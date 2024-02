Reimond Manco habló de su encuentro con Gerard Piqué y denunció “robo” en debut en la Kings League

Reimond Manco habló de su encuentro con Piqué y denunció robo en Kings League 2024. (Cojo y Manco)

Reimond Manco acaparó toda la atención de los peuanos, el fin de semana pasado, producto de su debut con Persas FC en la Américas Kings League 2024, famoso torneo creado por el streamer Ibai y el exfutbolista Gerard Piqué. Todo eso pese a que su estreno culminó de mala manera por la derrota ante Titán FC.

El exintegrante de ‘Los Jotitas’ jugó el primer partido con el equipo del youtuber Zein, pero no pudo hacer pesar su experiencia dentro del campo de juego. Si bien dio destellos de su talento con una increíble ‘ruleta’ a lo Zidane, cayó 2-1 ante la escuadra del reconocido German Garmendia.

El volante, que tuvo su último paso por el fútbol profesional con Juan Aurich, dio detalles de sus primeros días en la competencia en su programa ‘Cojo y Manco’. Habló de su encuentro con Piqué en la presentación de la camiseta de Persas FC y denunció “robo” en su compromiso inaugural.

‘Rei’, como lo conocen, comenzó contando cómo se enteró que fue elegido para el evento. “Me fui a entrenar y los organizadores eligieron a un jugador de cada equipo para presentar la camiseta. Me escogieron a mí, fui y estaba Gerard Piqué. Posteriormente, reveló por qué le pidió una fotografía al exBarcelona. “Me tomé la foto con Piqué porque es un campeón mundial, no sé cuántas Champions League tiene, tiene una espalda de este tamaño, la pasé muy bonito”.

Reimond Manco se encontró con Gerard Piqué en la presentación de la camiseta de Persas FC en la América Kings League.

Manco, asimismo, habló del debut con Persas FC e hizo un análisis de su derrota ante Titán FC. “Fallamos dos goles, nosotros mejor que el otro equipo, pero el entrenador de ellos supo mover bien sus cartas. Cuando ya lo teníamos ahí apretados, usó la carta esta de sacar a un jugador cuatro minutos y me sacó a mí, estaba volando”.

Instantes después, explotó por el arbitraje en la Américas Kings League. “Nos anularon un gol en ‘shoot out’, también no nos cobraron un penal, no quisieron revisar el VAR, después le sacan amarilla y lo sacan dos minutos a nuestro jugador por una mano”.

“Voy a decirlo abiertamente ayer (domingo) nos robaron sin pistola, me sentí robado, no merecíamos perder, nos hicieron siete faltas y no le sacaron ninguna amarilla. Me pegaron dos veces duro y no pasó nada. Hubo mucho favoritismo y el árbitro no fue justo. Que no se dejen llevar si el streamer tiene 20 millones de seguidores (German Garmendia) y este recién esta empezando (Zeein). Este es más popular, por eso lo vamos a ayudar, si es así que avisen y uno ya sabe”, finalizó.

Reimond Manco jugó en la derrota de Persas FC ante Titán FC por Américas Kings League 2024.

Próximo partido de Reimond Manco

Persas FC, con la derrota 2-1 ante Titán FC, se ubica en la parte abajo de la tabla de posiciones, exactamente en la décima casilla con cero puntos. Los líderes, hasta el momento, de la competición son Real Titán FC de German Garmendia, Muchachos FC de Jero Freixas, Peluche Caligari de Hermanos Montiel y Atlético Parceros FC de James Rodríguez.

El equipo de Reimond Manco deberá voltear la página rápidamente para no alejarse de los punteros. Este domingo 3 de marzo se medirá ante Olimpo United de Javier ‘Chicharito’ Hernández desde las 16:00 horas de Perú. La venta de entradas ya comenzaron.