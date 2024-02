Dónde ver Sporting Cristal vs Carlos Mannucci HOY AHORA: canal TV del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Dónde ver Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci por la fecha 5 del Torneo Apertura 2024.

Sporting Cristal vivió unos días difíciles después de la goleada que le propinó Always Ready en el partido de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Los ‘celestes’ mostraron su peor versión frente al cuadro boliviano y sufrió la dura caída de 6-1 el pasado martes 20 de febrero, en El Alto. Los entrenadores Franco Navarro y Enderson Moreira ya hicieron públicas las alineaciones oficiales del duelo.

Incidencias

MINUTO 1: ¡Empezó el partido en el estadio Mansiche de Trujillo!

Alineaciones confirmadas de Sporting Cristal y Carlos Mannucci

Sporting Cristal: Renato Solís, Nicolás Pasquini, Ignacio Da Silva, Franco Medina, Leonardo Díaz, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Maxloren Castro, Martín Cauteruccio y Sebastián González

Carlos A. Mannucci: Juniors Barbieri, Pablo Míguez, Gonzalo Rizzo, Mathias Llontop, Emilio Saba, Nicolás Albarracín, Ángel Benítez, Christian Velarde, Alexander Succar, José Cortés y Matías Succar.

Información previa del Sporting Cristal vs Mannucci

El equipo de Enderson Moreira pasó la página y está listo para levantarse frente Carlos A. Mannucci hoy sábado 24 de febrero a las 18:15 horas en el estadio de Mansiche de Trujillo. Los ‘cerveceros’ tienen más de una motivación para sacar un triunfo de visita, pues sumar de a tres les daría la chance de arrebatarle la punta a Universitario de Deportes, quien tiene dos puntos más.

Este duelo es crucial para los de La Florida porque también defenderán el invicto en la Liga 1 2024. Tienen un buen arranque de campeonato y eso los hace candidatos al primer torneo del campeonato nacional: le ganaron a ADT, Sport Boys, Los Chankas; y empataron con Cienciano.

Una de las novedades en Cristal es la inclusión de Yoshimar Yotún en la lista de viajeros. El capitán del equipo se encuentra en la ciudad norteña y podría estar desde el arranque. Será el primer duelo del experimentado volante en la competición local.

El cuadro 'celeste' goleó 4-1 a los de Andahuaylas por el certamen nacional. (Video: Liga 1 Max)

Dónde ver el Sporting Cristal vs Carlos A. Mannucci

Los ‘celestes’ visitarán a los ‘carlistas’ en el estadio Mansiche de Trujillo. La transmisión de importante encuentro será por GOLPERU a través de su canal 14 y 714 en alta definición. El operador de Movistar podrá llevar los detalles del duelo debido a que cuenta con los derechos de televisión de Carlos A. Mannucci de local.

También podrás visualizarlo por el aplicativo Movistar Play, la plataforma que es totalmente gratuita para todos sus clientes. Por su lado, Infobae Perú tendrá todas las incidencias del choque en la ciudad norteña: minuto a minuto, mejores jugadas, goles y mucho más.

Posible alineación de Sporting Cristal

Muchos pensaron que los ‘celestes’ jugarían con un equipo alterno frente Carlos A. Mannucci debido a que tendrá un partido importante ante Always Ready, sin embargo, no será así. Enderson Moreira no se guardará nada y pondrá a todas sus figuras en Trujillo.

El técnico brasileño pondría el siguiente once para tratar de subir a la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2024. Renato Solís; Jhilmar Lora, Leonardo Diaz, Ignácio Da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González y Martín Cauteruccio.

La carta de gol seguirá siendo el delantero uruguayo, quien ya celebró diez anotaciones: dos tripletes y dos dobletes. Le anotó a ADT, Sport Boys, Cienciano y Los Chankas.