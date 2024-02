Jano Baca, el actor de ‘Papá en Apuros’ que inició haciendo malabares en la calle y ahora participa en serie internacional

Jano Baca tuvo participaciones importantes en obras como ‘Como crecen los árboles, ‘Nací para quererte’, ‘El Crèmebrûlée’, y ‘Anticristó-bal’.

El actor peruano Jano Baca, conocido por su papel de ‘Elvis Tangoa’ en la popular serie de televisión ‘Papá en Apuros’, se ha convertido en un claro ejemplo de cómo las ganas y el talento pueden culminar en una historia de superación. Antes de convertirse en figura de Latina TV, pocos saben que el artista trabajó en las calles haciendo malabares, una actividad que le permitió dejar de lado la vergüenza y solventar sus propios gastos.

Aunque ganaba solo 35 soles diariamente, estando parado por dos o tres horas en los semáforos de las principales avenidas de Lima, Jano Baca se mantuvo firme y jamás sintió vergüenza de esta práctica. En paralelo, se dedicaba a estudiar la carrera de actuación en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Lamentablemente, la pandemia del COVID-19 lo puso en una situación complicada. El actor de ‘Papá en apuros’ se vio obligado a dejar sus estudios universitarios y abandonar, momentáneamente, lo que más le apasionaba: las tablas. Con el sueño de volver a dedicarse a la actuación cada vez más lejano, Baca empezó a trabajar como editor audiovisual, un puesto que no lo llenaba por completo. Sin embargo, todo cambió cuando recibió un inesperado mensaje.

Nacido en 1994 bajo el nombre Miguel Alejandro Baca Quevedo, Jano Baca es un actor, dramaturgo y director de teatro de nacionalidad peruana.

“Estaba chambeando en una oficina, de nueve a seis de la tarde, porque la vida artística es complicada. Editaba videos, aprendí a hacerlo durante la pandemia. En esto, me escribió la jefa de casting, ya habíamos intentado chambear antes, pero no se pudo. Me dijo: ‘Hay este personaje con tu perfil y creo que tú la puedes hacer’. Fui al casting sabiendo que era una oportunidad importante”, recordó el intérprete en entrevista con Infobae Perú.

De acuerdo con Jano Baca, el día de su audición no era consciente que estaba postulando para formar parte de la adaptación peruana de ‘Papá a la deriva’, una telenovela chilena creada por Daniella Castagno. “Ese proyecto lo tenían bien guardado”, nos dijo. Únicamente sabía que estaba luchando por interpretar a Elvis Tangoa, personaje que le llamó la atención desde la primera lectura de guion.

“Yo creo que Elvis tiene muchas características bien chéveres. Es un buen amigo, es una persona noble, leal y al mismo tiempo es muy pillo, sabe utilizar su carisma para conseguir las cosas. Tiene ese tipo de características que fueron muy interesantes de interpretar, sumado a lo que es de la selva. Por mi parte, yo intenté no caer en el estereotipo, agarrándome de mi propia experiencia como persona que viene de regiones. Yo soy de Chiclayo, no de Lima, así que por ahí traté de construirlo”, mencionó.

Jano Baca interpreta al cadete Elvis Tangoa en 'Papá en Apuros'.

Rodeado de talento peruano

De ser un actor independiente y de tener un horario de oficina, Jano Baca pasó a compartir escena con grandes figuras del entretenimiento, tales como Juan Carlos Rey de Castro—protagonista de ‘Papá en apuros’—, Luciana Blomberg, Bruno Odar, Joaquín Escobar, entre otros destacados artistas. Sobre esta experiencia, el actor nacional nos detalla:

“Yo en el fondo soy fan de mis colegas. A veces estoy rodando una escena con Bruno Odar y digo: ¿Qué he hecho de bien para estar grabando una escena con él? Me emociona bastante. Lo mismo me pasa con Juan Carlos, Luciana, Rodrigo, Joaquín y mis demás compañeros, que también son nuevos conmigo como Paulina, José Miguel y Adriana. En general, todos en el elenco nos unos capos. Me emociona estar a ese nivel, a ese rigor, a esa intensidad”, reflexionó.

Jano Baca añadió que trabajar al lado de reconocidos artistas lo ha ayudado a mejorar notablemente como actor. “Solo trato de robarme todos los ejercicios que vea de ellos y en ese momento replicarlo. Compartimos siempre tips y en los sectores en grabaciones, siempre estoy: ¿Qué me puedo robar de acá? ¿Qué me sirve? ¿Qué método de tal y de tal? Y así uno va aprendiendo, creo que ahí es donde puedes ir volviendo cada vez mejor actor”, sostuvo.

Además de 'Papá en apuros', Jano Baca ha aparecido en producciones como 'Chapa tu combi' y 'La otra orilla'.

¿Qué piensa de ‘Papá a la deriva’?

Jano Baca es consciente que, cuando se anunció el estreno de ‘Papá en Apuros’, hubo quienes vieron con recelo que el canal de la avenida San Felipe apostara por una adaptación de una telenovela originaria de Chile. Al respecto, el actor de 29 años aseguró que, hasta el momento, no ha sentido presión alguna, ni siquiera cuando se anunció que la telenovela de Latina TV se internacionalizó.

“Creo que hay mucha gente que va a preferir siempre la propuesta original, y eso es súper válido. También creo que mucha gente que no se da el tiempo de entender de qué va Papá en apuros’. Es una versión, no una copia. Pero si quieren pensar eso, igual eso está bien, es súper válido, no pasa nada. Pero presión jamás he sentido, al contrario, lo veo más como un reto porque el producto chileno es bueno, ‘Papá a la deriva’ es una buena serie, Entonces, pensaba: ‘Qué ganas de hacer que esté a la altura de las expectativas, como que sea un producto a la altura’”, manifestó.

'Papá a la deriva' fue una novela chilena, estrenada en el 2015 y que tuvo bastante éxito. Ocho años después el canal peruano Latina TV anunció que emitirá su propia versión llamada 'Papá en Apuros'.

La competencia y Lucho Cáceres

‘Papá en apuros’ ha luchado por ser el líder en su horario contra grandes producciones de América TV, como ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Esto es Guerra’, ‘Perdóname’ y ahora ‘Súper Ada’.

Jano Baca señala que los verdaderos beneficiados de esta competencia son los televidentes, quienes de lunes a viernes tienen el control en mano para decidir qué ver en la pantalla chica.

“Creo que nos conviene a todos que exista esta competencia en el sentido de, nos va a empujar a todos a cada vez generar mejores resultados. Necesitamos que haya nivel, que haya ganas. Es bueno para el público que exista la posibilidad de ver muchas opciones. Creo que en el 4 se chambea bien, pero el 2 también está haciendo muy bien las cosas en ese sentido”, refirió.

Jano Baca es el hermano menor de Luis Baca, quién también se dedica a la actuación.

Bajo esa línea, Baca añadió: “Creo que ha visto el modelo de negocio que hay aquí en el Perú de hacer ficción, y creo que lo está intentando con sus propios métodos, con sus propias cosas. Y han visto que funcionan. El resultado es positivo. A todos nos conviene que en la tele se sigan haciendo cada vez mejores productos, ¿no? Que la tele se revalorice”.

Por otro lado, el artits dio su sincera opinión sobre Lucho Cáceres, quien ha criticado abiertamente a la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ y que en más de una ocasión ha generado noticia por su comportamiento. “Luchito es un capo, es realmente un gran actor. Es un capo, que no se diga más. Además, ha sido gestor en algún momento”, precisó.