Paolo Guerrero y la verdad detrás de la camioneta de Sheyla Rojas: ¿Cuál es el vínculo entre ambos?

Por fin se conoció la verdadera razón de por qué el futbolista Paolo Guerrero se trasladó en una camioneta que figura como propiedad de la modelo Sheyla Rojas, según registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Este incidente cobró relevancia el pasado viernes 23, cuando el actual futbolista del club César Vallejo (UCV) fue captado utilizando dicho vehículo para movilizarse desde un hotel en Lima hasta el Aeropuerto Jorge Chávez, desde donde partió hacia Trujillo.

Julio ‘Coyote’ Rivera, hermano de Paolo Guerrero, salió al frente para esclarecer las circunstancias de este hecho, el cual desató rumores sobre un posible vínculo romántico entre el delantero y la polémica modelo peruana. Rivera contó todos los detalles en una entrevista con el programa ‘América HOY’, asegurando que el vehículo pertenece a Vanessa Venero, su contadora, quien está dedicada a manejar los asuntos financieros de su academia.

“Esa camioneta es de mi contadora, la que ve lo de mi escuela (de fútbol), es la señorita Vanessa Venero. La señora Sheyla, ella se la ha vendido a Vanessa Venero que es mi contadora, si no que ella no ha tenido tiempo, el contacto, para pasarla a su nombre nada más”, fue la versión del popular ‘Coyote’, quien asumió el papel de chofer de Paolo Guerrero durante su estadía en Lima.

¿Por qué Paolo Guerrero usó la camioneta de Sheyla Rojas? Esta es la explicación de Julio 'Coyote' Rivera.

Su explicación generó más dudas, ¿por qué el ‘Coyote’ usó la camioneta de su contadora?. Según contó al magazine, su trabajadora le hizo el favor de prestarle la camioneta debido a la gran cantidad de periodistas y fanáticos que habían llegado a la casa de Doña Peta ese día, ante la expectativa de que Paolo Guerrero brinde declaraciones públicas.

“Ella me hizo el servicio de prestarme el carro porque había mucha gente y ella estaba en la casa, y para que me pueda movilizar al aeropuerto con Paolo. Ella me lo ha prestado. Ella estaba en la casa ese día porque hemos estado viendo cuentas y todo. Y como por atrás estaban los carros, había mucha periodistas y su carro estaba adelante, preferimos... ‘te presto la camioneta, Julio’, ‘ya préstamelo’”, contó.

Sheyla Rojas le vendió su camioneta a persona vinculada del 'Coyote' Rivera

¿Cuál es la relación entre Paolo Guerrero y Sheyla Rojas?

Ante las especulaciones y rumores, Julio ‘Coyote’ Rivera fue enfático al desmentir cualquier relación sentimental entre su hermano Paolo y Sheyla Rojas, descartando así cualquier conexión romántica entre los implicados. “No, no, no especules nada, porque te estoy contando cómo es la cosa”, dijo Rivera, evidentemente incómodo respecto a las conjeturas alrededor de la vida personal de su familiar.

Según informó América HOY, Rojas estaría acudiendo al consulado peruano en México para realizar los trámites respectivos y terminar con la transferencia de propiedad del vehículo.

Julio 'Coyote' Rivera se pronuncia por la camioneta en que se movilizó Paolo Guerrero y que era propiedad de Sheyla Rojas.

La historia de la camioneta de Sheyla Rojas

En 2019, Sheyla Rojas y su entonces pareja, Pedro Moral, tuvieron diferencias debido a una camioneta. Tras finalizar su relación, optaron por vender el vehículo para resolver el desacuerdo. Sheyla Rojas se presentó ante los medios para explicar el proceso que ella y Pedro Moral siguieron para liquidar sus cuentas una vez concluido el compromiso.

“Cuando nosotros decidimos terminar la relación, él todavía me debía plata. La única solución que vimos en ese momento, para el bienestar de ambos, era fraccionarlo, que me lo pague con los montos de la camioneta y así hemos quedado y esa fue la solución”, comentó la popular ‘Shey Shey’ en aquella época.

Ana Paula regresó a Brasil sin Paolo Guerrero

El programa Magaly TV La Firme consiguió una entrevista con Ana Paula Consorte justo antes de su viaje a Brasil desde el aeropuerto Jorge Chávez, durante la emisión del jueves 22 de febrero. La madre de los hijos de Paolo Guerrero fue vista con el mismo atuendo que el día anterior, mostrando un rostro claramente afectado.

El llanto de Ana Paula Consorte después que Paolo Guerrero firmará contrato. ATV

Previo a la entrevista, ATV había captado a la brasileña en un hotel de San Isidro, visiblemente conmovida y llorando durante una llamada telefónica. Aquella noche, Ana Paula y Paolo Guerrero permanecieron separados, ya que él decidió quedarse en la casa de su madre, Doña Peta.

En el aeropuerto, ante la pregunta sobre su situación actual con Paolo Guerrero, la modelo prefirió el silencio y no respondió directamente. Al ser cuestionada sobre por qué no acompañaba a Paolo Guerrero a Trujillo y optaba por viajar a Brasil, Consorte respondió: “Él ya está donde está”, revelando un evidente distanciamiento en la relación de la pareja.