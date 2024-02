Nuevo galán de Ducelia Echevarría también fue ampayado hace tiempo con Cindy Marino. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 20 de febrero, Magaly Medina no titubeó en abordar nuevamente las declaraciones hechas por Ducelía Echevarría, quien fue sorprendida en un ampay con un misterioso hombre llamado George Jaico Uribe, que resultó ser casado.

La periodista confesó que al escuchar las disculpas de la modelo hacia la esposa y su afirmación de no estar al tanto del estado civil del empresario, la comunicadora no creyó en sus palabras. “Yo creo que ella sabía que George Jaico era casado. ¡No pues! Ducelia, ¿quién te va a creer?”, manifestó Magaly al escuchar las declaraciones de Echevarría en los programas “Préndete” y “Todos se filtra”.

“Esa defensa que ella ha hecho no es creíble. Hay algunas lágrimas que son más falsas que las de cocodrilo”, agregó la comunicadora al escuchar a Ducelia decir que no estaba al tanto de que era casado y que ni ambos salían los fines de semana porque ella lo dedicaba a su familia.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Es ahí, donde la figura de ATV se le vino a la mente que el nuevo galán de Ducelia también fue ampayado hace tiempo con Cindy Marino, pero para su revista. “Nosotros tenemos aquí en la nota que él ha estado vinculado ya a otra persona de la farándula. Él sale vinculado hace años con Cindy Marino”, aseveró.

“Que en esa época él ya tenía pareja, y ahí, creo yo, hay una denuncia que vimos, pero no estoy segura. No me pusiste la denuncia. Bueno, después seguiremos indagando por eso, pero este hombre ya no es nuevo en este asunto de la farándula”.

“Ya estuvo vinculado antes de Echevarría, o sea, de hecho, su esposa se debe haber enterado ayer cuando comencé a promocionar este ampay. Se debe haber enterado ayer y si esta es la segunda vez que salió en mi revista”, agregó.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Ducelia Echevarría dijo una vez que no le gustan mayores

La modelo Ducelia Echevarría se encuentra en medio de la polémica tras ser captada en un ampay en ‘Magaly TV La Firme’. Las imágenes muestran a la exchica reality en momentos íntimos con un hombre presuntamente casado.

Esta situación resalta las discrepancias entre las palabras y las acciones de Echevarría, quien previamente había afirmado en entrevista que los hombres mayores no le interesaban y había dado una explicación al respecto.

“No me atraen porque soy una chica que anda chambeando, siempre estoy en actividad, tengo mucha energía para desgastarla y siento que una persona mayor no estaría a mi ritmo; pues quiero viajar, conocer, soy rutera, me gusta manejar”, mencionó la modelo a Trome.

Por otra parte, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ afirmó que al buscar una pareja no da prioridad al aspecto físico, sino que le otorga más importancia a la compatibilidad emocional y personalidad. Asimismo, señaló que no siente atracción por los hombres rubios o de tez clara.

“No soy de fijarme en lo físico, sino en el interior, que haya un buen match. Tampoco me gustan los rubiecitos ni blanquitos. Yo soy supertranquila, no busco un chico que salga todas las semanas de juerga, no estoy en esa onda. Algunos te invitan a lugares caros, llegan con sus carrazos para sorprender; pero soy una chica de provincia, no necesito de esas cosas para ser feliz. Puedo vivir en Pozuzo con mi rancho y soy feliz; con mi moto y soy feliz”, mencionó en el citado medio.