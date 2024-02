Beto Da Silva fichó por club de Liga 1 tras no ser considerado en Melgar

Beto da Silva no jugó ningún partido con Melgar en la temporada 2024. - Crédito: FBC Melgar

Melgar disputó siete partidos entre el Torneo Apertura y Copa Libertadores 2024, y en ninguno apareció Beto Da Silva. El delantero no sumó minuto alguno con la camiseta de lo ‘rojinegros’ esta temporada por decisión del entrenador argentino Pablo De Muner.

Te puede interesar: Melgar vs Unión Comercio 2-1: goles y resumen del triunfo ‘rojinegro’ por la Liga 1 2024

Se especuló mucho sobre el futuro del exjugador de Alianza Lima, pues se conoció de que no estaba en los planes del ‘dominó'. El misterio terminó y se conoció el nuevo club del atacante: fichó por ADT de Tarma. Llegó como calidad de préstamo hasta fin de año.

“𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐁𝐄𝐓𝐎 𝐃𝐀 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐀 Le damos la bienvenida a Beto da Silva, quien llega en calidad de préstamo del club Melgar. ¡Tarma te recibe con los brazos abiertos! Que esta nueva etapa esté llena de éxitos y momentos inolvidables”, publicó el club de Tarma en sus redes sociales.

Te puede interesar: ADT vs Alianza Lima por Primera División el 1 marzo en el Estadio Municipal Unión de Tarma: todos los detalles de la previa

Da Silva se quedó con las ganas de participar de la Copa Libertadores con el cuadro de Arequipa, que no pudo superar la fase previa tras caer con Aurora de Bolivia. Sin embargo, podrá disputar un torneo internacional con su nuevo equipo ya que el ‘vendaval celeste’ disputará Sudamericana.

ADT de Tarma anunció a Beto da Silva como su nuevo fichaje por todo el 2024.

El frío paso de Beto da Silva por Melgar

El delantero nacional llegó a Arequipa a mitad de año del 2023 procedente de César Vallejo. Su llegada fue pedido especial de Mariano Soso ya que lo conocía muy bien porque lo dirigió en Sporting Cristal las temporadas 2013-2014.

Te puede interesar: Atlético Grau vs ADT por Primera División el 25 febrero en el Estadio Municipal de Bernal: todos los detalles de la previa

Beto da Silva logró disputar 10 partidos con los ‘rojinegros’, pero no pudo celebrar ningún gol la campaña pasada. Melgar se quedó en medio del camino y no pudo llegar a los ‘play offs’. Los objetivos no se alcazaron y eso provocó el cambio de técnico, es así como llegó Pablo De Muner.

El técnico argentino decidió no considerar a varios futbolistas que eran fijos en la alineación del ‘dominó', y uno de ellos fue el ex Alianza Lima. No tenía espacio en el once arequipeño e hicieron público el traspaso del atacante a ADT por sus canales oficiales. Le deseó mucha suerte en su nuevo reto con la escuadra de Carlos Desio.

“¡MUCHO ÉXITO, BETO! #Préstamo Se ha llegado a un acuerdo satisfactorio con el club ADT de Tarma para ceder en calidad de préstamo a nuestro rojinegro, Beto da Silva”, destacó el ‘dominó' en su Twitter.

Melgar anunció el préstamo de Beto da Silva a ADT de Tarma.

¿Cuándo jugará Copa Sudamericana 2024?

La gran campaña que hizo ADT la temporada 2023 le permitió clasificar a la ansiada Copa Sudamericana 2024 junto a Deportivo Garcilaso, César Vallejo y Sport Huancayo. El ‘vendaval celeste’ se debe preparar para enfrentar al ‘Garci’ por la fase previa del torneo internacional.

El equipo de Carlos Desio se enfrentará a los de Bernardo Redín en partido único el próximo martes 5 de marzo a las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El duelo se llevará a cabo en Cusco porque la bolilla de Garcilaso salió primero en el sorteo que realizó la Conmebol, esa es la razón por la que le tocará a ADT ser visita.

Cabe destacar que no habrá choque de ida y vuelta, bastará un solo encuentro para definir al que clasificará a la siguiente instancia. Si termina en empate los 90 minutos, todo se definirá en tanda de penales, no habrá tiempo extra.