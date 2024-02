Carolina Salvatore arremetió contra GOLPERU por intempestivo despido: “Fue maltrato laboral”

Carolina Salvatore trabajó cuatro años en GOLPERU, entre 2020 y 2023.

La purga de periodistas deportivos ocurrida en GOLPERU fue una sorpresa para muchos. Una de las comunicadoras que vio la puerta de salida fue Carolina Salvatore, quien venía trabajando como comentarista desde inicios de 2020. La argentina disparó contra el canal, criticando las formas y el momento que utilizaron para comunicarle a sus trabajadores que no continuarían en la empresa, acción que calificó como “maltrato laboral”:

“Yo creo que fue un maltrato laboral, fue un despido absolutamente intempestivo. Fue una llamada de dos minutos por Skype, un 29 de diciembre, horas antes de celebrar el año nuevo”, señaló en PBO.

La nacida en Mar del Plata también manifestó que por sus años de experiencia, la situación no le afectó tanto y pudo sobreponerse, pero que esto no fue así para muchos de sus colegas, quienes se vieron bastante afectados:

“A cada uno lo agarra de diferente manera, hay personas que estamos más acostumbradas y tenemos más oficio y nos ha pasado. Yo he pasado por muchos medios de comunicación, me he ido muy bien de todos lados, gracias a Dios, cuando he tomado la decisión o se ha terminado algún contrato, pero hay compañeros que la están pasando mal”, añadió.

Carolina Salvatore, periodista, locutora y conductora de televisión. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

“Hay un retroceso en la vinculación de la mujer en el deporte”

Carolina Salvatore también criticó que se le esté dando una menor relevancia a las mujeres en el periodismo deportivo. Esto debido a que muchas de las que salieron de GOLPERU eran del género femenino:

“No creo que sea una cuestión de sexismo, pero si hay una cuestión absolutamente selectiva, es cuestión de mirar la televisión y como está. Es una autocrítica que tiene que hacer cada medio de comunicación. Hay como un retroceso en la vinculación de la mujer en el deporte. También hay una responsabilidad de la mujer, porque esto de ocupar un lugar de género, no está bueno, porque hay mujeres que lo asumen con mucha responsabilidad”, señaló.

Asimismo, se solidarizó con Milena Merino, a quien le comunicaron que no seguiría trabajando para el Consorcio Fútbol Perú, poco después de dar a luz. Además, de destacar su reciente entrevista con Ricardo Gareca:

“A Mile’ le mando un abrazo grande, porque me gusta, porque fue una de las personas que estaba en ese grupo que salió, y fue y sacó una nota con Gareca. Es cuando te das cuenta de la buena chamba, a veces no estás en el lugar correcto. Fueron injustos con todos, pero ella acababa de estar embarazada, estaba dando de lactar. Creo que cada bien sabe lo que hace, como lo que hace y a todos nos define nuestra forma de trabajar y lo buena persona que somos”, indicó.

La periodista se reveló cómo le dijeron que no iba a seguir en el reconocido canal deportivo. Video: Paula Elizalde.

¿Qué pasó con los periodistas que salieron de GOLPERU?

La actualidad de los periodistas que salieron de GOLPERU es muy diversa; Milena Merino se encuentra trabajando en el programa ‘Arriba mi gente’ de Latina. Por su parte, Nair Aliaga y Ana Lucía Rodríguez fueron anunciadas para un nuevo programa que está próximo a estrenarse en el canal de ‘A Presión’.

Asimismo, Julián Fernández y Javier Sáenz trabajan como panelista en ‘Agrandados’, el programa de Giancarlo Granda; quien permanece en el canal como narrador. Por último, Carolina Salvatore, Karla Chocano, Bruno Ginocchio y Sergio Moreno todavía no encuentran un medio en el cual desarrollarse.

Los otros comunicadores que permanecen trabajando en el Consorcio Fútbol Perú, son Alberto Beingolea, Ramiro Rodríguez, Jesús ‘El Tanque’ Arias, Elo Bengoechea, Alexandra del Solar, Diego Rebagliati, Jorge Kieffer y Maxi Mendaña.

Recordemos que GOLPERU, actualmente, solo tienen los derechos de transmitir los partidos que Sport Boys, Universitario de Deportes y Carlos A. Mannucci jueguen en condición de local.