha de finalización es el 21 de marzo—, ni que las lluvias serán continúas ni de mayor intensidad. No hay, hasta el momento, ningún pronunciamiento oficial del Senamhi que refiera esto.