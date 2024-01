Milena Merino: su inesperada salida de GOLPERU, la polémica con Pablo Bengoechea y el día que entrevistó a Arturo Vidal

La periodista se reveló cómo le dijeron que no iba a seguir en el reconocido canal deportivo. | Infobae Perú/Paula Elizalde

Muchos se encariñaron con ella luego de verla por más de cuatro años en las pantallas de GOLPERU, sin embargo, a raíz de la disputa por los derechos de transmisión entre dicho canal y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Milena Merino recibió la noticia de que no seguirá en la reconocida casa televisora.

Si bien fue una noticia que no se esperaba, considerando que recién había dado a luz a su segundo hijo, la periodista no se quedó de brazos cruzados y decidió seguir con su camino en el mundo de las comunicaciones y así lo confesó en exclusiva con Infobae Perú.

- A todos nos sorprendió el video que grabaste contando acerca de tu salida de GOLPERU, ¿qué nos puedes decir sobre ello?

En el video traté de ser lo más explícita posible, pero también me guardé algunos detalles. Yo estuve cuatro años en GOLPERU, lugar donde me dieron la oportunidad de conducir, de crecer y de estar en programas importantes. La verdad yo me siento muy agradecida por el crecimiento que he tenido en estos años. La salida me toma como un baldazo de agua fría, acababa de dar a luz y días después me entero por una reunión en zoom que no iban a contar conmigo para este año. Entiendo que es una decisión de ellos, pero me hubiera gustado que me lo digan un poco antes, más aún sabiendo mi situación. Para mí no estaba planificado estar en un escenario así, pero me puse a pensar que había mucha gente que podía estar pasando por lo mismo.

- ¿Crees que el no haberte renovado fue una falta de consideración por parte de la empresa conociendo tu situación?

No quiero decir nada que pueda dejar entrever algo sobre sobre la empresa. Lo que siento y lo que pienso sobre la gente con la que he trabajado ya se los he dicho, incluso les agradecí por todo. Después, no me gustaría hablar mucho más porque creo que se va a prestar para que se malentienda. La gente puede sacar sus conclusiones de acuerdo a lo que yo he contado y cada quien va a interpretarlo como crea que es lo mejor. No me parece que la forma haya sido la correcta, tanto en mi caso como en el de mis compañeros. Las formas siempre son muy importantes y hablan mucho del otro lado. En mis planes estaba quedarme, pero parecen que no eran los planes de ellos.

Milena Merino dejó GOLPERU después de cuatro años - Créditos: Instagram

- Al saber que no seguías en GOLPERU, ¿se intentaron contactar contigo desde Liga 1 Max?

La verdad que no. Nadie de Liga 1 Max me ha llamado, te mentiría. Yo siempre trato de ir muy alineada entre lo que digo y lo que hago, entonces yo siempre he tenido el mismo discurso con respecto al tema de los derechos televisivos, porque creo que ha sido un poco injusto lo que ha ocurrido con el fútbol peruano en general. Pero bueno, esto termina siendo un negocio y cualquier oportunidad que se me presente, obviamente la voy a escuchar.

- ¿Te veremos en algún programa deportivo este año?

Este año me gustaría no encasillarme solamente en lo deportivo, de repente salir un poco de mi zona de confort y hacer otras cosas de periodismo, pero tal vez de todo un poco, ya por ahí se van a ir enterando. Ya hay proyectos cerrados, no necesariamente deportivos como tal. Yo tengo 14 años haciendo periodismo deportivo, tampoco es que me vaya a ir al espectáculo. Para mí es un desafío seguir aprendiendo.

- ¿Te llamaron de algún canal digital?

En cuanto a los canales de YouTube que están muy de moda, sí me han llamado y ya estamos en negociaciones, pero ahí sí todavía no hay nada concreto. Por el momento, no hay nada definido, sino encantada de contarlo. Me parecen súper interesante estas nuevas opciones, pero sí me gustaría que sea una buena y seria, entonces aún lo estamos evaluando.

- Entonces... ¿no descartas estar en uno de ellos?

Yo no le cierro las puertas a ningún trabajo. Todo lo que sea trabajo lo voy a escuchar y lo voy a revisar, a mí me gusta trabajar entonces no le cierro las puertas a absolutamente nada, pero sí voy a continuar en televisión este año, solo que voy a salir un poquito de esta zona de confort donde yo estaba netamente en lo deportivo y volver a mis inicios.

- Cuéntanos sobre tu anécdota con Arturo Vidal, ¿cómo fue que llegaste a entrevistarlo?

