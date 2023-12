Lucho Cáceres cree que Al Fondo Hay Sitio “estupidiza” y confronta a Erick Elera: “no todos somos iguales”

Lucho Cáceres y Erick Elera enfrentan una disputa en redes sociales después del final de ‘Al fondo hay sitio’.

El reconocido actor Lucho Cáceres, de 54 años, desató una polémica en Instagram tras expresar su desdén por el desenlace de ‘Al fondo hay sitio’, conocida serie de televisión peruana, cuestionando su calidad y el interés que pueda generar el capítulo final. “¿En serio hay alguien que le cause curiosidad, intriga o suspenso, el final de alguna ficción nacional?”, preguntó.

Sus fuertes críticas propiciaron un enfrentamiento con Erick Elera, quien interpreta uno de los roles principales en la ficción: el popular ‘Joel Gonzales’. “Lo bueno es que estás pendiente, un abrazo, compañero”, fue la repuesta que propició una interacción acalorada en la red social, sumando comentarios y respuestas entre los involucrados.

¿Qué dijo Lucho Cáceres de ‘AFHS’?

Cáceres afirmó de manera contundente que no desperdiciaría ni un segundo en historias repetitivas y carentes de intriga, añadiendo que producciones como la mencionada son predictibles y “estupidizan” a la audiencia.

“Sobre lo de estar pendiente, lo hago con todo, Erick querido, cine, teatro y televisión, trabajo en esto, pero jamás se me ocurriría desperdiciar un solo segundo de mi tiempo frente a una historia que se repite por más de 20 años. No tiene absolutamente nada de suspenso, es totalmente predecible y absurda en el peor de los sentidos, de hecho, creo que más que entretener estupidiza, pero ese es solo mi punto de vista”, añadió.

Por su parte, Elera respondió irónicamente a Cáceres, insinuando la lentitud de su reacción. El intercambio escaló con Cáceres enfatizando su postura de no callar sus percepciones y defendiendo su derecho a expresar su indignación abiertamente.

“No pierdas nunca la capacidad de indignarte y de decir lo que piensas. Sabes muy bien que no es mi estilo callarme y sabes también que no soy el único que tiene esa percepción. Entiendo a los asalariados que no se atreven a decirlo, pero no todos somos iguales, felizmente”, despotricó Cáceres contra los actores que forman parte de la producción nacional.

Irma Maury interviene en controversia

En medio de la discusión, se intentó suavizar el tono del debate con la participación de la actriz Irma Maury, de 73 años, quien previamente compartió elenco con ambos actores en distintas producciones, incluyendo ‘Mil oficios’. Maury, también conocida por su papel de Doña Nelly en ‘Al Fondo Hay Sitio’, optó por un enfoque más ligero, utilizando emojis para interactuar con sus colegas.

“Esto de las redes es rechistoso leerlos”, dijo la reconocida actriz, por lo que Cáceres evitó confrontarla: “Viejita querida, se te extraña. Un beso muy grande y que pases unas felices fiestas”. Sin embargo, en otro comentario, Maury defendió a los fanáticos de la serie peruana y respondió a su excolega: “A las personas que ven una serie si debe intrigarle supongo”.

Cabe recordar que tanto Lucho Cáceres como Irma Maury han compartido pantalla en otras ocasiones, como en la serie ‘Mil oficios’, donde Maury interpretó a la madre del personaje de Cáceres.

¿Por qué Lucho Cáceres no estaría en ‘El Gran Chef Famosos’?

El actor peruano Lucho Cáceres ha manifestado su decisión de no integrarse a la próxima edición del programa culinario ‘El Gran Chef Famosos’, transmitido por Latina TV. En una reciente entrevista concedida al programa de YouTube ‘Cinesmero’, Cáceres expuso que, aunque considera al formato del reality “muy bueno”, su personalidad no concuerda con el perfil de alegría constante que parece requerir el espacio televisivo.

Cáceres profundizó en su postura, argumentando que le resultaría forzado mantener un estado de ánimo alegre de manera permanente durante las grabaciones. “Me gusta el programa, me parece de lo mejor que hay ahorita, pero no me veo ahí, porque tienes que tener una disposición para estar ahí. En primer lugar; estar alegre y divertido y ¿qué pasa si en ese momento no quiero estar alegre y divertido?”, comentó el actor, haciendo hincapié en la autenticidad de sus emociones frente a la cámara.