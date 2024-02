El pasado de Ana Paula Consorte: cómo ha cambiado físicamente y quién es el papá de su hija mayor

La transformación física de Ana Paula Consorte y su pasado antes de Paolo Guerrero. | ATV

La brasileña Ana Paula Consorte, actual pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, es objeto de controversia por sus recientes publicaciones en Instagram en torno a su relación con el popular ‘Depredador’, la cual se ha visto afectada debido a que el jugador aceptó quedarse en la ciudad de Trujillo y cumplir su contrato con el club César Vallejo, pese a su negativa inicial. En tanto, la exbailarina abandonó el Perú y retornó a su país natal para continuar con la crianza de sus hijos, y en medio de ‘indirectas’ para Doña Peta, su suegra.

¿Quién es la expareja de Ana Paula Consorte?

La bailarina anunció en sus redes sociales su regreso a Brasil motivada por el deseo de reunirse con sus tres hijos, dos de los cuales son hijos del futbolista peruano. Este anuncio generó especulaciones sobre quién es el padre de su primera hija, Manuela Consorte.

¿Quién es la expareja de Ana Paula Consorte, padre de su hija mayor?

Medios brasileños aseguran que Ana Paula tuvo una relación clandestina con el futbolista Maicosuel Reginaldo de Matos, quien jugaba en el Botafogo de Brasil. La joven concibió a su hija en el año 2013, pero el deportista, al ser un hombre casado, se negó a asumir responsabilidades paternas. Ante la negativa de Reginaldo de Matos de reconocer a la niña, Consorte inició un proceso legal para solicitarle pensión alimenticia.

Como respuesta, Reginaldo de Matos puso en duda que él fuera el padre de la menor. “Lo hice, cometí un error y se acabó. Ella quiere ganar fama sobre los demás. Cometí un error, fui un estúpido, y ya está. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es, me haré cargo y pagaré la pensión alimenticia, sin duda”, declaró en aquella época.

La transformación física de Ana Paula Consorte: así se veía cuando ganó el concurso de belleza Miss Novo Hamburgo

El antes y después de Ana Paula Consorte

Además del escándalo de paternidad, la transformación física de Consorte también ha capturado la atención del público. La modelo ha experimentado un cambio radical en su apariencia, atribuido a procedimientos cosméticos y cirugías, marcando otra faceta de su vida que genera todo tipo de opiniones.

Las fotografías que evidencian este ‘antes y después’ quedan en el archivo televisivo, pues Consorte se destacó como ganadora del concurso de belleza Miss Novo Hamburgo en el 2012, cuando ella tenía 18 años. Posteriormente, fue parte del staff de baile de un programa de televisión en Brasil.

De acuerdo a las imágenes difundidas, es indiscutible que la novia de Paolo Guerrero se hizo una rinoplastia para mejorar la armonía en su rostro.

En la actualidad, Ana Paula luce un rostro hermoso y una nariz acorde a sus facciones. Fue con esta apariencia que conoció a Paolo Guerrero e inició una relación romántica en el 2023.

Ana Paula Consorte se sometió a una rinoplastia, entre otros tratamientos de belleza.

Su indirecta para Doña Peta

Previo a su viaje a Brasil, Ana Paula Consorte generó sorpresa con una publicación que parecía estar dirigida a Petronila Gonzáles, la madre de Paolo Guerrero. Se sabe que el futbolista ha sido objeto de críticas por la influencia de su madre en su vida, a pesar de tener 40 años.

En la historia de Instagram de Consorte se leía: “Una buena mujer permanece al lado del hombre, incluso sabiendo que él miente, que engaña y que traiciona, y esa mujer es su madre, ¡mi amor! ¡Nosotras no! ¡La trampa está ahí, cae quien quiere!”.

Adicionalmente, compartió sus sentimientos tras el acuerdo alcanzado entre Paolo Guerrero y Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo. Utilizando un filtro de payaso en su publicación, la modelo se cuestionó: “¿Hay otras personas en esta historia que también se sienten así? O solo la brasileña aquí”.

Ana Paula Consorte envía mensaje que estaría dedicado a Doña Peta. Instagram.

Ana Paula lloró por presunta pelea con Guerrero

El programa “Magaly TV La Firme” logró entrevistar a Ana Paula Consorte momentos antes de su partida hacia Brasil desde el aeropuerto Jorge Chávez, en la transmisión del jueves 22 de febrero. Se observó a la madre de los hijos de Paolo Guerrero luciendo las mismas prendas que el día anterior, con un semblante notablemente afectado.

Antes de esta entrevista, el equipo de ATV capturó imágenes de la brasileña visiblemente angustiada en un hotel de San Isidro, llorando mientras mantenía una conversación telefónica. Esa noche, Ana Paula estuvo separada de Paolo Guerrero, quien optó por quedarse en la residencia de su madre, Doña Peta.

Ya en el aeropuerto, cuando se le preguntó sobre el estado actual de su relación con Paolo Guerrero, la modelo guardó silencio, evitando responder directamente a esa pregunta. Además, al indagar sobre la razón por la cual no acompañaba a Paolo Guerrero a Trujillo prefiriendo irse a Brasil, declaró: “Él ya está donde está”, lo cual evidencia una significativa discrepancia en la pareja.