Es una entrevista que siempre recuerdo con mucho cariño, creo que ha sido la entrevista más importante de mi vida y no porque era Arturo Vidal, sino porque creo que es una entrevista que me recuerda como es que se debe hacer periodismo y de cómo se hace un buen trabajo. Ni siquiera me habían pedido que lo entreviste, pero como no tenía nada que hacer me puse a pensar qué podría hacer de diferente que no hayan hecho otros medios, entonces pensé en entrevistar a alguien de Chile. Intenté contactarme con él por diferentes medios y no encontraba opción de poder llegar a él, entonces le escribí 50 veces ‘hola’ por Instagram y de la nada me contesta a los pocos minutos. Primero me dijo que no lo dejaban, pero yo ya había hablado con la jefa de prensa y me había dicho que todo dependía de él, entonces eso fue lo que le dije. Después de tanto insistirle, me dejó entrever que sí podía darse, entonces al día siguiente fui al entrenamiento de Chile (iba a jugar con Perú en Estados Unidos) y me dio cinco minutos. La entrevista salió en vivo para todo el país. Recuerdo que guardé las dos preguntas más punzantes para el final, porque no podía irme sin consultarle por la pinta que hicieron en el Estadio Nacional y por primera vez reconoció e hizo un mea culpa. Yo me sentí muy orgullosa de lo que conseguí ese día.

- Aparte de esa entrevista, ¿hay alguna otra que te haya marcado?

Las de Ricardo Gareca siempre fueron muy especiales, porque era un tipo muy difícil de entrevistar, porque nunca te soltaba nada y era muy complicado sacarle algo. Recuerdo una que le hice estando en Videna enlazados con estudios, porque logramos conseguir unos saludos de sus nietos y como yo lo tenía enfrente veo cómo se descoloca al escucharlos. Personalmente, nunca lo había visto ponerse así en todo el tiempo que seguí de cerca a la selección. Me acuerdo verlo con los ojos llenos de agua, estuvo a punto de quebrarse y fue realmente impactante verlo así, porque era un tipo que siempre se le había visto de otra manera.

La periodista confesó que fue una de las entrevistas más especiales y emotivas que le hizo al técnico argentino. | Infobae Perú/Paula Elizalde

- ¿Cómo te afectó que te hayan vinculado sentimentalmente con Pablo Bengoechea?

En lo laboral creo que no, yo fui al día siguiente a Matute a trabajar, porque yo cubría Alianza y justo me lo encuentro y me saluda de lo más normal, como si no hubiera pasado nada. Yo no iba a dejar de ir a trabajar, no tenía de qué avergonzarme ni tampoco iba a sentirme mermada por lo que había pasado, porque claramente yo sabía cómo eran las cosas. Fue tan insignificante el tema que ni siquiera lo hablamos. Después de eso seguimos teniendo la misma relación de entrenador y periodista. Yo a Pablo lo conozco de la Videna, porque cuando yo trabajaba ahí él era asistente de Sergio Markarián. En lo personal, te diría que fue una gran lección para mí, porque me termina haciendo mucho más fuerte. Si algo así me pasara ahora, yo me reiría. En ese momento, cuando vi la publicación en Twitter de lo que un desconocido sin foto había puesto, pensé que era algo muy absurdo. Pero luego mi celular empezó a sonar sin parar, no sé cómo se llegó a dimensionar que hasta las ministras empezaron a escribirme para darme su apoyo. A raíz de ello, me asesoré y le mandé una carta notarial la tipo, que terminó rectificándose en redes.

La periodista señaló haber vivido momentos complicados cuando se enteró del rumor. | Infobae Perú/Paula Elizalde

- Se especuló que tuviste una discrepancia con Nair Aliaga, ¿tienes algo que aclarar sobre ello?

La verdad es que no tengo nada que decir. A mí hace bastante tiempo me dijeron que cuando no tienes nada bueno que decir de alguien, es mejor no decir nada.

- Pero sí tienes amigos en el mundo del periodismo...

Sí. En todos estos años no te voy a decir que todos son mis amigos, porque es mentira. Yo soy bastante selectiva en mi vida en general, no solo en el periodismo. No es que tenga tantas amigas, yo priorizo y cuido mucho los círculos, entonces en el periodismo he encontrado gente que realmente vale la pena, que te enseña y que te apoya. En el camino uno va coleccionando muchos conocidos, compañeros, amigos tengo en el periodismo, no muchos, pero sí los tengo.

- ¿Algún sueño pendiente?

Tengo un montón. La gente vive pensando en seguir soñando y creciendo, entonces cuando dejas de soñar es porque estás en el lugar equivocado. Para empezar, si me preguntas de arranque, te respondo que mi sueño es siempre ser feliz y para serlo tienes que estar en un lugar donde te valoren. Yo quiero estar en un lugar que me exijan y saquen lo mejor de mí, donde pueda ser yo. Siento que la televisión es el lugar donde mejor hago las cosas, aparte de estar trabajando en lo que me apasiona.