¿Cuándo debuta Reimond Manco en Américas Kings League 2024? Los Persas FC jugarán ante equipo de ‘youtuber’ German Garmendia

Reimond Manco, con Persas FC, debutará en la Kings League Américas frente a Real Titan FC que tiene como figura a Álvaro Pereira.

Este fin de semana se disputará la primera fecha de la Kings League Américas, versión latinoamericana del famoso campeonato de fútbol 7 creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos que tanto éxito causó en España el año pasado, y que este 2024 fue llevado a nuestro continente por los exfutbolistas Marc Crosas y Miguel Layún, quienes escogieron a diversos streamers, futbolistas, cantantes y demás personajes reconocidos, para presidir cada uno de los 12 equipos que participará de la competición.

El Perú estará representado por el influencer Zeein (Andy Merino), cuyo equipo denominado Persas FC, cuenta con Reimond Manco como fichaje estrella. El recordado ‘Jotita’ dejó a un lado las canchas de fútbol para asumir esta nueva aventura y muchos peruanos esperan que pueda dar a conocer su gran habilidad ante los ojos del mundo. Cabe precisar que la mayoría de jugadores que participan en esta competición son amateur, por lo que se presume que un futbolista de innegable talento como ‘O Rei’, marque muchas diferencias.

El formado en las canteras de Alianza Lima tendrá su primer reto frente a Real Titán FC, conjunto del famoso youtuber chileno German Garmendia, equipo que cuenta con un exfutbolista de talla mundial como el uruguayo Álvaro Pereira, quien durante su etapa como profesional tuvo pasos destacados en equipos importantes como Inter de Milán, Porto, Estudiantes de La Plata o Sao Paulo, pero que sin duda lo que más lo marcó fueron sus años en la selección de Uruguay, a la que defendió entre 2008 y 2016, obteniendo logros como ganar la Copa América 2011 y llegar a semifinales del Mundial Sudáfrica 2010, siempre como titular y pieza clave.

El streamer peruano Zeein liderará el equipo Persa FC en la Kings League Américas.

Reimond Manco será jugador franquicia

Según el reglamento de la Kings League Américas, cada equipo puede contar con tres jugadores franquicia, los cuales deben ser aprobados previamente por la Competición. Estos serán denominados como Jugador 11, Jugador 12 y Jugador 13. Los dos primeros pueden disputar todos los partidos, mientras que el tercero solamente la mitad de los encuentros, este es el caso de Reimond Manco, quien solo podrá disputar siete de las 14 fechas que afrontará Persas FC.

Los escogidos como Jugador 11 y Jugador 12 por Zeein son los mexicanos Felipe Álvarez y Antonio Montersde. El primero es un mediocampista de 28 años, que pasó por el Pachuca e Indios CD Juárez de México y que el año pasado participó de la Kings League original jugando para Pio FC. El segundo es un portero de 26 años con experiencia en La Piedad, Cafetaleros y Cancún Fc de la Liga de Expansión MX.

Cabe indicar que, el reglamento permite que los jugadores franquicia sean sustituidos por otros, por lo que, es posible que veamos a otros futbolistas o exfutbolistas peruanos reconocidos, defendiendo la camiseta de Persas FC.

Reimond Manco disputará la Kings League con Persas FC.

¿Cuándo debuta Reimond Manco en la Kings League?

El partido entre Persas FC y Real Titan FC, que significará el debut de Reimond Manco en la Kings League, se disputará este domingo 25 de febrero a las 17:00 horas peruanas y 16:00 horas mexicanas. El cotejo se emitirá mediante el canales de Twitch y YouTube de la kings league.

Ese mismo día también se enfrentarán Galácticos del Caribe de Alofoke, Esmelin Santiago Matías García vs Club de Cuervos de Mercedes Roa a las 1600 horas; Los Chamos FC de TheDonato y Yolo vs Muchachos FC de Jero Freixas a las 18:00 horas; West Santos FC de Westcol y Arcángel vs Raniza FC de Alana y Barca a las 19:00 horas; Altético Parceros de James Rodríguez y Pelicanger vs Los Aliens 1021 de Castro a las 20:00 horas; y Peluche Caligari de Escorpión Dorado y Werevertumorro vs Olimpo United de Chicharito Hernández a las 21:00 horas.