Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, presume doctorado obtenido por universidad no acreditada

Continúan las autoridades con estudios en universidades cuestionadas. Esta vez, se trata del titular del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro, quien obtuvo su doctorado de manera virtual en una institución con sede en Honolulu, Hawái, la cual no es acreditada, reveló un informe de Hildebrandt en sus trece.

El flamante integrante del gabinete de Alberto Otárola presume el estudio en “Ciencias Ambientales” realizado en la American Andragogy University (AAU), pese a que dicha institución ha sido cuestionada y rechazada por distintos países.

El año pasado, el portal panameño La Prensa denunció que la Universidad Autónoma de Chiriquí nombró a tiempo completo a docentes que obtuvieron doctorados en este centro; en el 2017, se conoció que el Ministerio de Educación de Colombia negó la convalidación de grados académicos provenientes de esta universidad y, en 2014, el Centro de Investigación Periodística de Chile denunció una alianza con este centro por la calidad de la instrucción, recopiló el medio citado.

El centro ofrece toda clase de grados académicos sin horarios ni currícula predefinida, a fin de que cada alumno aprenda de manera “autodidacta”. Por si ello no fuera lo suficiente dudoso, también advierte que no tienen la acreditación de ninguna agencia reconocida por la secretaría de educación de los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que es “posible que universidades acreditadas no revaliden cursos y grados completados”. No obstante, ello no fue impedimento para el sucesor de Albina Ruíz.

Web de American Andragogy University, institución en la que estudió el ministro del Ambiente. | AAU

¿Quién es Juan Carlos Castro?

Juan Carlos Castro Vargas, ministro desde el pasado martes 13 de febrero, es biólogo por la Universidad Nacional de Trujillo, en la región La Libertad. Tiene una maestría en Gestión Ambiental por la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y el doctorado en mención.

Previo a ocupar la cartera, se desempeñó en la jefatura de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y como directivo público en el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Midagri.

En su hoja de vida señala que tiene una especialidad en Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE, Costa Rica), así como una en Gobernanza del Agua en América Latina en la Agencia Nacional de Aguas de Brasil.

En su descripción del perfil de LinkedIn, Castro Vargas se define como apasionado de la naturaleza, especialmente de los ecosistemas de montañas y glaciares. “Me encanta compartir conocimientos y experiencias con mis alumnos del posgrado, así como con mis colaboradores”, se lee.

Juan Carlos Castro juramentó como nuevo ministro del Ambiente. TV Perú

Denunciado por violencia

El programa ‘Ocurre Ahora’ de ATV Noticias reveló una denuncia por violencia que data del 2011. De acuerdo al parte policial, su entonces vecina reportó haber sido agredida física y verbalmente.

“Manifestando haber sido víctima de faltas contra la tranquilidad pública delante de vecinos por parte del denunciado, quien la agredió verbalmente e incluso la empujó fuertemente sin motivo aparente, hecho ocurrido en circunstancias que se encontraba en su vivienda y delante de vecinos, lo que denuncia ante la PNP para los fines del caso”, se lee en el documento.

Aunque esta noticia se dio a conocer a los pocos días de haber asumido el cargo, el titular del Ministerio del Ambiente aún no esclarece ni se pronuncia sobre el hecho.