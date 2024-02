Crisis en JNJ: TC ordena juramentar a Marco Falconí como nuevo miembro de la Junta Nacional de Justicia

Fuente: Canal N

El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este lunes juramentar al exlegislador Marco Tulio Falconí como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), al declarar fundada una demanda de amparo que presentó contra la Comisión Especial encargada de elegir a los juristas que integran el máximo órgano de la Judicatura.

El TC dispuso que el defensor del Pueblo, José Gutiérrez, tome juramento a Falconí en un plazo máximo de cinco días tras acreditar “la vulneración de su derecho a un debido proceso”. La resolución ha sido difundida el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso aprobó enviar a debate y votación del pleno un informe que plantea acusar y destituir a los miembros de la JNJ.

Gutiérrez deberá realizar la ceremonia de toma de posesión, pues preside la Comisión Especial que elige al pleno del organismo. El fallo resalta que Falconí fue nombrado como miembro titular de la JNJ, pero su designación quedó sin efecto posteriormente.

Ocurre que, en 2019, la Comisión Especial le asignó al excongresista un puesto como miembro titular al quedar en el quinto lugar con 81.50 puntos, un puntaje que incluía una bonificación de tres puntos por ser licenciado de las Fuerzas Armadas.

Miembros de la JNJ y representantes de algunos de ellos llegaron a la sesión de la Comisión Permanente en el Congreso.

Sin embargo, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) emitió luego un informe que concluía que la bonificación únicamente corresponde a quienes hicieron servicio militar acuartelado o no acuartelado, aunque él obtuvo el grado de Sargento Segundo del Arma de Infantería en el Colegio Militar Francisco Bolognesi de Arequipa.

La comisión, entonces, paralizó la juramentación de Falconí e inició una revisión de oficio a la bonificación que se le dio. El exparlamentario se defendió: dijo que el informe de Servir no es vinculante toda vez que no fue emitido por su Consejo Directivo y aseveró que no se puede aplicar retroactivamente una disposición por mandato de la Constitución.

Al final, los miembros de la Comisión Especial acogieron la recomendación de Servir, redujeron el puntaje del exdiputado y anularon la resolución que lo nombraba como miembro de la JNJ. Falconí pasó del quinto puesto al décimo con 78.50 puntos, y pasó a calidad de suplente.

La movida en el cuadro de méritos devino en el nombramiento de Guillermo Thornberry, actualmente cuestionado por haber sido señalado por el exasesor Jaime Villanueva. Con su reciente fallo, el TC ha declarado nulos los acuerdos adoptados por la Comisión Especial y dispuso que Falconí sea reconocido como quinto integrante de la JNJ, frente al octavo puesto que le corresponde a Thornberry.

Declaración de Jaime Villanueva en la que menciona al consejero Guillermo Thornberry

“Tras prestar el juramento de ley, Marco Tulio Falconí Picardo ejercerá el cargo de miembro titular de la Junta Nacional de Justicia para lo que resta del periodo 2020-2025, [...] debiendo retomar Guillermo Santiago Thornberry Villarán su condición de miembro suplente de la JNJ por igual periodo”, se lee en el documento.

En desarrollo.