Esposa del hombre involucrado en ampay con Ducelia Echevarría está devastada: “Le fue infiel antes con otra figura”

En un giro sorprendente de los acontecimientos, la conductora Ducelia Echevarría no pudo negar las imágenes del ampay de ‘Magaly TV La Firme’ y aceptó públicamente haber mantenido una relación con el empresario George Jaico, a pesar de que este estaba casado y tenía un hijo. Echevarría argumentó que desconocía por completo el estado civil de Jaico y se dejó llevar por la situación.

Como se recuerda, el escándalo estalló cuando imágenes captadas por las cámaras de Magaly Medina mostraron a la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ y Jaico en actitudes íntimas, subiendo a la camioneta del empresario y compartiendo besos y caricias, antes de que él la dejara en la puerta de su casa.

Sin embargo, la trama se complica aún más con la revelación de que la esposa de George Jaico estaba al tanto de la infidelidad de su esposo. Según señala el portal Instarándula, la esposa habría seguido de cerca el programa de Magaly Medina, donde se expusieron los detalles del affaire entre Echevarría y el empresario.

La situación ha generado conmoción en la familia del extrabajador de la Municipalidad de Ventanilla, con información que sugiere que la esposa se encuentra profundamente afectada y en estado de shock al descubrir la infidelidad de su esposo en la televisión nacional, según Samuel Suárez.

Además, se rumorea que este no sería el primer caso de infidelidad de su esposo, habiendo sido vinculado anteriormente con otra figura del espectáculo local, pero el comunicador prefirió mantener en privado dicha información no confirmada.

“Me escribieron familiares de la esposa de este susodicho nuevo amor de Ducelia Echevarría y me cuenta que la señora estaría bastante afectada, no sería la primera vez que le perdona una infidelidad, aparentemente con otra figura del espectáculo del pasado. No voy a mencionar el nombre, no sé si hay una imagen, no sé si ha sido un ampay, pero investigaré. Estaría afectada ella y toda la familia enterarse todas estas cosas por televisión”, dijo.