Magaly Medina a Cristian Domínguez por decir que es un jugador: “Está feliz de cambiar de mujeres de manera enfermiza”

Christian Domínguez es captado de la mano con una rubia después de concierto. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. En la primera parte de su programa ‘Magaly TV La Firme’ del 19 de febrero, la conductora Magaly Medina expresó su indignación por la falta de remordimiento de Christian Domínguez, quien se autoproclamó en redes sociales con orgullo ser un ‘producto’ y un ‘jugadorazo’ tras su infidelidad a Pamela Franco.

Para la figura de ATV, la nueva actitud del cantante de cumbia parece reflejar su felicidad por estar soltero, especialmente después de ser captado por sus cámaras en situaciones comprometedoras. Considera que el conductor de ‘América Hoy’ ya no siente ni vergüenza.

“Eso de decir que es un producto, es muy desubicado. Sobre ese TikTok donde dijo con mucha seguridad que es un jugador. Él está feliz de la vida, parece que está feliz de todo lo que ha dicho o ha salido de él. La forma enfermiza en que cambia de mujeres y de manera sistemática no puede serle leal a una sola mujer”, dijo en un inicio Magaly Medina.

(Captura: Magaly TV La Firme)

Asimismo, Magaly criticó la falta de credibilidad y compromiso de Domínguez. Afirma que su palabra carece de valor y que no muestra ningún compromiso en sus acciones. Para la periodista, el cumbiambero parece tener una actitud egocéntrica, donde cree que todo gira en torno a él, mostrando rasgos narcisistas.

“Que su palabra no vale nada y que no tiene ningún apego al compromiso. Es más, no sabe lo que significa la palabra compromiso. Un hombre que parece que todo gira en torno a él. De repente, suena su nombre con rasgos narcisistas donde todo tiene que girar a su alrededor. Se ama tanto a sí mismo que seguro se mira al espejo 50 veces”, agregó.

Recordemos que en un llamativo video compartido en la cuenta de “La Gran Orquesta Internacional”, se puede observar a Christian Domínguez participando en un desafío popular en TikTok. No obstante, el cantante ha optado por enfrentar con humor los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto, aprovechando la situación para su beneficio.

“Hola, soy Christian Domínguez y soy un producto”, empieza diciendo el cumbiambero en el video, a lo que sigue repitiendo su nombre y diciendo: “sigo facturando, soy un jugadorazo… de fútbol, ahora estoy soltero, me utilizan para facturar, cada vez que voy a una presentación me piden el baile del gusano, así me veía en el 2000 (look de uno de sus cantantes) y les presento al nuevo integrante, Alejandro”, se le escucha decir.

Pamela Franco confiesa que sigue amando a Christian Domínguez pese a infidelidad. | captura/América TV

Pamela Franco anuncia nuevo manager para su agrupación

Recientemente, Pamela Franco ha dado un paso significativo en su carrera al anunciar un cambio de manager. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de cumbia compartió un comunicado dando la bienvenida al señor Irving Morales Candela como el nuevo manager de su orquesta.

Con esta decisión, la ex pareja de Christian Domínguez busca alcanzar los objetivos establecidos en esta nueva etapa de su vida profesional. “Comunicado al público en general y personas del medio. Pamela Franco y Orquesta le da la bienvenida al señor Irving Morales Candela, como mánager de la orquesta”, se lee en un inicio.

“Para así cumplir con los objetivos trazados en este bonito y difícil ámbito musical. Seguiremos trabajando para así darles al público lo mejor. Atte, Pamela Franco”, agrega el comunicado. Recordemos que, desde octubre del 2023, Christian no era manager de la cantante.